Gülşah Durbay kadın danışma merkezi Buca'da açıldı

Buca Belediyesi yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın adını verdiği Kadın Dayanışma Merkezi’ni törenle açtı. Açılışa Durbay’ın ailesi, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Dr. Asu Kaya, İzmir Milletvekilleri ve Parti Meclisi Üyeleri Ednan Arslan, Murat Bakan ve Deniz Yücel, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP Buca İlçe Başkanı Suat Bulut, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

“GÜLŞAH DURBAY’IN ADINI YAŞATMAK İÇİN BİR ARADAYIZ”

Açılışta konuşan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, merkezin yalnızca bir hizmet binası olmadığını, aynı zamanda bir vefa örneği olduğunu belirtti. Duman, “Azmi ve başarılarıyla hepimize örnek olmuş bir yol arkadaşımızın, bir Cumhuriyet kadınının adını yaşatmak için bir aradayız. Gülşah Durbay Kadın Danışma Merkezimizin açılış törenine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz” dedi.

“SADECE BİR SİYASETÇİ DEĞİL, BİR YOLDAŞTI”

Gülşah Durbay’ın Türkiye’de ve yerel siyasette önemli bir iz bıraktığını vurgulayan Duman, onun sadece bir siyasetçi olarak değil, aynı zamanda güçlü bir yol arkadaşı olarak hatırlanacağını ifade etti. Duman, “Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı olarak tarihe geçen, partimizin emekle ve inançla yetiştirdiği en kıymetli değerlerinden biri olan Gülşah Durbay, bizler için sadece bir siyasetçi değil; gerçek bir dost, omuz omuza yürüdüğümüz bir yoldaş ve yüreği iyilikle çarpan çok güzel bir insandı” diye konuştu.

“KADINLAR İÇİN BİR DAYANIŞMA KALESİ OLACAK”

Yeni açılan merkezin kadınlar için önemli bir destek noktası olacağını söyleyen Duman, merkezin kadın hakları ve eşitlik mücadelesine katkı sunacağını dile getirdi. Duman, “Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde hayata geçirdiğimiz ikinci Kadın Danışma Merkezimiz, işte bu büyük vefanın ve kararlılığın bir meyvesidir. Kadın hakları ve eşitlik mücadelesine eşsiz katkılar sunmuş Gülşah Durbay’ın adını verdiğimiz bu merkez, Buca’da kadınlar için bir nefes alanı, bir dayanışma kalesi olacaktır” ifadelerini kullandı.

“KADINLARA HUKUKİ, PSİKOLOJİK VE SOSYAL DESTEK”

Merkezde kadınlara çok yönlü destek sağlanacağını belirten Duman, özellikle şiddete maruz kalan veya risk altında olan kadınlara yönelik çalışmalar yürütüleceğini ifade etti. Duman, “Merkezimizde, şiddete maruz kalan ya da risk altında olan kadınlara hukuki, psikolojik ve sosyal destek sunarak, kadınları ekonomik ve sosyal açıdan ayağa kaldıracak eğitim ve atölye çalışmalarıyla yanlarında olacağız” dedi.

“ÇOCUKLAR İÇİN DE DESTEK SAĞLANACAK”

Merkezin yalnızca kadınlara değil çocuklara yönelik hizmetler de sunacağını vurgulayan Duman, çocuk gelişimi konusunda da destek verileceğini söyledi. Duman, “Bu merkezi kurarken, bir kadının yaşadığı her zorluğun en çok çocukların hayatına yansıdığı gerçeğini asla unutmadık. Bünyemizde görev yapacak çocuk gelişim uzmanımız sayesinde; merkezimize başvuran annelerin çocukları için gelişim takibi, psikososyal destek ve yönlendirme hizmetleri sağlanacak” diye konuştu.

“ŞİDDETSİZ BİR GELECEK İÇİN”

Kadınların özgürce var olabildiği bir kent hedeflediklerini belirten Duman, merkezin bu hedefe katkı sağlayacağını ifade etti. Duman, “Bizim en büyük hayalimiz; kadınların özgürce var olabildiği, çocukların güvenle büyüdüğü, şiddetin gölgesinin bile düşmediği bir kent inşa etmektir. Gülşah Başkanımızın aziz hatırası, bu çatının altında güçlenen her kadının başarısında ve şiddetsiz bir dünyada büyüyecek olan çocuklarımızın geleceğinde vücut bulacaktır” ifadelerini kullandı.

Duman, konuşmasının sonunda merkezin Buca’ya hayırlı olmasını dileyerek, “Merkezimiz Buca’ya hayırlı olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

GÜÇ : HALKLA İÇ İÇE BİR SİYASET ANLAYIŞINI SÜRDÜRÜYORUZ

Gülşah Durbay Kadın Danışma Merkezi’nin açılışında konuşan Çağatay Güç, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının halkla iç içe ve mütevazı bir siyaset anlayışı benimsediğini söyledi. Güç, CHP’li belediye başkanlarının tüm baskılara rağmen mücadelelerinden vazgeçmediğini ifade etti. Güç, “Milletvekillerimizin, Cemil Başkanımızın, Görkem Başkan’ın nezdinde tüm ilçe belediye başkanlarımızın yaşamlarına baktığımızda bunu açıkça görüyoruz. Ülkesine odaklı, şehrine odaklı, halkına odaklı, çalışkan ve mütevazı bir siyaset anlayışı görüyoruz. Tüm mali ve siyasi baskılara rağmen mücadelelerinden yılmayan kıymetli belediye başkanlarımızla gurur duyuyoruz” dedi.

“HALKTAN KOPMUŞ BİR SİYASET ANLAYIŞI VAR”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin siyaset anlayışının halkla birlikte yürümek olduğunu belirten Güç, iktidarın ise toplumdan uzaklaştığını söyledi. Güç, “Bir yandan Cumhuriyet Halk Partisi ailesine bakıyoruz. Çalışkanlık görüyoruz, mütevazilik görüyoruz. Halkla iç içe bir yaşam görüyoruz. Diğer yanda ise halktan kopmuş, sokağa çıkamayan bir siyaset anlayışı görüyoruz. Bizim siyaset anlayışımız nettir. Halkına bağlı ve halkla birlikte yürüyen bir siyaset. Cumhuriyet Halk Partisi’nin gücü de tam olarak buradan geliyor” diye konuştu.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE BORÇLUYUZ”

Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Güç, ülkenin ayakta kalmasını Cumhuriyet’in değerlerine bağladı. Güç, “Zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde halkımızla bir arada olmak bizlere mutluluk veriyor. Ülkemizin dört bir yanı adeta yangın yeriyken bizim ülkemiz ayakta ve güçlü ise bunu Atatürk’ümüzün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ne borçluyuz. Bu ülkenin evlatları gerektiğinde ülkesi için hayatını ortaya koyar. Bu bizim Anadolu kültüründen gelir. Türk toplumu vatanını her şeyin önünde tutar” ifadelerini kullandı.

“CHP’Lİ BELEDİYELERE YÖNELİK BASKI VAR”

İktidarın toplumun sorunlarını çözmek yerine muhalefete yöneldiğini savunan Güç, CHP’li belediyelere yönelik operasyonları eleştirdi. Güç, “Ama bu vakur duruşa karşılık gelinen noktada iktidarda halkından uzaklaşmış bir anlayış görüyoruz. Toplumdan kopmuş, sorunları çözmek yerine Cumhuriyet Halk Partili siyasetçilere saldırmayı tercih eden bir anlayış görüyoruz. Bugün de Kuşadası Belediye Başkanımız ve bürokratları gözaltına alındı. Peki soruyoruz, bu böyle mi devam edecek? Hepimizi mi içeri alacaksınız? Bütün belediye başkanlarımızı, bürokrat arkadaşlarımızı mı içeri alacaksınız?” dedi.

“ARTIK KİMSEYİ İKNA EDEMİYORSUNUZ”

İktidarın toplum nezdinde inandırıcılığını kaybettiğini söyleyen Güç, halkın gerçeği gördüğünü belirtti. Güç, “AKP'li belediyelerin sütten çıkmış ak kaşık olduğuna bu memlekette kimi inandıracaksınız? Artık bu ülkenin insanlarını ikna edemiyorsunuz. Toplum artık gerçeği görüyor. Ve bilin ki gideceksiniz. Bu artık sizin kaderiniz. Çünkü bu ülkenin insanı her zaman doğruyu görmüştür. Bu topraklarda halkın vicdanı her zaman en büyük hakem olmuştur” diye konuştu.

“GÜLŞAH DURBAY HALK İÇİN SİYASET YAPAN BİR İSİMDİ”

Konuşmasının sonunda Gülşah Durbay’ı anan Güç, onun halk için siyaset yapan bir isim olduğunu söyledi. Güç, “Bizler de bu mücadeleyi kişisel çıkarlar için değil, bu ülkenin değerleri için veriyoruz. Bugün burada anısını yaşattığımız Gülşah Başkanımız da tam olarak bu anlayışın temsilcisiydi. Halkın içinde yaşayan, mütevazı, çalışkan ve kentine gönlünü vermiş bir Cumhuriyet Halk Partiliydi. Onun anısı bizlere şunu hatırlatıyor: Bu ülkede siyaset makam için değil, insan için yapılır. Ve biz bu anlayışı yaşatmaya devam edeceğiz” dedi. Güç ayrıca, merkezin açılışını gerçekleştiren Görkem Başkan’a teşekkür ederek, “Bu vesileyle kıymetli Görkem Başkanımıza bu açılışı gerçekleştirerek Gülşah Başkanımıza gösterdiği vefa ve saygı için teşekkür ediyorum. Gülşah Başkanımıza Allah’tan rahmet diliyor, Durbay ailesine bir kez daha sabır ve başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

EDNAN ARSLAN: MANİSA’DA BÜYÜK BİR HİKÂYE YAZDI

Ednan Arslan, Gülşah Durbay’ın siyasette önemli bir başarı hikâyesi yazdığını söyledi. Durbay’ın azmi ve kararlılığıyla Manisa’da tarih yazdığını ifade eden Arslan, şu ifadeleri kullandı:

“Bir hikâye yazma peşindeydi ve Manisa’da yazılabilecek, belki de Türkiye’de bir kadının yazabileceği en büyük başarılardan birini yazdı. Manisa’mızın ilk kadın belediye başkanı oldu. Siyasette hepimiz bir şekilde bir görev yapacağız, belki gelip geçeceğiz. Ama Gülşah Durbay 86 milyonun kalbinde, tüm kadınların kalbinde büyük ve geniş bir yer tuttu.”

“NESİLLER BOYUNCA HATIRLANACAK”

Arslan, Durbay’ın adının uzun yıllar unutulmayacağını vurgulayarak şöyle konuştu: “Belki bir üniversite sınavında, belki bir özel sınavda ‘Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı kimdir?’ sorusu sorulacak. Bir tarafta Gülşah’ımız, bir tarafta topuklayıp kaçıp gidenler… İşte bizim farkımız bu. Gülşah bizim kardeşimizdi. Kısa yaşamına çok büyük başarılar sığdırdı ve hepimizin göğsünü kabarttı.”

“CESARETİ TÜM KADINLARA ÖRNEK OLSUN”

Seçim gecesi Durbay’ı aradığını da anlatan Arslan, onun büyük bir mutluluk yaşadığını söyleyerek, “Seçimi kazandığı gece kendisini aramıştım. Mutluluktan uçuyordu. Cesareti, azmi ve kararlılığı tüm kadınlara ve gençlere örnek olsun. Onun hikâyesinin temelinde başarı, güçlü kadın ve güçlü genç var” ifadelerini kullandı. Kadın Danışma Merkezi’nin önemine de değinen Arslan, merkezin kadınlar için güvenli bir adres olacağını söyledi. “Bu kadın dayanışma merkezi hayırlı uğurlu olsun. Gülşah Durbay’ın isminin bu kadın danışma merkezinde olması çok değerlidir. Yardıma muhtaç olan tüm kadınlar çekinmeden buraya gelebilecek. Gülşah öyle bir insandı, herkese kucağını açardı.”

“SAVAŞLARI LANETLİYORUM”

Bölgedeki çatışmalara da değinen Arslan, savaşların kabul edilemez olduğunu ifade ederek, “Coğrafyamız bir ateş çemberinde. Yanı başımızda tekrar bir savaş var. İran’daki yönetim modelini benimsemiyor olabiliriz ama oraya bombaların atılmasını, masumların katledilmesini kabul edemeyiz. Okulda okuyan kız öğrencilerin katledilmesini bir kez daha lanetliyorum. Filistin’de olduğu gibi o insanların kendi kaderini tayin etme hakkı vardır” dedi.

AKP'Lİ VEKİLE YANIT

Arslan, “AKP’li bir İzmir milletvekili çıkmış, ‘Cumhuriyet Halk Partisi İzmir’de dört katlı apartmanı yönetemez’ demiş. Doğru söylemiş aslında. Dört katlı apartmanı idare edemeyecekleri için İzmir zaten onlara yetki vermiyor, onları belediye başkanı yapmıyor. Emekliyi mağdur edenlere, işçiyi, köylüyü, esnafı perişan edenlere İzmir zaten selam vermiyor” dedi. Konuşmasının sonunda Gülşah Durbay’ı anan Arslan, merkezin hayırlı olmasını diledi.

DENİZ YÜCEL: ZOR GÜNLERDEN GEÇİYORUZ

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, zor bir dönemden geçildiğini belirterek, böylesi bir tesisin hayata geçirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Yücel, belediyelerin hizmet üretmesini zorlaştıran bir siyasi atmosfer yaşandığını söyledi. Deniz Yücel, "Çok önemli ve bir o kadar da anlamlı bir tesisin açılışını gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Çok önemli çünkü iktidarın belediyelere hizmet üretmelerini engellemek için her türlü tehdidi, baskıyı, yaptırımı uyguladığı bir ortamda böyle önemli bir tesisin Buca ilçemize kazandırılması çok kıymetli” dedi.

“GÜLŞAH DURBAY’IN ADI YAŞAYACAK”

Merkezin Gülşah Durbay’ın adını taşımasının ayrı bir anlam taşıdığını dile getiren Yücel, Durbay’ın mücadeleci kişiliğine vurgu yaparak, “Anlamlı, çok anlamlı. Çünkü çalışkanlığıyla, emeğiyle, enerjisiyle, güler yüzüyle ve her şeyden önce mücadelesiyle hepimizin belleğine kazınan, çok erken bir zamanda aramızdan ayrılan Gülşah Başkanımızın adını taşıyacak” diye konuştu.

“MÜCADELE AZMİ VERİYOR”

Türkiye’nin zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Yücel, bu tür dönemlerin toplumsal değişimlerin yaşandığı dönemler olduğunu söyledi. Yücel, "Zor günlerden geçiyoruz. Olağanüstü günlerden geçiyoruz. Partimize, belediye başkanlarımıza, yöneticilerimize her anlamda saldırının yapıldığı, adeta bir düşman hukukunun uygulandığı bir süreçten geçiyoruz. Ancak böyle dönemlerde, böyle bedeller ödendiği zamanlarda ileriye yönelik değişim gerçekleşir” ifadelerini kullandı. Yücel, Gülşah Durbay’ın kısa sürede ortaya koyduğu çalışmaların herkese güç verdiğini belirterek, “Bu zorlu süreçte Gülşah Başkanımızın emeği ve mücadelesi, görev süresinde Manisa’ya ve Şehzadeler ilçesine kattıkları hepimize güç ve mücadele azmi veriyor” dedi.

KADINLARA ÖRNEK OLACAK

Gülşah Durbay’ın siyasi duruşunun ve mücadelesinin kadınlara ilham verdiğini vurgulayan Yücel, “Gençlik kollarımızdan bu yana verdiği mücadeleyle kadınlara örnek olacak, Atatürkçü, cumhuriyetçi ve laik duruşlarıyla onlara güç verecek bir isimdi. Bu merkezin de kadınların mücadelesine güç katacağına inanıyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

BAKAN: HER ÖLÜM ERKEN ÖLÜMDÜR

Açılışta konuşma yapan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, merkezin önemine ve genç yaşta kaybedilen Gülşah Durbay’ın anısına değindi. Murat Bakan, Yunus Emre’den alıntı yaparak, "Şu dünyada bir nesne yanar içim, göğünür üzüm. Yiğit iken ölenlere gök ekeni biçmiş gibi” dedi. Kendi kaybından örnek veren Bakan, “Ben de 32 yaşında ablamı kaybetmiş bir kardeşinizim. Her ölüm erken ölümdür, ama genç ölüm hepimizi ayrı şekilde etkiler” dedi. Şadan Gökovalı’nın sözlerini hatırlatan Bakan, “Bir insan ne zaman ölür diye sorulmuş. Cevap: ‘İsmi son kez anıldığında.’ Gülşah ismi burada sonsuza kadar yaşayacak” diye konuştu. Bakan, "İzmir’de üçüncü merkezimiz bu. Belediye başkanımıza ve diğer belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Kürşat, hem yaptıklarıyla hem hikayesiyle hem de adına açılan eserlerle sonsuza kadar yaşayacak. Ölümsüz’e böyle kavuşmuş olacak” ifadelerini kullandı.

“ZULME KARŞI DİRENİŞ”

Bakan, Silivri’deki duruşmalar ve hukuki süreçlere dikkat çekerek, “Haftaya Silivri duruşmalarıyla başladık. Zulme karşı direniyor orada Ekrem İmamoğlu ve diğer arkadaşlarımız” dedi. Ekrem İmamoğlu’nun duruşmada söylediklerini aktaran Bakan, “Ben kendimi savunmaya gelmedim. Ben yargılanmaya gelmedim, sizi yargılamaya geldim” diye konuştu. Tarih boyunca zulme karşı direnenlerin unutulmayacağını vurgulayan Bakan, “Sokrates, Hallacı Mansur, Giordano Bruno, Deniz Gezmiş ve Hüseyin İhan… Onlar korkusuzca gittiler ve tarih onları yazıyor. Tarih, zulme karşı direnenleri unutmuyor” dedi. Bakan, günümüz mücadelesine değinerek, “Tarih bugün de direnen arkadaşlarımızı yazacak. Ben buraya Kırıklar Cezaevi’nden geldim. Orada Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaşkaya yatıyor. Üçünü de ziyaret ettik” ifadelerini kullandı.

Mücadelenin devam edeceğini aktaran Murat Bakan, “Sonu ne olursa olsun salonlarda, mahkeme salonlarında ve cezaevlerinde mücadele etmeye devam edeceğiz. Parlamentoda çok yiğit milletvekili arkadaşlarımızla sokaklarda, mitinglerde mücadeleye devam edeceğiz” dedi. Konuşmasını merkezin açılışının hayırlı olmasını dileyerek tamamladı: “Gülşah Durbay Kadın Danışma Merkezimiz hayırlı uğurlu olsun. Hepimize emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün burada yaşanan an, sonsuza kadar yaşayacak.”

KADIN DAYANIŞMASINA VURGU

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, “Geçtiğimiz yıl 8 Mart'ta Manisa'da Gülşah Başkanımızla Genel Başkanımız Sayın Özel’in eşi Didem Hanım'la İlksen Başkanımız ve binlerce Manisalı kadınla Manisa sokaklarında, caddelerinde eşitlik, özgürlük için yürümüştük. Ve bu yürüyüşün en başında da Gülşah Başkanım vardı” dedi. Kaya, merkezin açılmasının sadece bir kurdele kesmek amacı taşımadığını belirterek, “Ama aynı zamanda bölgenin dezavantajlı insanlarına, kadınlarına nefes alacağı özgürlük alanının kapılarını açmaya geldik. Burada bir iradeyi, bir hayali ve bir dayanışma kalesini yükseltiyoruz” ifadelerini kullandı.

"GÜLŞAH DURBAY’IN ADI YAŞATILACAK"

Asu Kaya, merkeze Gülşah Durbay’ın adının verilmesini vefa borcu olarak nitelendirerek, “Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı, sevgili yol arkadaşımız Türkiye’de milyonlarca kadının yol arkadaşı merhum Gülşah Durbay’ın adını buraya asmak; onun azmini, o kırılmaz iradesini sonsuza dek yaşatmak demek” dedi.

Kaya ayrıca, “Gülşah Başkan, kadınların yerel yönetimde, siyasette her alanda ‘ben de varım’ demesinin öznesi halinde” diyerek, merkezin kadınlara güç ve destek sağlayacağını vurguladı. Konuşmasının sonunda Buca Belediye Başkanı’na teşekkür eden Kaya, “Böylesine anlamlı bir merkezde Gülşah Durbay Başkanımızın anısını ve varlığını yaşattığı için hem bu camiamıza hem İzmir’imize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok teşekkür ederim” dedi.