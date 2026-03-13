Son Dakika... AFAD duyurdu: Tokat'ta 5.5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

AFAD, Tokat Niksar'da 5.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Söz konusu deprem, Samsun, Sivas, Ordu gibi çevre illerden de hissedildi.

AFAD depremin saat 03.35'te ve yerin 6.37 kilometre derinliğinde olduğunu bildirdi.

AFAD'TAN AÇIKLAMA

AFAD, depreme ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Tokat ilimizin Niksar ilçesinde saat 03.35’te meydana gelen ve Samsun, Amasya, Ordu, Sivas illerimizde de hissedilen 5.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

BAKAN ÇİFTÇİ: OLUMSUZ DURUMA İLİŞKİN BİR İHBAR BULUNMAMAKTADIR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda henüz 'olumsuz ihbar' olmadığını aktardı. Çiftçi "Tokat ilimizin Niksar ilçesinde saat 03.35’te meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma ilişkin bir ihbar bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.