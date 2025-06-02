Güney Temiz’in anısı Bornova’da yaşayacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi’ndeki görevi sürerken kalp krizi sonucu 38 yaşında hayata veda eden gazeteci, siyasetçi ve yerel yönetici Güney Temiz’in adı, doğum günü olan 31 Mayıs’ta Bornova’da yaşatıldı. Uzun yıllar yaşadığı EVKA-3 Mahallesi’nde, 119/3 ile 121 Sokakların kesişimindeki 10 bin 500 metrekarelik park, tamamen yenilenerek "Güney Temiz Parkı" adıyla hizmete açıldı. Parkın açılışı için düzenlenen duygu yüklü törende hem konuşmacılar hem de katılımcılar gözyaşlarına hakim olamadı. Törende, Güney Temiz’in eşi Çisem Temiz, 5 yaşındaki kızı Eylül, annesi Zekiye Temiz, babası Mustafa Temiz, abisi Ahmet Ata Temiz başta olmak üzere ailesi ve yakınları, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Belediyesi önceki dönem belediye başkanlarından Prof. Kamil Okyay Sındır, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Yunus Emre Belediye Başkanı Semih Balaban, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, dostları, meslektaşları ve mahalle sakinleri katıldı.

EŞKİ’DEN DUYGUSAL VEDA: İYİ Kİ DOĞDUN KARDEŞİM

Güney Temiz ile CHP Gençlik Kolları’ndan itibaren birlikte siyaset yaptığı arkadaşı Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Güney Temiz’in acılı ailesinden kimsenin konuşmak istemediği belirterek, zaman zaman sesinin titreyip, gözyaşlarına boğulduğu duygu dolu şu konuşmayı yaptı: “ Ben Güney'in ailesinden biri olarak konuşuyorum. 60 gündür çok kızıyorum ona. Neyin eksikti de gittin diye? Niye eksilttin bizi diye. Güney’le söylediğimiz bir şarkı vardı. Bende müzik kulağı da yok, hatırlayamadım. Ali Ekber Eren'miş. Gece denk geldi. Çıkıp bu parkta geldim, Sanki bizimle onun hayatını anlatan bir şarkıydı. Her adımımızda ayrı bir anımız aklıma geldi. Bugün onun doğum günü. 12 yıl önce doğum gününü Gündoğdu’da, Gezi Eylemleri’nde kutlamıştık. Sabah Alsancak'a gittim. O sokaklarda yürüdüm. Onu aradım. İyi ki doğdun kardeşim, seni tanıdığıma, senle kardeş olduğuma, senle en özel şeyleri paylaştığıma çok mutluyum. İyi ki doğdun, iyi ki seni tanımışım, iyi ki bu dünyada var olmuşsun. Eylül’ün hayatımın sonuna kadar Kızım Asya'dan hiçbir farkı olmayacak. Çok mu acelen vardı. Çok mu istedin gitmeyi bu kadar bilmiyorum ama hepimizin içinde çok derin bir yara bıraktın. İyi ki doğdun kardeşim. Sesim, senin sesin kadar güzel değil ama aynı türküleri söylemeye devam edeceğim”

SINDIR: BABA-OĞUL GİBİYDİK

İzmir Milletvekili ve CHP Genel Sekreteri olarak görev yaptığı yıllarda Güney Temiz ile birlikte çalışan Bornova Belediyesi Eski Başkanı Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, yüreği acıyla dolu bu kadar insanı bir arada görmenin her zaman mümkün olmadığını belirterek, “Ama söz konusu Güney gibi biri olursa evet. Çünkü o, herkesin yaşamına dokunmuş birisi. Birlikte yaklaşık 10 yıl çalıştık. Bana vekilim, başkanım demezdi. Hep hocam derdi. Çünkü aramızdaki ilişki bir baba- evlat ilişkisi gibiydi. Kardeşim gibiydi. Güney, ailesine, eşine, çocuğuna ve köyüne çok bağlı bir insandı, Sevgisini açık yüreklilikle ifade ederdi. Tam bir Atatürk sevdalısıydı. Okuduğu kitaplarda Atatürk'e dair okuduğu anekdotları hiç kaçırmaz heyecanla hemen bana aktarırdı” diye konuştu. Güney Temiz’in kısa yaşamında geride bıraktığı dostluklarla tertemiz bir insan olduğunu ifade eden Sındır, “Onu çok özleyeceğim. Aramızda hiçbir zaman makam mevki ilişkisi hiç olmadı. Bana hep ‘Hocam siz varsanız varım, yoksanız belediyeye dönerim, gerekiyorsa çiftçiliğe dönerim ama başkasıyla yapamam’ derdi. Çünkü ilişkimiz gerçekten bir abi-kardeş kimi zaman baba-oğul, kimi zaman arkadaş, dostluk ilişkisiydi. Tarif edilemez bir ilişkiydi. Tez canlıydı. Gerçekten öyle oldu. Bizleri yarı yolda bıraktı. Bizden önce sonsuzluğa göç etti, devri daim olsun diyorum. Kendisini sevgiyle, özlemle, saygıyla, şükranla ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

FERDİ ZEYREK: İDEALLERİ BENİM VASİYETİMDİR

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Güney Temiz’in kendisi için bir kardeş, yoldaş olduğunu ifade ederek, “Bana hep; ‘Çok çalışıyoruz, daha çok çalışacağız, Türkiye'ye örnek olacağız, nasıl belediyecilik yapıldığını herkese göstereceğiz’ derdi. O aramızdan ayrıldıktan sonra bunu vasiyet olarak aldım. Onun bu vasiyeti, idealleri her zaman için bende yaşayacak çünkü. Gerçekten Atatürkçü, gerçek bir Cumhuriyet Halk Partiliydi ve bunlar uğruna her şeyini verirdi. Bizdeki yeri dolmuyor, dolmayacak. Onun gibi çalışkan, onun gibi vefakar çalışma arkadaşı bir daha gelmeyecek, anısı hep yaşayacak. Şu ana kadar karşılaştığım hiç kimse Onun hakkında kötü bir şey söylemedi. Bence bu dünyada bıraktığı en büyük miras buydu. Onun güler yüzü hiçbir zaman solmayacak, bu parkta da çocuklarla yaşayacak” diye konuştu.





İLKSEN ÖZALPER: ABLA SÖZÜ; HİÇBİR HAYALİMİZ YARIM KALMAYACAK

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, “Herhalde bu kürsüde yapılabilecek en zor konuşmayı yapmak için buradayım. Gözleri gülen güzel çocuk Güney gittiğinden beri yüreğimde bir şey kopup gitti. O kadar zor ki duygularımı anlatmak. İnsan kardeşinin arkasından bir şey söyleyemiyor. Kusura bakmayın. Gözleri gülen çocuk hiçbir hayalimiz yarım kalmayacak sana söz veriyorum. Abla sözü...” şeklinde duygusal bir konuşma yaptı.

BÜSTÜ BAŞKAN EŞKİ VE MİNİK EYLÜL AÇTI

Duygu dolu konuşmaların ardından Güney Temiz’in büstünün yer aldığı parkın açılışı yapıldı. Üzeri kapalı büstün kurdelesini minik Eylül, annesi Çisem Temiz ve Başkan Ömer Eşki ile birlikte açtı. Babası Mustafa Temiz açılış sırasında gözyaşlarına boğularak oğlunun büstüne sarıldı. Açılışın ardından katılımcılara Güney Temiz’in çok sevdiği ve üniversite yıllarında tezgah açarak satış yaptığı karpuz ve poğaça ikram edildi.

GENÇ YAŞTA ÖNEMLİ GÖREVLERDE BULUNDU

Siyasete CHP Bornova Gençlik Kolları’nda giren Güney Temiz; Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bornova Şubesi Gençlik Kolları Başkanlığı, TBMM Basın Danışmanlığı, Karşıyaka Belediyesi Basın Müdürlüğü ve Belediye Başkan Yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. Son olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı olarak görev yaparken geçirdiği ani kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

GÜNEY TEMİZ PARKI: BİR YAŞAM ALANI, BİR VEFA

EVKA-3 Mahallesi’nde, 119/3 ile 121 Sokakların kesişiminde bulunan Temiz’in adının verildiği 10.500 metrekarelik parkta; çocuklar için modern oyun grupları, geniş yeşil alanlar ve dinlenme alanlarını içeren kent mobilyaları yer alıyor. Park, Temiz’in yaşamı boyunca savunduğu kamusal alanların niteliğini artırma anlayışının bir yansıması olarak tasarlandı.

Bornova Belediye Meclisi’nde parka Güney Temiz’in adının verilmesi önergesi, Belediye Başkanı Ömer Eşki tarafından sunulmuş ve mecliste oy birliğiyle kabul edilmişti.