Güzelbahçe’de ‘sıcak hava’ düzenlemesi

Son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde çıkması sonrası Güzelbahçe Belediyesi, sahada çalışan işçilerin mesai saatlerinde düzenlemeye gitti. Çalışanların sağlığını göz önünde bulunduran Güzelbahçe Belediyesi, Fen işleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik işleri müdürlüğü personelinin mesai saatlerini 05:00-12:00 olarak düzenledi.

‘PERSONELİMİZ BİZLER İÇİN KIYMETLİ’

Yaz sıcaklarının artması nedeniyle bu düzenlemeye geçtiklerini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Son günlerde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar yaşanıyor. Bu konuyla ilgili yetkili kurumlardan da uyarılar geliyor. Biz de bu durumu göz önünde bulundurarak sahada çalışan mesai arkadaşlarımızın çalışma saatlerinde değişikliğe gittik. Arkadaşlarımız hava koşulları normal seviyeye gelene kadar 05:00 ile 12:00 saatleri arası çalışacak. Emekçi arkadaşlarımız bizler için kıymetli. Güzelbahçe’nin yükü onların omuzlarında, gece gündüz demeden çalışıyorlar. Büyük emek veriyorlar. Bu yüzden bu düzenlemeyi yaptık. Tabi ki acil durumlar için ekiplerimiz hazır bekliyor. Olumsuz bir durumla karşılaşıldığında müdahaleyi yapacak ekibimiz var. Güzelbahçe için en güzeli yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.