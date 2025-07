Güzelbahçe’de ‘Su’ seferberliği!

Son zamanlarda İzmir ve ülke genelinde yaşanan orman yangınları ve can kayıpları Güzelbahçe Belediyesi’ni harekete geçirdi. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, ilçede bulunan su kuyuları, tankerler ve mevcut su altyapısı yangınlara karşı önlem olarak seferber edileceğini belirtti. Başkan Günay, “Su, bu kentin damarlarındaki candır. Ne bir damlasını israf ederiz ne de bir damlasını kaderine terk ederiz! Artan yaz sıcaklıkları, İzmir’de yaşanan su sıkıntıları nedeniyle bu kararı almak zorundayız. Güzelbahçe’mizin her bir su kaynağı, her bir tanker ve kuyusu artık tek bir elden yönetmek lazım çünkü büyük bir afetle mücadele ediyoruz. Su kaynaklarımızı korumak, yangınlara müdahalede hız kazanmak ve halkımızı susuz bırakmamak için belediyemiz tüm imkânlarıyla seferberlik ilan etmiştir. İki gün önce otobanda çıkan yangına ekiplerimiz, orman ve Büyükşehir ekiplerine destek verdi. Her an her yerde bir yangın tehlikesi var. O yüzden teyakkuzda olmamız gerekiyor. Ekiplerimiz 7/24 yangın nöbetindeler” diye konuştu.

“İŞLETMELERİMİZ YANIMIZDA”

“İzmir’de oluşan su sıkıntısından dolayı bizde Güzelbahçe Belediyesi ve Güzelbahçe’de bulunan su tankeri olan işletmelerimiz bizimle beraber seferberlik ilan ettiler” diye devam eden Başkan Günay, “Biz bu arkadaşlarımızla bu işletmelere teşekkür ediyoruz. Hep beraber Güzelbahçe’nin çimlerinin, ağaçlarının, kurumaması için seferberlik ilan ettik. Gece gündüz tüm Güzelbahçe‘nin ağaçlarını çimlerini parklarını suluyoruz. Bu desteği sunan tüm işletmelere teşekkür ediyoruz sağ olsunlar var olsunlar” ifadelerini kullandı.

ÖNCELİK HALKIN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Başkan Günay, belediyeye ait tüm ekiplerin sahada olduğunu, özel ve kamuya ait kullanılabilir su tankerleri ile kuyuların tespit edilerek koordineli biçimde acil müdahale sistemine dâhil edildiğini vurguladı. Günay, “Güzelbahçe’de bir ağaç yanarken biz susamayız, bir çocuk susuzken biz rahat edemeyiz. Bugünden itibaren suyun her damlası halkımızın geleceği için koruma altındadır. Çevre ilçelerimizde birçok ilimizde yangınlar büyük zararlara yol açmaya başladı. Şu an küresel ve yerel bir su sıkıntısı yaşanmakta. İzmir büyük bir su sorunuyla karşı karşıya. Güzelbahçe belediyesi olarak yaşanan bu duruma seyirci kalamayız. Biz de ilçedeki tüm su araçlarını, su kuyularını seferber ettik. Bu işi yapan esnafımıza bu konuda duyarlı olmalarını ve bizlere destek olmalarını istiyoruz. 150’den fazla parkımız, yeşil alanımız var bunların şebeke suyuyla sulamak mevcut su kaynaklarımızı da umarsızca harcamak anlamına gelir. O yüzden suyu tasarruflu kullanmak zorundayız. Bu kararı da bu yüzden aldık” dedi.