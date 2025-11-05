Hakemler, bahis ve ötesi...

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun hakemleri hedef tahtasına oturtan açıklaması ve ciddi bir araştırma-soruşturma yapılmadan çok sayıda hakemin bahis oynama suçlamasıyla ifşa edilmesi zaten gittikçe değeri azalan Türk futbolunu daha da aşağı çekiyor. Dahası, bahis olayının içinde çok sayıda futbolcunun olduğu da ileri sürülüyor.

Öteyandan Merkez Hakem Komitesi Başkanı ve üyesinin de bahisle ilişkili olduğu dillendiriliyor. Peki TFF Başkanı hakemleri Hakem Odasında kilit altına almış mıydı? Bu neyin nesiydi? Arka planı neden öğrenemedik?

BAHİS MESELESİ VAHİM AMA...

Akla şu soru da gelmiyor değil; o kadar hakemin aklı yok mu? Örneğin bahis oynasalar dahi kendi isimleriyle mi oynarlar? Yoksa başkaları üzerinden mi?

Kanımca TFF delillendirmeden hakemleri ifşa etmemeliydi. En azından söz konusu hakemleri çağırıp ifadelerine başvurmalıydı. Kesin kanıtlara ulaşırsa ifşa etme yoluna gitmeliydi.

Tabiî yasal bahis yanında futbolumuz yasadışı bahis gerilimi altında. Bahis kuruluşları futbolun sponsoru durumunda. Türk futbolunun çarkını yayıncı kuruluş ve bahisçiler döndürüyor büyük ölçüde.

HAKEM-VAR PASLAŞMASI TÜRKİYE'DE VE AVRUPA’DA NASIL?

Hakem meselesinin başka boyutları ise es geçiliyor TFF tarafından. Örneğin VAR-hakem ilişkisi... Türk futbolunda hakemler işin kolayını buldu VAR uygulaması ile birlikte. Penaltı, kırmızı kart, tartışmalı ofsayt gibi durumlarda topu taca atıyor hakemler çok büyük oranda. Karar VAR'a bırakılıyor. Oysa Avrupa’da böyle bir durum yok; hakemler inisiyatif kullanıyor, çok az oranda VAR'a başvuruluyor. TFF eğitimlerde Avrupa ve Türkiye'deki hakem-VAR ilişkisini, kararlardaki inisiyatif oranlarını değerlendirmiyor mu?

EMEKLİ FUTBOLCULAR ÇOK İYİ BIR HAKEM KAYNAĞI OLUR

İyi hakem yetişmiyor son yıllarda. Acaba neden? Bunun üzerinde durmak gerekiyor. Güvenlik görevlisinden milli hakem oluşturup Süper Lig'deki maçlarda orta hakem olarak görev veriyorsunuz? Bu işler sadece teorik eğitimle olmaz. TFF'ye bir önerim var; Süper Lig'de, 1. Lig'de, 2. Lig'de ve 3. Lig'de futbol oynayıp emekli olan çok az futbolcu teknik direktör, antrenör veya yorumcu oluyor. Geri kalanlardan istekli olanları TFF hakem kurslarına alıp lisans vermek suretiyle (tabii sınavı geçenleri) önce bölge liglerinde, bilahare milli liglerde görevlendirebilir. Bu profil futbolu iyi bildiği, futbolcuyu tanıdığı ve atmosferi de yaşadığı için herhalde başka mesleklere göre kanımca daha başarılı olabilir. A, Ümit, U 19'da belli sayıda milli olan futbolcular kursların, eğitimlerin hemen ardından önce yardımcı, bilahare orta hakem olarak Süper Lig'de görevlendirilebilir. Bu arada, 3. Lig'de üst liglere transfer olamayan 25 yaş üzeri pekçok futbolcu maalesef off oldu. Onlar da hakemlik müessesesine öncelikle kurs ve eğitimlerin ardından dahil edilebilir.

TFF'nin, bütün kategorilerdeki kulüpler birliklerinin ve futbol kamuoyunun bu hususu tartışmasında çok yarar görüyorum.