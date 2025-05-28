“Hakkı'yla Geçen Yıllar” kitabı yayımlandı

Üç dönem Aliağa Belediye Başkanlığı ve bir dönem de CHP İzmir Milletvekilliği yapan Hakkı Ülkü, görevleri boyunca edindiği deneyimlerin, tanıdığı insanların, karşılaştığı zorlukların ve elde ettiği başarıların temel taşlarını oluşturduğunu söylediği “Hakkı'yla Geçen Yıllar” kitabı Yakın Kitabevi'nce yayımlandı. Ülkü, "Bu kitap, sadece bir siyasetçinin anıları değil, aynı zamanda bir memleket sevdalısının, toplum için mücadele eden bir insanın içtenlikle kaleme aldığı düşünceler ve yaşanmışlıklardır" diye konuştu.

“Hakkı’yla Geçen Yıllar” kitabının sadece geçmişin bir özeti değil, aynı zamanda geleceğe dair bir ışık tutma gayreti olduğunu vurgulayan siyasetçi, gazeteci Hakkı Ülkü, kitabına ilişkin şunları söyledi: "Belediye başkanlığı yaptığım yıllarda şehrimizin kalkınması için attığımız adımlar, hayata geçirdiğimiz projeler ve halkımızın refahı için verdiğimiz emekler, benim için her zaman büyük bir gurur kaynağı oldu. Milletvekilliği sürecinde ise ülkemize hizmet etme onurunu yaşadım. Genç yöneticilere, siyasetçilere ve memleketine gönülden bağlı olan herkese bir rehber olması umuduyla, yaşadıklarımı, hissettiklerimi ve tecrübelerimi bu sayfalara döktüm."

ANADOL: TARİHİ BELGE

Kitap hakkında Prof. Dr. Ruşen Keleş,” Yerel düzeydeki başarılı çalışmalarının takdirle karşılanması sonucunda, toplumuna hizmetlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de sürdürsün diye, halkı Sayın Hakkı Ülkü'yü Parlamento'ya taşımıştır. Bir anlamda, John Stuart Mill'in, "Yerel yönetimlerin demokrasinin ilkokulu olduğu" savını doğrulayan örneklerden biridir Sayın Başkan. Onun deneyimlerine ve anılarına yer veren bu kitabın genç kuşaklara ve yerel demokrasiye katkıda bulunmak isteyenlere ışık tutacağına inanıyorum” diye konuştu.

Kemal Anadol ise “İzmir Aliağa'da yap-işlet-devret modeliyle 1000 megavat gücünde, ithal kömüre dayalı bir termik santral kurulacaktı. İşte tarihe geçecek ve bir destan yaratacak ünlü "Aliağa çevre savaşı" böyle başladı. Bu mücadelenin ayrıntılarını, o dönemin Aliağa Belediye Başkanı olan arkadaşım Hakkı Ülkü'nün yazdığı bu kitapta bulacaksınız. Günümüzde, hukuk fakültelerinde Çevre Hukuku derslerinde okutulan bu büyük çevre mücadelesi, gün gün bu kitapta anlatılmaktadır. Bu mücadelenin merkezi olan Aliağa'nın Belediye Başkanı Hakkı Ülkü'nün kaleme aldığı bu kitap, okurlar için önemli bir kaynak ve değerli bir tarih belgesi olacaktır” ifadelerrini kullandı.

SÖYLEŞİ VE İMZA ETKİNLİĞİ

Öte yandan Hakkı Ülkü, 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü Alsancak'taki Yakın Kitabevi'nde düzenlenecek imza gününde okurlarıyla buluşacak. Ülkü, 12.30-14.00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinlikte okurlarıyla söyleşecek, kitaplarını imzalayacak.

HAKKI ÜLKÜ KİMDİR?

1 Mayıs 1946 günü Manisa’nın Salihli ilçesinde dünyaya geldi. İş ve İşçi Bulma Kurumu’nda memurluk yaptı. Tariş Üzüm Birliği bünyesindeki S.S. Salihli Üzüm Tarım Satış Kooperatifi’nde üzüm eksperi olarak çalıştı. 1972 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) üye oldu. 1977 yerel seçimlerinde CHP’den Salihli Belediye Meclisi üyesi seçildi. 1983 yılında kurulan Sosyal Demokrasi Partisi’nin (SODEP) üyesi ve Aliağa’daki kurucularından oldu. SODEP Aliağa İlçe Başkanlığı yaptı. 1985 yılında SODEP ile Halkçı Parti’nin (HP) birleşmesiyle doğan Sosyaldemokrat Halkçı Parti’nin (SHP) üyesi oldu. SHP Aliağa İlçe Başkanlığı yaptı. 1989 yerel seçimlerinde SHP'den aday oldu, yüzde 51 oy alarak Aliağa Belediye Başkanı seçildi. 1990 yılında “Aliağa Emek Şenlikleri”ni başlattı. 27 Mart 1994 seçimlerinde SHP’den yeniden aday oldu ve seçilerek Aliağa Belediye Başkanlığı görevini sürdürdü. 12 Eylül darbesinin ardından kapatılan, 9 Eylül 1992 günü yeniden açılan Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı. 18 Nisan 1999 günü yapılan seçimlerde CHP'den aday oldu ve Aliağa Belediye Başkanlığı’na üçüncü kez seçildi. Bu görevini 8 Ağustos 2002 gününe kadar sürdürdü. 3 Kasım 2002 günü yapılan milletvekili genel seçimlerinde CHP'den aday oldu ve seçildi. 22. Dönem İzmir Milletvekili olarak beş yıl boyunca TBMM İçişleri Komisyonu’nda görev yaptı. Milletvekilliği görevi sırasında 200 dolayında soru önergesi verdi. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Davranış Bilimleri Bölümü’nü, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nü bitirdi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Uluslararası Politikalar Enstitüsü’nde yüksek lisans yaptı. Atatürkçü Düşünce Derneği Aliağa Şubesi’nin kurucuları arasında yer aldı. Türk Belediyeler Birliği, Ege Belediyeler Birliği, Kıyı Ege Belediyeler Birliği yönetim kurullarında yer aldı. Bakırçay Belediyeler Birliği Başkanlığı, Çandarlı Körfezi Belediyeler Birliği Kurucu Üyeliği ve Başkanlığı yaptı. Nazım Hikmet Vakfı, Lozan Mübadilleri Vakfı, Dil Derneği, Türk-Yunan Dostluk Derneği, Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği (YAYED), Atatürkçü Düşünce Derneği kurucu üyesi oldu. Aliağa Belediye Spor Kulüp Başkanlığı, Aliağa Eğitim ve Gelişim Vakfı Başkanlığı, 650 konutluk Aliağa Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığı yaptı. Çeşitli gazetelerde ve internet sitelerinde makaleleri yayımlandı. Evli, iki evladı, iki torunu var.