"Halkın Veteriner Hekimi" Doç. Dr. Osman Nuri Koçtürk'ün büstü İzmir'de yeniden açıldı

Türkiye'nin gıda güvenliği mücadelesinin sembol isimlerinden "Halkın Veteriner Hekimi" Doç. Dr. Osman Nuri Koçtürk'ün anısını yaşatmak amacıyla hazırlanan büstü, Veteriner Hekimler Derneği tarafından Mavişehir’deki Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi’nde düzenlenen törenle yeniden açıldı. Düzenlenen törene çok sayıda veteriner hekim, yerel yönetim temsilcileri ve Koçtürk'ün ailesi katıldı. Açılışta konuşan Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Gülay Ertürk, Osman Nuri Koçtürk'ün yalnızca veteriner hekimlik mesleğinin değil, Türkiye'nin bağımsızlık ve halk sağlığı mücadelesinin de önemli isimlerinden biri olduğunu vurguladı.

Ertürk, törende yaptığı konuşmada, "Bugün burada sadece bir büstün açılışı için toplanmadık. Halkın sağlığını önceleyen bir vatanseverin önünde saygıyla eğilmek için bir araya geldik. Osman Nuri Koçtürk, veteriner hekimlik mesleğinin yetiştirdiği en önemli değerlerden, bizim medarıiftiharımız olan bir hocamızdı" dedi.

Koçtürk'ün ölümünün ardından da fikirleriyle yaşamaya devam ettiğini belirten Ertürk, "Bazı insanlar ölümünden sonra da düşünceleriyle yaşamaya devam eder. Osman Nuri Koçtürk de böyle bir vatanseverdi. Ülkenin tam bağımsızlığının üretimden, beslenmeden ve halk sağlığından geçtiğini yıllar öncesinden dile getirmiş önemli bir düşünce insanıydı" diye konuştu.

"BESLENME POLİTİKALARINI ELE GEÇİRİRSENİZ ÜLKEYİ DE YÖNETİRSİNİZ"

Koçtürk'ün yıllar önce ortaya koyduğu görüşlerin bugün daha da anlam kazandığını ifade eden Ertürk, onun "Bir ülkeyi ele geçirmek için topla tüfekle saldırmaya gerek yok. Beslenme politikalarını ele geçirdiğiniz zaman o ülkeye hükmetmeniz mümkündür" anlayışıyla mücadele verdiğini söyledi.

Koçtürk'ün halk sağlığı, gıda güvenliği ve ulusal bağımsızlık konularında önemli bir mücadele yürüttüğünü kaydeden Ertürk, bu fikirlerin günümüzde de geçerliliğini koruduğunu belirtti.

CUMHURİYET GAZETESİ İLE BELGESEL VE ANMA ÇALIŞMALARI

Veteriner Hekimler Derneği'nin Koçtürk'ün mirasını yaşatmak için çeşitli çalışmalar yürüttüğünü anlatan Ertürk, ölümünün 30. yılı olan 2023'te Cumhuriyet Gazetesi iş birliğiyle bir belgesel hazırladıklarını söyledi. Belgeselin dijital platformlarda erişime açık olduğunu belirten Ertürk, her yıl 4 Haziran'da Koçtürk'ün Karşıyaka'daki mezarı başında anma etkinlikleri düzenlediklerini ifade etti.

"BU BÜST BİR MERMER PARÇASI DEĞİL"

Büstün yeniden açılışında emeği geçenlere teşekkür eden Ertürk, Karşıyaka Belediyesi'ne, büstün onarımını gerçekleştiren heykeltıraşa ve süreçte destek veren dernek üyelerine teşekkür etti.

Büstün yalnızca bir anıt olmadığını vurgulayan Ertürk, "Buradan geçen insanlar sadece bir insan yüzü görmeyecek. Bu büstün yanından geçenler bunun bir mermer parçası olmadığını anlayacak. Burada halkının tam bağımsızlığı için mücadele etmiş, bütün riskleri göze almış ve bu uğurda bedeller ödemiş bir duruşun önünden geçmiş olacaklar" dedi.

SEMRA KOÇTÜRK: KOÇTÜRK'ÜN MÜCADELESİ GENÇ NESİLLERE ANLATILMALI

Doç. Dr. Osman Nuri Koçtürk'ün yeğeni ve biyokimya profesörü Prof. Dr. Semra Koçtürk, aile bireyi olarak konuşmanın kendileri için kolay olmadığını söyledi. Koçtürk, Osman Nuri Koçtürk'ün halk sağlığı ve gıda güvenliği mücadelesi sırasında ailesinin de önemli zorluklar yaşadığını ifade etti.

Koçtürk, "Aile bireyleri olarak Koçtürk Hoca'nın o dönemlerde verdiği mücadeleler sırasında yaşadığı zorlukları yakından gördük. Çocukları ve ailesi olarak bu süreçleri duygusal anlamda yaşadık. Birinci derece ailesi ise bunu çok daha ağır şekilde hissetti" dedi.

TEK AMACI HALKIN SAĞLIKLI BESLENMESİYDİ

Osman Nuri Koçtürk'ün yaşamını halkın sağlıklı ve kaliteli beslenmesine adadığını vurgulayan Prof. Dr. Semra Koçtürk, Osman Nuri Koçtürk'ün tarım politikalarının sanayiyle bütünleşmesi gerektiğini yıllar önce savunduğunu belirtti.

Koçtürk, "Tek amacı halkın iyi ve kaliteli beslenmesi, tarımın doğru yapılması ve entelektüel gücü yüksek bir toplumun oluşturulmasıydı. Bunun için de devletin tarım politikalarının endüstriyle birleştirilmesi gerektiğini savunuyordu" diye konuştu.

1967 YILINDA 'AGRINDUS' KAVRAMINI KULLANDI

Osman Nuri Koötürk ile ilgili araştırmalar sırasında dikkat çekici bir ayrıntıyla karşılaştığını anlatan Koçtürk, Osman Nuri Koçtürk'ün 1967 yılında "agrindus" terminolojisini kullandığını söyledi.

Koçtürk, "Kendisiyle ilgili bir sunum hazırlarken bu terminolojiye rastladım. Hocamız bu kavramı 1967 yılında kullanmış. Bu durum onun ne kadar güçlü bir öngörüye ve ileri görüşlülüğe sahip olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

MÜTHİŞ BİR VATANSEVERLİK ÖRNEĞİ

Koçtürk'ün yalnızca bir aile bireyi olarak değil, bir bilim insanı olarak da değerlendirdiğini belirten Semra Koçtürk, "Bir insanın tüm ömrünü halkın, toplumun ve devletinin gelişimine adaması müthiş bir vatanseverlik örneğidir. Bugün bir bilim insanı olarak onun ne kadar ileri görüşlü olduğunu daha iyi anlayabiliyorum" dedi.

Osman Nuri Koçtürk'ün mücadelesinin genç kuşaklara aktarılması gerektiğini vurgulayan Koçtürk, günümüz koşullarında bu misyonun daha da önemli hale geldiğini söyledi.

Koçtürk, "Genç nesillere Osman Nuri Koçtürk'ün verdiği mücadeleleri anlatmamız gerekiyor. Özellikle bugün bunun çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bu misyonu üstlenen Veteriner Hekimler Derneği'ne teşekkür ediyorum. Hocamızın huzurunda saygıyla eğiliyorum" diye konuştu.

BÜLENT ERTUĞRUL: KOÇTÜRK, CUMHURİYET AYDINININ SİMGELERİNDEN BİRİYDİ

İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Dr. Bülent Ertuğrul, Doç. Dr. Osman Nuri Koçtürk'ü saygı, minnet ve gururla andıklarını söyledi. Koçtürk'ün yalnızca bir bilim insanı, veteriner hekim ve beslenme uzmanı olmadığını belirten Ertuğrul, onun bilimi halkın yararına kullanmayı görev edinmiş gerçek bir Cumhuriyet aydını olduğunu ifade etti.

Ertuğrul, "Osman Nuri Koçtürk, ülkesinin bağımsızlığını, insanının sağlığını ve geleceğini savunan öncü bir isimdi. Gıda güvenliği, sağlıklı beslenme ve tarımsal bağımsızlık konularında önemli mücadeleler verdi" dedi.

GIDA EMPERYALİZMİNE KARŞI MÜCADELE ETTİ

Koçtürk'ün yıllar önce emperyalizmin yalnızca silahla değil, ekonomi, üretim, gıda ve bağımlılık ilişkileri üzerinden de işlediğini gördüğünü vurgulayan Ertuğrul, bu nedenle gıda emperyalizmine karşı güçlü bir mücadele yürüttüğünü söyledi.

Ertuğrul, "Onun gıda emperyalizmine karşı yükselttiği ses, aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün tam bağımsızlık ülküsünün bilim alanındaki yansımasıdır. Atatürk'ün yolundan gitmek; aklı, bilimi, üretimi, laikliği, bağımsızlığı ve halkçılığı kararlılıkla savunmaktır" diye konuştu.

İZMİR ATATÜRK LİSESİ'NİN YETİŞTİRDİĞİ DEĞERLERDEN BİRİ

İzmir Atatürk Lisesi'nin kökleri 1886 yılına uzanan önemli bir eğitim kurumu olduğunu hatırlatan Ertuğrul, okulun yalnızca diploma veren bir kurum olmadığını, Cumhuriyet değerlerine bağlı bireyler yetiştiren köklü bir gelenek oluşturduğunu belirtti.

Ertuğrul, "Mezunlarımızın bilimde, hukukta, sanatta, siyasette, ekonomide, askerlikte ve kamu hizmetinde ülkemize yaptığı katkılar bunun en somut göstergesidir. Doç. Dr. Osman Nuri Koçtürk de bu büyük ailenin gurur duyduğu isimlerinden biridir" ifadelerini kullandı.

GERÇEK VATANSEVERLİK HALKI KORUMAKTIR

Koçtürk'ün yaşamı boyunca önemli mesajlar verdiğini dile getiren Ertuğrul, "Bize gerçek vatanseverliğin ülkesinin insanını korumak olduğunu hatırlatıyor. Gerçek aydın olmak, zor zamanlarda susmamak ve bilimsel gerçeği halktan yana savunmaktır" dedi.

Bağımsızlığın yalnızca sınırların korunması anlamına gelmediğini vurgulayan Ertuğrul, "Gerçek bağımsızlık; soframızda, tarlamızda, üretimimizde, eğitimimizde ve düşüncemizde de bağımsız olmaktır. Bunun yolu ise bilimin ışığında ilerlemekten geçiyor" diye konuştu.

İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği olarak bu mirası yaşatmayı sorumluluk kabul ettiklerini belirten Ertuğrul, Atatürk ilke ve devrimlerine, Cumhuriyet'in bağımsızlıkçı ve antiemperyalist karakterine sahip çıkmanın tarihsel bir görev olduğunu söyledi.

LEVENT ZAFER YILDIR: CUMHURİYETİN YETİŞTİRDİĞİ AYDINLARDAN BİRİYDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Levent Zafer Yıldır konuşmasına Koçtürk'ü etkinlikler ve yapılan çalışmalar sayesinde daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirterek başladı. Yıldır, "1918 doğumlu olan Osman Nuri Koçtürk, Atatürk'ün vefat ettiği dönemde 20 yaşında genç bir Cumhuriyet çocuğuydu. Sağlık alanında son derece üretken ve dolu dolu geçen yaşamıyla ülkesine önemli katkılar sundu" dedi.

Koçtürk hakkında yapılan konuşmalarda yaşamı ve çalışmalarının ayrıntılı biçimde anlatıldığını ifade eden Yıldır, onun ülkenin geleceğine ilişkin düşünceleriyle bugün de yol gösterdiğini söyledi.

"TEK SAĞLIK" YAKLAŞIMINA DİKKAT ÇEKTİ

Koçtürk'ün özgeçmişinde en çok dikkatini çeken konulardan birinin "Tek Sağlık" yaklaşımı olduğunu belirten Yıldır, insan sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre sağlığının birlikte ele alınmasının önemine değindi.

Doğanın karşı karşıya olduğu sorunların her geçen gün arttığını ifade eden Yıldır, iklim değişikliği, gıda güvenliği ve çevresel tehditlerin ancak bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilebileceğini söyledi.

"HER ŞEY BİRBİRİYLE İLİŞKİLİ"

Günümüzde öne çıkan kavramlardan birinin bütüncüllük olduğunu kaydeden Yıldır, "Artık her şeyin birbiriyle ilişkili olduğunu daha iyi anlıyoruz. Geçmişte her şeyin insan için olduğu düşünülüyordu. Ancak bugün doğanın, çevrenin ve diğer canlıların da yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu görüyoruz. Bu nedenle farklı düşünmek ve farklı davranmak zorundayız" diye konuştu.

Bu anlayışın toplumda yaygınlaşmasının eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla mümkün olacağını belirten Yıldır, bu tür etkinliklerin önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VURGUSU

Konuşmasında sürdürülebilirlik kavramına da değinen Yıldır, tarımsal üretimde yaşanan dönüşümlerin riskleri beraberinde getirdiğini anlattı. Tarımda kullanılan ilaçların zamanla etkisini yitirdiğini, daha yoğun kullanımın ise yeni sorunlara yol açtığını ifade eden Yıldır, üretim baskısının doğal yapıyı değiştirebildiğini söyledi.

Koçtürk'ün onlarca yıl önce bu konulara dikkat çekmiş olmasının önemli olduğunu vurgulayan Yıldır, "Bugün konuştuğumuz pek çok konuyu yıllar önce öngörmüş olması, Cumhuriyet'in yetiştirdiği bilim insanlarının ne kadar ileri görüşlü olduğunu gösteriyor" dedi.