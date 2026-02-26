Hekim Birliği, Dr. Mehmet Fatih Baltacı ve eşinin öldürüldüğü davada verilen cezaya tepki gösterdi

İzmir'in Menemen ilçesinde 25 Mayıs 2025'te, bir anaokulu etkinliği çıkışında üzerlerine devrilen dekoratif bahçe kapısının altında kalarak hayatını kaybeden Doktor Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı’nın ölümüne ilişkin dava Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, düğün salonu işletmecisi İsmet Ceylan'ı "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanık babasının da beraatine hükmetti.

“KAMU VİCDANINI YARALAMIŞTIR”

Hekim Birliği, cezaya tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada, "Üyemiz Dr. Mehmet Fatih Baltacı ve kıymetli eşi Güler Baltacı’nın göz göre göre gelen ihmaller sonucu hayatlarını kaybettiği dosyada Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıklamıştır. 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan yargılanan sanık hakkında verilen 8 yıl 4 ay hapis cezası, iki canın kaybı karşısında kabul edilebilir değildir. Savcılığın 15 yıla kadar hapis talep ettiği bir dosyada verilen bu karar, kamu vicdanını derinden yaralamıştır” denildi.

“ORTADA SÖNDÜRÜLMÜŞ İKİ HAYAT VARDIR”

“Ortada telafisi imkânsız bir kayıp vardır” diye devam eden açıklamada, “Ortada söndürülmüş iki hayat vardır. Ortada ağır bir ihmal vardır. Buna rağmen verilen ceza, yaşanan acının ve sorumluluğun karşılığı olmaktan uzaktır. Caydırıcılıktan uzak her karar, benzer ihmallerin önünü açma tehlikesi taşır. Hekim Birliği Sendikası olarak açıkça ifade ediyoruz: Bu kararı kabul etmiyoruz. Dosyanın istinaf aşamasında da takipçisi olacağız. Adalet tam anlamıyla tecelli edene kadar hukuki sürecin her aşamasında yer alacak, meslektaşımızın ve eşinin hatırasını savunmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.