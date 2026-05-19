Her yer Türk bayrağı, her yer Atatürk

İzmir’de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen resmi törenle başladı. Törene İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, milletvekilleri, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumlarının temsilcileri, öğrenciler ile yurttaşlar katıldı. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaparak gençlerin bayramını kutladı.

GÖSTERİLER BÜYÜLEDİ

Konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okurken, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi de seslendirildi. Üniversite ve lise öğrencilerinin gerçekleştirdiği spor gösterileri renkli anlara sahne olurken, halk oyunları gösterileri de büyük ilgi gördü. Cumhuriyet Meydanı’ndaki Türk Telekom binasından iniş yapan dağcılık sporcuları ise heyecanı artırdı. Tören alanı, Türk bayrakları, Atatürk fotoğrafları ve konfetilerle görsel bir şölen sundu. Program sonunda çekilen toplu fotoğrafta yer alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a vatandaşlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Başkan Tugay, aileler ve çocuklarla sohbet ederek gazilerle de bir araya geldi.