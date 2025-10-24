‘Hiçbir çocuğun aç kalmadığı bir Yunusemre’

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Cumhuriyet Ege buluşmaları kapsamında büromuzda temsilcimiz Mehmet Şakir Örs ve çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldi. Belediyenin mali durumu, sosyal projeleri ve kente ilişkin çözüm hedeflerini paylaşan Balaban, “Manisa’nın en büyük ve en gelişmiş ilçesi Yunusemre’yi, halkın ihtiyaçları doğrultusunda yeniden inşa ediyoruz” dedi.

‘LÜKS MAKAM ODASI BİZİM TARZIMIZ DEĞİL’

Belediyeyi AKP’den 1.5 milyar TL borçla devraldınız. Borç yükünüz ne durumda?

Borç durumu şu anda yerinde sayıyor. Enflasyona rağmen 1.5 milyarlık borcu 1.4 milyara çektik. Faiz ve SSK borçları çok yüksek. Yine de bu koşullarda borcu sabit tutmak bile başarı.

Sizden önceki başkanın makam odası gündemdeydi. Son durum nedir?

O makam odası bizim tarzımız değil. Ama insanlara malzeme vermemek için değiştirmedik. Eski başkan Mehmet Çerçi’yle bu konuda mahkemelik olduk. Eğer mahkeme eşyaların ona ait olduğuna karar verirse, buyursun alsın; biz sade bir oda yaparız.

‘EN TEMEL SORUN: İMAR’

Yunusemre’nin en öncelikli çözülmesi gereken problemi nedir?

Manisa genelinde en temel sorun imar. 30 yıldır çözülemeyen bir problem var. Büyükşehir beş binlik planı yapacak, biz binlik planı tamamlayarak bu dönemde çözeceğiz. Bunu Besim başkanla birlikte başaracağız.

Sosyal belediyecilik kapsamında projeleriniz neler?

Hizmet belediyeciliğiyle Yunusemre’yi dönüştürüyoruz. Beş kreş hizmete açıldı. Ücretsiz sağlık merkezi kurularak fizyoterapi, diyetisyen, dil terapisi, aile ve psikolojik danışmanlık hizmetleri verilmeye başlandı. Kadın Dayanışma Merkezleri sayısı 12’ye ulaştı; kadınlara okuma yazma, dikiş, biçki-nakış ve resim kursları veriliyor. Alzheimer Merkezi açıldı. Aralık ayında Emekli Kafe ve Gençlik Kafe açılacak. Çay 5 TL, kahve 10 TL olacak.

Önceki döneme ilişkin yolsuzluk ve kripto para iddiaları ile ilgili yargı süreci ne durumda?

Üç ayrı suç duyurusunda bulunduk. İkisinde İçişleri Bakanlığı’ndan “Kovuşturmaya gerek yok” yazısı geldi diğerine de savcılık takipsizlik kararı verdi. Kripto olayı için de belgeleriyle suç duyurusunda bulunduk. Süreç devam ediyor.

‘EN BÜYÜK PROJEM ÇOCUKLARIN OKULA AÇ GİTMEMESİ’

Yaşama geçirmek istediğiniz projeniz hangisi?

En büyük projem, hiçbir çocuğun aç kalmadığı bir Yunusemre yaratmak. İmar sorununu çözerek, sosyal projeleri büyüterek, halkın belediyesi olmaya devam edeceğiz. 2027 yılında günde 5 bin öğrenciye sıcak çorba dağıtmayı hedefliyoruz. Hiçbir çocuk okulda aç kalmasın istiyoruz.