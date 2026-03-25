Hijyenik okullar, sağlıklı nesiller

İlkokul ve ortaokul öğrencileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan hijyen seti desteğiyle sağlıklı bir ortamda eğitim alıyor. İzmir’in 30 ilçesine ulaşan hizmet ağı sayesinde okullara her ay düzenli olarak sıvı sabun, yüzey temizleyici, çamaşır suyu, cam silme suyu ve tuvalet kağıdı gibi malzemeler teslim ediliyor. Okul aile birliklerinin başvurusu ile gerçekleştirilen destekler, bu ay itibariyle 547 okula yükseldi. 2025 yılında başlatılan program kapsamında İzmir’in dört bir yanındaki okullara 3 bin 473 adet hijyen seti verildi.

HEDEF, 600 OKUL

Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü Şefi Tuncay Yakar, “Hijyen seti desteğimiz, ilkokul ve ortaokul seviyesinde İzmir’de öğrenim gören öğrencilerimizin daha temiz bir ortamda eğitim almaları için hayata geçirildi. Ocak 2025’te 50 okulla başladığımız projemizde hedefimiz 500 okula ulaşmaktı. Şu anda bu hedefin de üzerine çıktığımızı gururla söyleyebiliriz. Bu ayki dağıtımlarla birlikte İzmir’in 30 ilçesindeki 547 okula setlerimizi ulaştırıyoruz. 2025 yılından bu yana 3 bin 473 adet hijyen seti dağıtılmış oldu. Hedefimiz, yıl sonuna kadar okul sayısını 600’e çıkarmak. Başvurularımız https://bizvariz.izmir.bel.tr/ sitesi üzerinden devam ediyor. Okul aile birliklerimiz müracaat ettiklerinde kendilerine dönüş yapılıyor. Uzak yakın demeden 30 ilçede hizmet veriyoruz” dedi.

“BU DESTEK BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Okul Aile Birliği Başkanı Serap Yorgun da “Okulumuza her ay sağladıkları hijyen seti desteği için okulumuz ve öğrencilerimiz adına İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Geçen yıl okul aile birliği olarak internet sitesi üzerinden başvuruda bulunduk. Geldiler, keşif yaptılar ve okulumuza destekte bulundular. Geçen seneden beri okulumuza düzenli olarak her ay hijyen seti desteğinde bulunuyorlar. Öğrencilerimizin hijyenik ve sağlıklı bir ortamda olmaları için bu destek bizim için önemli” diye konuştu.