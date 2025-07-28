Huzurlarınızda 2025-26 model Göztepe

İzmir'in Süper Lig'deki temsilcisi Göztepe, 2025-26 sezonu öncesindeki son hazırlık maçında cumartesi akşamı Antalyaspor karşısındaydı.

Yeni sezon çalışmalarına 29 Haziran'da Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde başlayan sarı kırmızılılar daha sonra iki haftalık Slovenya kampına gitmiş ve burada dört hazırlık maçı oynayarak sahadan iki galibiyet, bir beraberlik, bir yenilgi ile ayrılmıştı.

Slovenya'daki maçlarda bütün oyuncularını gören teknik direktör Stoliov, Antalyaspor karşısında ilk 45'te Süper Lig'deki 11'ini ve akabinde hamle oyuncularını görmek istedi. Oyunun son bölümlerinde ise kaleci Lis ve stoper Godoi dışında herkesi değiştirerek ilk 21'deki oyunculara şans verdi.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmaya Göztepe şu 11'le başladı: Lis, Arda, Godoi, Heliton, Taha, Cherni, Dennis, Miroshi, Rhadney, Juan, Janderson.

İLK 11'DE BEŞ YENİ TRANSFER

Göz Göz'de ilk 11'de başlayan yeni transferler Arda, Godoi, Cherni, Rhadney, Janderson ile sonradan oyuna giren Sabra ve İshole, seyircisi önünde ilk kez forma giydi.

FORMA GİYEN OYUNCULARIN PERFORMANSI

10 numaralı formayı giyen Ishole hareketli ve topla iyi oynayan bir oyuncu. Tijaniç'le değişmeli oynayan ve ilk 11'de sahaya çıkan Brezilyalı Rhaldney’i de beğendim. Teknik ve zor pozisyonlarda ayakta kalabilen, güçlü, adrese top oynayan bir forvet arkası. Takıma katkı sağlayacak bir oyuncu olacak, doğru bir transfer. Romulo’nun yerine alınan yeni forvet Janderson maçın 12. dakikasında taraftarı önünde attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Brezilyalı ceza alanı içinde kaleci Abdullah'ı çaresiz bırakan çok temiz ve akıllı bir vuruşla maçın tek golüne imza atarken lig için ümit verdi. Janderson, top önünde iken de kaleye arkası dönükken de tekniği ve fizik gücüyle "ben bu takımı Süper Lig'de sırtlayan oyunculardan birisi olurum" mesajı verdi.

Sağ kanatta yer alan yeni isim Arda iki ayağını da kullanabilen, uzun boyuyla hava topu üstünlüğü olan bir oyuncu. Kumaşı iyi ama biraz dağınık, zamanla daha iyi olabilir ve sağ kanatta Ogün ve Uğur Kaan ile rekabet edecek, gerektiğinde sol kanatta da görev alabilecek. Sol kanadın yeni ismi Cherni'yi gözüm tuttu. Özgüveni ve mücadele gücü yüksek bir oyuncu. Çizgiden götürdüğü topları güzel kesti, yerinde ceza alanı çevresindeki paslaşmaları da iyiydi. Tunus A Milli'de olan ve Benin A Milli'de oynayan İshole gibi Fransa Leage 2'den gelen bu oyuncunun da ilk 11'e yerleşip takıma katkıda bulunacağını söyleyebilirim. İlk yarı sol stoperde oynayan, Heliton çıkınca merkeze geçen Brezilyalı bir başka isim Godoi deneyimli bir oyuncu. İlk yarıdaki hatalı geri pası Heliton'un da kademe hatasıyla golle sonuçlanabilirdi. Godoi, gerektiğinde ileri de çıkarak hücuma katkıda bulunma isteğiyle Bokele'den farkını gösterdi. Uyum sorununu aştığında daha yararlı ve iyi olacaktır.Lis takımda kalırsa kaleci antrenörlerine çok iş düşüyor, o grubun geçen sezon yeterince yararlı olmadığını düşünüyorum. Kalecilerin eksiklerini giderme hususunda daha verimli olabilmeliler. Göztepe'nin eskilerinden Taha güven veriyor. Sağ stoperde banko oynayacak. Bu sezon kendisini gösterip A Milli'ye sıçrama hedefi koymalı.

Orta alanda öyle gözüküyor ki Tijaniç, İshole ve Rhadlney opsiyonu Göz Göz için bu sezon müthiş bir avantaj olacak. Dennis, Göztepe için Tanrı'nın bir lütfu ama bu genç oyuncunun kesici kalitesini, mücadele gücünü ve enerjisini topu kullanırken de göstermesi takıma katkısını artıracak. Teknik heyetin bunun üzerinde durması gerekiyor. Dennis'e futbolun basit bir oyun olduğunu, topu ayaktan olabildiği kadar uygun yere çabuk göndermek gerektiği anlatılmalı. Orta alanda Miroshi, banko olamasa da, 11'de her zaman olamasa da bu takımda yeri olan ve katkıda bulunacak bir oyuncu. Uzun lig ve kupa maratonunda kadroda olması bir avantaj. Furkan Malak, bu sezon daha çok süre alabilir, çünkü kiralıkta üzerine koymuş gözüküyor. Forvette Janderson ile birlikte ilk 11 ismi olacak Juan'ın çalışkanlığına, topu ileri taşımasına, mücadele gücüne diyecek yok. Son vuruşlarını ve final paslarını da geliştirirse tadından yenmez. Ürdünlü İbrahim Sabra az süre aldı, bir fikir edinmek için yeterli değildi ancak sanki kontratak oyunu için şimdilik Juan'ın yedeği olur. Emersonn ile beraber forvetin alternatifi olur. Emersonn'a önerim, geçen sezonun son deplasmanı Kasımpaşa maçındaki Emersonn'u bir daha izlemesi...

Bu arada kaptan İsmail de sonradan oyuna girdi. Bu sezon hem takıma saha dışında ağabeylik yapacak hem de gerektiğinde süre alıp forma giyecek. Bu rolü yönetimin vermesi İsmail'e, takım için artı yazar.

ANTALYASPOR KARŞISINDA GÖRDÜĞÜM GÖZTEPE

2025-26 model Göztepe'ye total oyun anlayışıyla şunları gördüm: 1)Göztepe, alışılmış 3-5-2 dizilişi ile devam edecek gözüküyor. 2)Antalyaspor maçında geçen sezondan farklı olarak Romulo'nun yokluğunda kontratak oyunundan çok orta alanı topu tutarak kontrol eden ve geçiş oyunundan örnekler sergileyen bir Göztepe gördüm. Bakalım güçlü ve yetenekli orta saha oyuncularıyla Göz Göz böyle devam edecek ve gerektiğinde arızi olarak mı kontratak oyunu oynayacak? Bunu bekleyip göreceğiz. 3)Göztepe'nin yeni isimleri Godoi dışında genç ve potansiyeli olan oyuncular ve Sport Republic'in felsefesine uygun olarak yapılan transferler. 32'lik Godoi'nin ise öyle anlaşılıyor ki deneyiminden yararlanılacak. Belki Stoliov onu defansın merkezine çekip Heliton'u sola kaydırabilir. 4)Göztepe'nin kulübesinde bu sezon maçların gidişine göre yeterli hamle oyuncularını göreceğiz. Bu da sarı kırmızılılar için önemli bir avantaj olacak.

SARI KIRMIZILILARIN HEDEFİ BU SEZON İLK DÖRT OLMALI

Ancak Göztepe'nin geçen sezonki aşırı ve uzun süren sakatlıkları yaşamaması için teknik ekibe ve sağlık ekibine çok iş düşüyor. Geçen sezondan gerekli dersler de çıkarılarak agresif oyun sistemiyle oynanacak uzun lig ve kupa maratonunda kayıplar vermeden ilerlemek önemli. Geçen sezon o aşırı sakatlıklar olmasaydı Göztepe bu sezon arenasında olacaktı. Bu sezon yönetimin hedefi Avrupa. O yüzden kadro ne kadar derin olursa olsun oyuncuları korumak önemli.

Göztepe, güçlü mali ve idari yapısıyla, her koşulda takımının yanında olacak müthiş taraftar desteğiyle, tesis ve stadıyla, sahada herşeyini verecek oyuncu kalitesiyle bu sezon ilk dört için oynamalı; bir Akdeniz ve Avrupa kenti olan İzmir’i bu perspektifle temsil etmelidir.

GÖZ GÖZ LİGE KADAR YENİLERİN ADAPTASYONUYLA DAHA İYİ OLUR

Göz, ligde siftahı iki hafta sonra Rize'de yapacak, ardından evinde FB ile karşılaşacak. İlk 70 dakikası bir hazırlık maçından da öte sıkı bir lig maçı gibi geçen Antalyaspor maçı bana Göztepe için doğrusu ümit verdi. Iyi bir hazırlık dönemi ve beş hazırlık maçının ardından Urla’da yeni isimlerin de adaptasyonu sonrasında takım daha da oturacaktır.

ANTALYASPOR'UN İŞİ ÇOK ZOR

Bu arada Antalyaspor için de birkaç not düşeyim. Mali ve idari sorunlarla boğuşan güney ekibini transfer tahtası açılmazsa zor bir sezon bekliyor. Gördüğüm Antalyaspor, ne yazık ki küme düşme adayları arasında. Takımın başındaki Emre Belezoğlu'nun bir hazırlık maçında bile saha kenarında aşırı hareketler sergilemesi ve maçın tek sarı kartını yemesi iyiye alamet değil! Emre, kulüp esenliğe çıkamazsa bırakıp gidebilir! Çünkü konformist, zorluklarla mücadele ona göre hiç değil.