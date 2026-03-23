İGC’den İsmail Arı tepkisi: Araştırmacı gazetecilik tutuklanıyor!

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, BirGün gazetesi muhabiri, İsmail Arı’nın ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla tutuklanmasına tepki gösterdi.

“İsmail Arı ile birlikte tüm gazetecilere mesaj: izöAraştırmacı gazetecilik tutuklanıyor” başlıklı açıklama yayımladı. Arı’nın tutuklanmasının “basın ve ifade özgürlüğü açısından son derece kaygı verici” olduğunun altı çizilerek, “Gazetecilerin görevi; kamu yararı doğrultusunda gerçekleri araştırmak, ortaya çıkarmak ve halkı bilgilendirmektir. Bu görevin yargı baskısı ve tutuklama tedbirleriyle engellenmeye çalışılması, demokratik toplum düzenine zarar vermektedir. Basın mensuplarının haberleri nedeniyle özgürlüklerinden mahrum bırakılması; halkın haber alma hakkına da doğrudan müdahaledir. İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak; yaptığı haberlerle önemli ödüller kazanan meslektaşımız İsmail Arı’nın tutuklanmasını kabul etmiyor, yargı sürecinin ifade ve basın özgürlüğü ilkeleri gözetilerek yürütülmesini talep ediyoruz. İsmail Arı gazetecidir, gazetecilik suç değildir!” denildi.