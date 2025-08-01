İş cinayetlerinde alarm

Ege bölgesindeki işçi ölümlerinin yıllar içinde artış gösterdiği de SGK raporunda dikkat çekti. 2021 yılında kentte 67 işçi yaşamını yitiren, bu sayı 2022’de 92’ye, 2023’te ise 106’ya yükseldi. 2024 yılında yaşanan 112 ölümle birlikte İzmir’deki ölümlü iş kazalarında sürekli bir artış olduğu görüldü. Ege Bölgesi’ne ilişkin veriler ise işçi sağlığı ve güvenliği açısından endişe verici bir tabloyu gözler önüne serdi. Bölgedeki illerde toplam 446 işçi yaşamını yitirdi. İzmir, 112 işçi ölümüyle bölge illeri arasında ilk sırada yer aldı. Afyonkarahisar’da 12, Antalya’da 76, Aydın’da 21, Balıkesir’de 47, Çanakkale’de 86, Denizli’de 22, Manisa’da 34, Muğla’da 30 ve Uşak’ta 6 işçi iş kazaları sonucu yaşamını yitirdi. İzmir özelinde açıklanan veriler, yalnızca işçi ölümleriyle değil, yaşanan kazaların yaygınlığıyla da dikkat çekti. 2024 yılı boyunca kentte 40 bin 607’si erkek, 14 bin 94’ü kadın olmak üzere toplam 54 bin 701 işçi iş kazası geçirdi. Aynı dönemde 6’sı kadın olmak üzere toplam 44 işçi meslek hastalıklarına yakalandı. Ölümler bakımından ise İzmir’deki 112 can kaybının 6’sını kadın işçiler oluşturdu. Bu verilerle İzmir, İstanbul ve Ankara’nın ardından Türkiye’de en fazla ölümlü iş kazasının yaşandığı üçüncü il oldu.

RAPORLANMAYAN ÖLÜMLER

SGK’nin resmi verilerinin yanı sıra, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin raporu da iş cinayetlerinin boyutuna ışık tutuyor. İSİG Meclisi, 2024 yılında İzmir’de en az 76 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini duyurdu. SGK ile İSİG Meclisi verileri arasındaki fark, özellikle kayıtdışı istihdam ve raporlanamayan ölümler nedeniyle ortaya çıkıyor. İSİG Meclisi, 2025 yılının ilk altı ayında da tabloyu değiştirmeyen veriler paylaştı. Ocak ayında 180, şubat ayında 124, mart ayında 159, nisan ayında 156, mayıs ayında 178 ve haziran ayında 164 olmak üzere, yılın ilk yarısında en az 961 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Haziran ayında yaşanan 164 iş cinayetinin büyük kısmı inşaat, tarım, taşımacılık ve hizmet sektörlerinde gerçekleşti. Haziran ayı raporunda, dikkat çeken bir diğer konu ise çocuk ve yaşlı işçi ölümleri oldu. Tarım işçisi 14 yaşındaki Suriyeli Davut Bozan, Gaziantep’te serinlemek için girdiği barajda boğularak hayatını kaybederken; Manisa Selendi’de 16 yaşındaki çiftçi Yusuf Akdeniz, devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi. 75 yaşındaki Zeki Aldemir ise İzmir Karşıyaka’da telsizci olarak çalıştığı taksi durağında fenalaşarak hayatını kaybetti. Bu örnekler, kayıtdışı ve güvencesiz çalışmanın en kırılgan grupları olan çocuklar ve yaşlılar üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu. Haziran ayında yaşamını yitiren işçilerin yalnızca yüzde 1.82’si sendika üyesiydi. 164 ölümün sadece 3’ü sendikalı işçiler arasında yaşanırken kalan 161 işçi ise sendikasız çalışıyordu. Bu durum, iş cinayetlerinde örgütsüzlüğün etkisini gözler önüne serdi.