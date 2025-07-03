İş’te Konak 1 yılda 778 kişiyi iş sahibi yaptı

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun seçim vaatleri arasında yer alan ve göreve geldiği ilk 100 gün içerisinde hayata geçirdiği ‘İş’te Konak Personel İstihdam Ofisi’ sayısız gurur sığdırdığı ilk yılını geride bıraktı. Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi içinde yer alan ofis, bir yılda 1163 iş ilanını, iş arayanlara ulaştırdı. Sistemde mevcut olan ilanlara 21 bin 775 başvuru yapıldı. Konak Belediyesi İş İlanları Portalı İş’te Konak’ın adresi üzerinden yapılan kayıtla başlayan iş bulma serüveninde 235’i kadın olmak üzere 778 vatandaş kendisine uygun işi bularak çalışmaya başladı. Öte yandan İş’te Konak, sayıları 390’a ulaşan anlaşmalı firmayla iş arayan vatandaşları buluşturmak için köprü olmaya devam ediyor. Her geçen gün iş bulmak için İş’te Konak’a yapılan başvuru sayısıyla beraber, anlaşmalı firma sayısı da artış gösteriyor.

“İLK YILINDA 778 KOMŞUMUZ İŞBAŞI YAPTI”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İş’te Konak Personel İstihdam Ofisi’nin önemli bir açığı kapatarak iş arayan ve işveren arasında sağlam bir köprü kurduğunu ifade etti. İş’te Konak aracılığıyla işe giren her Konaklının büyük gurur ve mutluluk yaşattığını belirten Başkan Mutlu şunları söyledi: “Seçim öncesi çalışmalarımızda, Konak’ı adım adım gezerken Konaklı komşularımızın en çok dile getirdiği sorunlardan biri de işsizlik olmuştu. Bu konuda ‘ne yapabiliriz’i sorduk, araştırdık ve istihdamda köprü oluşturabileceğimizi gördük. İzmir’in önde gelen sanayicileri, iş insanları ve firma yetkilileriyle görüştük. Hem destekleriyle hem de İş’te Konak Personel İstihdam Ofisimizin açılışında bizimle oldular. Oldukça kolay, anlaşılır ve kullanışlı bir ara yüze sahip olan web sitemizi hizmete aldık. İş arayan komşularımız buradan kolaylıkla başvurularını yapabiliyor. Kurslara ve toplu iş görüşmelerine katılabiliyor. İlk 100 günde kapılarını açtık, ilk yılında 778 komşumuz işbaşı yaparak bize büyük gurur ve mutluluk yaşattı. Daha nice işe giriş müjdesi alacağımıza, sayının katlanarak artacağına inancımız tam. Tüm firmalarımıza, iş arayan kayıtlı üyelerimize, İş’te Konak aracılığıyla işe giren komşularımıza, canla başla çalışan mesai arkadaşlarıma, destekleyen ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

“İŞ BULMAYI KOLAYLAŞTIRIYOR”

Konak Belediyesi’nin Personel İstihdam Ofisi İş’te Konak, ilk günden itibaren hayatlara dokunarak, iş arayanla işveren arasında sağlam köprüler kurdu. Bu isimler arasında yer alan, Dokuz Eylül Üniversitesi Pazarlama bölümü mezunu Serdar Benzer, İş’te Konak’a yaptığı başvurudan hemen bir ay sonra yabancı dil kursunda Eğitim Danışmanı olarak işe başlayışının hikayesini anlattı. Bir yandan İşletme bölümünde eğitimine de devam eden Benzer, şunları söyledi: “Yeni mezunum ve iş arayışındaydım. İş’te Konak’a başvurdum ve başvuru sürecinden yaklaşık bir ay sonra Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursu’ndan telefon geldi. Görüşmeye gittim ve iş görüşmem olumlu geçti. Yaklaşık dört aydır burada çalışıyorum ve gayet memnunum. İş’te Konak, iş arayışında olan herkesin ağını geliştirecek ve genişletecek bir platform. Daha geleneksel bir platform olduğu için de iş bulmayı kolaylaştırıyor.”

“BURADA KENDİMİ AİLE EVİNDE GİBİ HİSSEDİYORUM”

18 yıllık çalışma hayatına ailevi sebeplerle ara vermek zorunda kalan, tekrar çalışmaya karar verdiğinde ise İş’te Konak’a başvurarak çok sevdiği işini bulan Elif Salcı da duygularını şu sözlerle ifade etti: “Çok sevdiğim bir arkadaşım vasıtasıyla İş’te Konak’la tanıştım. Konak Belediyesi’nin personel istihdam ofisi İş’te Konak’a gittik. Orada benim CV’mi hazırladılar, çok ilgilendiler, beni yönlendirdiler. Pınar Et ilk sırada çıktı. Bir, iki ay içerisinde de haber geldi ve kabul edildim. Burada kendimi aile evinde gibi hissediyorum. Türkiye’nin en önde gelen gıda firmalarından Pınar Et’te çalışmaktan çok memnunum.”

YELPAZE GENİŞ: İŞ, STAJ, EĞİTİM

Konak Belediyesi İş’te Konak Personel İstihdam Ofisi, sadece işverenle iş arayan vatandaşı buluşturmakla kalmıyor aynı zamanda, staj imkanı ve eğitim fırsatı da sunuyor. İş’te Konak adresi üzerinden kolaylıkla yapılan başvurular ile sisteme kayıt olunarak ihtiyaca göre seçim yapılıyor. Mevcut iş ilanlarına ulaşmanın yanı sıra toplu iş görüşmelerine de katılım sağlanabiliyor. Ayrıca Sürdürülebilir Kalkınma İçin Kültürel Mirasına Sahip Çıkan Genç Kadınlar Projesi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kursu, Grafik Tasarım Kursu, Bilişim Teknolojileri Kursu gibi kurs ve projeler için de başvuru kabul ediliyor.