İz Gazete 10. yılını “İz Bırakanlar Ödül Töreni” ile kutladı

İzmir’in yerel basın kuruluşlarından İz Gazete, kuruluşunun 10’uncu yılı dolayısıyla “İz Bırakanlar Ödül Töreni” düzenledi. Bostanlı Suat Taşer Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, toplumsal mücadele, kültür-sanat, yerel yönetim ve emek alanlarında çalışmalar yürüten kişi ve kurumlar ödüllendirildi. İz Gazete’nin 10’uncu yılı dolayısıyla düzenlenen “İz Bırakanlar Ödül Töreni”nin sunuculuğunu gazeteci İrfan Değirmenci üstlendi.

Gecenin ilk “İz Bırakanlar Ödülü”, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yaşamını yitirmesinin ardından kurulan Ferdi Zeyrek Vakfı’na verildi. Vakıf adına ödülü alan Ferdi Zeyrek Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Zeyrek, vakfın özellikle eğitim alanında yürüttüğü dayanışma çalışmalarına dikkat çekti. İkinci ödül, İzmir’e değer katan yayıncılık anlayışı ve 25. yılı dolayısıyla İzmir Life Dergisi’ne verildi. Ödülü, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi takdim ederken, ödülü İzmir Life Kurucusu Hakkı Kesirli aldı.

Üçüncü ödül, 25 yıllık İzmir Kısa Film Festivali ve festivali kente kazandıran yönetmen Yusuf Saygı’ya verildi. Ödülü, İzmir yerel medyasına yıllardır emek veren, MEDYATEK’in sahibi ve İz Gazete yazarı Seçkin Öner takdim etti.

EŞKİ: İYİ Kİ UĞUR MUMCU’NUN YOL ARKADAŞLARI VAR

Yerel yönetimler başlığındaki özel ödül, Bornova Belediyesi’nin hayata geçirdiği Kent Bostanları Projesi’ne verildi. Ödülü, İz Gazete Haber Müdürü Gizem Taban takdim etti. Ödülü almak üzere sahneye Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki çıktı. Eşki, “Vahşi kapitalizmin yok etmeye çalıştığı, yoksullaştırılan geniş halk kesimleri, işçilerimiz, toplumun dışına itilmeye çalışılan kadınlar, her gün hakları biraz daha gasp edilen gençler… Biz de onların temsil edildiği bir anlayışın parçasıyız. Kent lokantaları açıyoruz, kent marketleri açıyoruz, kent mağazaları açıyoruz. Kadınların ve gençlerin giremediği parkları kent bostanlarına çeviriyoruz. Kadınlar orada yazın domates, patlıcan; kışın lahana, ıspanak gibi ürünler yetiştiriyor. Kent fırını açacağız, adımlarını attık. Ardından kent manavlarını açacağız. Biz de taraflı belediyecilik yapıyoruz. İnançla, inatla sürdüreceğiz. Sevgili Ümit Ağabey, Merdan Yanardağ’dan bahsetti. Ben de buradan Ekrem İmamoğlu’na, tutuklu belediye başkanlarımıza, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e, Şenol Aslanoğlu’na, Heval Savaş Kaya’ya sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. İyi ki özgür basın var. İyi ki Uğur Mumcu’nun yol arkadaşları var” dedi.

Gecede Direniş Ödülleri, iki mücadele odağına verildi. Yaklaşık 500 gündür direnen Temel Conta işçileri ile bir yılı geride bırakan Digel Tekstil işçileri, anayasal hakları, ekmekleri ve onurları için verdikleri mücadele nedeniyle ödüllendirildi. Geçen yaz İzmir’i etkisi altına alan büyük orman yangınlarında gösterilen fedakâr ve cesur mücadele nedeniyle İzmir İtfaiyesi’ne özel ödül verildi.

Gecenin son “İz Bırakanlar Ödülü”, İzmir Sahne Tozu Tiyatrosu’na verildi.