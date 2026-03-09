İzBB CHP Grubu’ndan 8 Mart açıklaması: Direneceğiz, mücadele edeceğiz

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı birinci oturumu öncesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Grubu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Açıklamaya meclis üyelerinin yanı sıra ilçe belediye başkanları da katıldı. CHP Grup Sözcüsü Yağmur Yurdakul Özkan, 8 Mart’ın yalnızca bir kutlama günü olmadığını vurgulayarak kadınların eşitlik, özgürlük ve yaşam hakkı mücadelesinin sembolü olduğunu söyledi. Özkan, kadınların yıllardır ayrımcı söylem ve uygulamalara maruz bırakıldığını belirterek, “8 Mart; bir kutlama günü değil, kadınların eşitlik, özgürlük ve yaşam hakkı için verdikleri mücadelenin hatırlandığı ve büyütüldüğü bir gündür. Kadın emeğinin görünür kılınması, kadınların maruz kaldığı her türlü ayrımcılığın, şiddetin ve eşitsizliğin ortadan kaldırılması için verilen mücadele bugün de aynı kararlılıkla sürmektedir” ifadelerini kullandı.

“KAÇ KADININ FAİLİ GERÇEKTEN CEZASINI ÇEKTİ?”

Kadınların gündelik yaşamda ve çalışma hayatında karşı karşıya kaldıkları eşitsizliklere dikkat çeken Özkan, “Onlarca yıl boyunca kadınlara ‘Sen kadınsın, kahkaha atma. Sen kadınsın, düzgün giyin. Sen kadınsın, evinde otur’ denilmeye cüret edildi. Kadınlar yıllarca şunu sordu: Çok çalışıp hiç ücret almadığın oldu mu? Daha fazla çalışıp daha az maaş aldın mı? Okula gitmek istediğin için cezalandırıldın mı? İstemediğin biriyle evlendirildin mi? Yemeğin tuzu eksik diye şiddet gördün mü? Boşanmak istediğin için öldürüldün mü?” dedi. Kadın cinayetlerine ve şiddet vakalarına değinen Özkan, 2025 yılı verilerini hatırlatarak yetkililere sorular yöneltti. “2025 yılında kaç kadın öldürüldü? Kaç kadının faili gerçekten cezasını çekti? ‘Ölürsem intihar etmedim bilinsin’ diyen kaç kadının hayatı kurtarıldı? Bir kadının hayatta kalabilmesi için kaç kez şikayetçi olması gerekiyor?” diye konuştu.

“2025 YILINDA 336 KADIN CİNAYETİ VE 145 ŞÜPHELİ KADIN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ”

Kadınların yaşam hakkının korunmasının devletin sorumluluğu olduğunu vurgulayan Özkan, “Devletin vatandaşını koruma ve yaşatma yükümlülüğü vardır. Anayasa’nın 17. maddesi kişinin dokunulmazlığını, maddi ve manevi varlığını koruma altına alır. Ancak rakamlar bize başka bir tablo göstermektedir. 2025 yılında Türkiye genelinde 336 kadın cinayeti ve 145 şüpheli kadın ölümü gerçekleşmiştir. İzmir’de ise 11 kadın cinayeti işlenmiştir” ifadelerini kullandı. Kadın cinayetlerinde adalet mücadelesinin önemine de değinen Özkan, “Pınar Sevinç cinayetini hatırlıyor musunuz? 22 yaşında bir hemşireydi. Eşi tarafından dövüldü, vuruldu ve intihar süsü verildi. Fail 16 ay tutuksuz yargılandı. Ailesi adalet için delilleri tek tek kendisi toplamak zorunda kaldı. Kamuoyu destek verdi ve sonunda fail hak ettiği cezayı aldı” dedi.

Konuşmasının sonunda mücadele vurgusu yapan Özkan, “Biz bu öfkeyle ne yapacağımızı biliyoruz. Direneceğiz, mücadele edeceğiz. Gerçek adalet sağlanana kadar, emeğimiz hak ettiği değeri görene kadar, varlığımız kabul edilene ve gerçek eşitlik sağlanana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü eşitlik bir lütuf değil, bir haktır. Kadınların yaşam hakkını korumayan hiçbir düzen meşru değildir” diye konuştu.