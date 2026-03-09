ABD’den Türkiye için dikkat çeken açıklama: Adana Konsolosluğu’nda tahliye kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Adana’daki ABD Konsolosluğu’nda görev yapan zorunlu olmayan diplomatik personel ve ailelerinin Türkiye’den ayrılmasını istedi. Associated Press’in (AP) aktardığı karara göre Washington ayrıca ABD vatandaşlarına Türkiye’nin güneydoğusunu terk etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Bu adım, ABD’nin İran ile başlayan savaş sonrası bölgede aldığı en dikkat çekici güvenlik kararlarından biri olarak değerlendiriliyor. Çünkü Adana’daki temsilcilik, Washington’un 'zorunlu ayrılma' talimatı verdiği 10. diplomatik misyon olurken, karar aynı zamanda bir NATO üyesi ülkeyi kapsayan ilk tahliye talimatı olarak kayda geçti.

BÖLGEDEKİ TAHLİYELER GENİŞLİYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı son günlerde Ortadoğu’daki birçok diplomatik misyon için benzer kararlar aldı.

Bakanlık bugün ayrıca Suudi Arabistan’daki zorunlu olmayan diplomatik personelin de ülkeden ayrılmasını istedi.

Washington yönetimi 3 Mart’ta ise şu ülkelerde görev yapan devlet personeline yönelik tahliye talimatı vermişti:

Birleşik Arap Emirlikleri

Mısır

Suriye

Katar

Ürdün

Irak

Bahreyn

Kuveyt

Bu ülkelerde yalnızca acil görevli personelin görevine devam etmesi istenirken, diğer diplomat ve çalışanlara bölgeden ayrılmaları bildirildi.

SAVAŞ SONRASI 'GÜVENLİK ALARMI'

ABD’nin aldığı bu kararların, İran ile başlayan savaşın ardından bölgede artan güvenlik riskleri nedeniyle devreye sokulduğu belirtiliyor. Washington, son günlerde hem diplomatik misyonları hem de ABD vatandaşlarını olası saldırılara karşı uyarıyor.

Adana’daki konsolosluk için verilen tahliye talimatı ise, Türkiye’nin güneyindeki güvenlik durumuna ilişkin Washington’un artan endişesinin işareti olarak değerlendiriliyor.