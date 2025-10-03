İZKA ve BASİFED’DEN İzmir’e kültür armağanı

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu ile İzmir Kalkınma Ajansı, Alman mimar ve arkeolog Wolfgang Müller-Wiener’in İzmir’in ticaret belleğini ortaya koyan kapsamlı çalışmasını Türkçeye kazandırdı. “İzmir Çarşısı: Ege Ticaret Metropolü Ekonomik Merkezinin Tarihi ve Mimarisi Üzerine Araştırmalar” isimli eser, Mimar Emrah Dönmez’in çevirisiyle İZKA Kültür Yayınları kapsamında yayımlandı. Kitabın tanıtımı BASİFED Merkezi’nde düzenlenen toplantıyla yapıldı.

ÜÇ ASIRLIK TİCARİ HAFIZA

Müller-Wiener’in 1980–1981 yıllarında kaleme aldığı çalışma, 17. yüzyıl sonundan 20. yüzyılın sonuna kadar Kemeraltı ve çevresindeki hanlar, çarşı dokusu ve ticari yaşamın dönüşümünü mimari bir bakış açısıyla ele alıyor. Kitapta kervan yollarından demiryoluna, rıhtım ve liman düzenlemelerinden elektrik ve haberleşme altyapısına kadar pek çok teknik yeniliğin İzmir kent dokusuna etkisi sistematik bir katalog ve zengin görsel malzeme eşliğinde aktarılıyor.

SEMİHA GÜNEŞ: KÜLTÜREL YAŞAMA IŞIK TUTUYOR

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, İzmir’in iş dünyasına katkı sunarken kentin kültürel mirasına da sahip çıkmak istediklerini belirtti. Güneş, “Hanları, sokakları ve çarşılarıyla İzmir’in ekonomik hafızasına ayna tutuyor. Bu yapılar, mimarlık ve kent tarihinin diliyle kayıt altına alınıyor. İnanıyoruz ki bu eser, yeni kuşaklara kurumsal hafızayı, esnaflık kültürünü ve İzmir’in ticari ekosisteminin evrimini anlama imkânı verecek” dedi.

MEHMET YAVUZ: ZAMAN YOLCULUĞU YAŞATMAYI AMAÇLADIK

İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, kitabın Türkçeye kazandırılmasının kendileri için gurur verici olduğunu söyleyerek, “Kemeraltı ve çevresinin hanlarla dolu yapısını aktarırken, İzmir’in hareketli ticaret hayatını ve bu yapının şekillendirdiği etnik çeşitliliği de ortaya koyduk. Kitabın özgün halinde 12 görsel ve 5 plan vardı. Biz çok sayıda görsel, harita ve ayrıca İzmir Zaman Makinesi projemizde hazırlanan 3D görselleştirmeleri de ekledik. Böylece okuyucuya sayfalar arasında zaman yolculuğu yaşatmayı amaçladık” diye konuştu.

HAREKETLİ TİCARİ YAŞAM VE ETNİK ÇEŞİTLİLİK

Müller-Wiener’in çalışması, hanlarla ve ticarethanelerle dolu Kemeraltı Çarşısı ve Frenk Sokağı’nın karakterini canlı bir şekilde yansıtırken, merkezinde liman olan hareketli bir ticaret hayatını ve etnik çeşitliliği de gözler önüne seriyor.

Ayrıca 19. yüzyılda ortaya çıkan vapur ve demiryolu hatları, havagazı ve elektrik aydınlatma şebekesi, posta ve telgraf servisleri ile modern rıhtım tesislerinin İzmir’in çehresini nasıl değiştirdiği de kitapta ayrıntılı biçimde ele alınıyor.