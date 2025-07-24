İZMAR halka halka büyüyor: 8’inci şube açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşı güvenli ve uygun fiyatlı alışverişle buluşturmak için kente kazandırdığı tanzim satış mağazaları İZMAR, 8’inci şubesini Bornova Erzene Mahallesi’nde hizmete açtı. Açıldığı günden beri İzmirlinin yoğun ilgisini gören İZMAR mağazaları, kâr amacı gütmeden satış politikasını sürdürüyor. Marketlerde güvenilir temel tüketim ürünlerinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamen yerli besiden hazırlanan et ürünleri, İzmirli üreticilerden alınıp işlenerek üretilen süt ürünleri, su ve Halk Ekmek ürünleri de tek çatı altında satışa sunuluyor.

“YENİ İZMAR’LAR AÇILACAK”

Erzene Şubesi’nin açılışında konuşan İZMAR Marketler Şefi Uğur Selçuk, “Bornova Erzene Mahallesi’nde şubemizi açtık. 8’inci İZMAR mağazasına ulaşmış bulunmaktayız. Şubelerimizin daha hızlı çoğalması konusunda talepler hep geliyor. Buradan sonra Kemeraltı Balıkçılar şubesini açmayı planlıyoruz. Sonrasında Karşıyaka bölgesinde ve İzmir’in birçok yerinde yeni İZMAR’lar açılmaya devam edecek” dedi.

“FİYATLARDA DEĞİŞİKLİK OLMADI”

İZMAR’ın nisan ayında açıldığı ilk günden beri Türkiye’nin yükselen enflasyon koşullarına rağmen, zam yapmadan yoluna devam ettiğini ifade eden Uğur Selçuk, “Fiyatlarda açtığımız günden beri hiç değişiklik olmadı diyebiliriz. Mümkün oldukça sonuna kadar bunu korumaya devam edeceğiz. Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın politikası da bu yönde. Amacımız, kar değil, vatandaşımıza en uygun ürünü güvenli ve ekonomik bir şekilde sunmak” ifadelerini kullandı.

“BELEDİYENİN ÖZELLİKLE KOOPERATİF ÜRÜNÜ SATMASI ÇOK GÜZEL”

Yeni şubenin ilk müşterisi Çiçek Tarla, “Özellikle güvenilir et bulmakta çok zorluk çekiyoruz. Her yere güvenemiyoruz. Et reyonunun olmasına çok sevindim. Evime de çok yakın; iyi oldu. Vatandaşın güvenerek alışveriş yapabileceği bir yerin olması iyi. Belediyemize de güveniyoruz bu açıdan. Onun için çok memnun olduk. Kuru baklagillerden zeytinyağına, peynire kadar çok çeşit var. Zeytinyağının güvenilir olması da önemli. Çok ünlü markalarda bile sorun çıkıyor. Güvenilir yağ bulmak bizim için iyi oldu. Belediyenin özellikle kooperatif ürünü satması çok güzel. Bu arada kooperatifler de desteklenmiş oluyor” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIMIZA, HEPİMİZE GÜVEN VERİYOR”

Niyazi Sarıkaya, uzun süre böyle bir mağazanın eksikliğini hissettiğini belirterek “Böyle çok güzel oldu. Bilhassa et reyonu. Çok sıkıntı çekiyorduk. Çocuklarımıza, hepimize güven veriyor. Ben zaten kooperatif olunca ister istemez bir sıcaklık hissediyorum. Halkın birbiriyle dayanışması, belediyenin buna ortak olması çok önemli” şeklinde konuştu.

“HERKESE ÖNERİRİM”

İZMAR markalı süt ve et ürünlerini keyifle kullandığını ifade eden Mustafa İnceoğlu, “Ben açıkçası Tire, Ödemiş bölgesinin et ve süt ürünlerinin müptelası olduğum için ürünleri almaya oraya gidiyorduk. Artık gerek yok. Hem burada fiyatlar uygun, hem ayağımıza geldi. Evimize çok yakın. Umarım fiyatlar ve kalite bu şekilde devam eder. Buradaki fiyatlara baktım, kasaplarla, mandıralarla karşılaştırdığımızda daha uygun. Herkese öneririm” dedi.

“UZUN ZAMANDIR BEKLİYORDUK AÇILMASINI”

Sevinç Çelik ise daha önce de İZMAR’dan alışveriş yaptığını belirterek “Etler çok güzel, ürünler kaliteli. Daha uygun dışarıya göre. Uzun zamandır bekliyorduk açılmasını. Birkaç yerde açılmıştı, burada da açılır diye duymuştuk, çok mutlu olduk. İnsanlar çok zor durumda. Dışarıdaki fiyatları biliyorsunuz. İnsanlar et alamıyor. Diğer ürünler için de geçerli. Böyle bir yer olması çok önemli. Eskiden TANSAŞ’lar vardı, çok uygundu. Yine açılması çok iyi oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

8 MAĞAZAYLA HAFTANIN 6 GÜNÜ HİZMET VERİYOR

İZMAR mağazaları kent genelinde 8 noktada hizmet veriyor. Vatandaşlar, pazar günleri dışında haftanın 6 günü saat 09.00 – 20.00 arasında İZMAR’ın Bayraklı’daki Özkanlar, Bornova’daki Çamdibi, Doğanlar ve Erzene, Karabağlar’daki Bozyaka, Karşıyaka’daki Girne, Menemen’deki Ulukent ve Gaziemir şubelerinden güvenli alışveriş yapabiliyor.