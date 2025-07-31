İZMAR Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın İzmirliye sözünü verdiği tanzim satış mağazaları İZMAR, dokuzuncu şubesini Konak Kemeraltı Balıkçılar Meydanı’nda hizmete açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZTARIM AŞ tarafından hayata geçirilen İZMAR’lar açıldığı günden beri İzmirlinin gözdesi oldu. Türkiye’nin artan enflasyonunda halkı uygun fiyatlı ve güvenilir alışverişle buluşturan İZMAR’larda, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamen yerli besiden hazırlanan et ürünleri, İzmirli üreticilerden alınıp işlenerek üretilen süt ürünleri, su ve Halk Ekmek ürünleri de tek çatı altında satışa sunuluyor. Alışverişin kalbi Kemeraltı’nda açılacak şubeyi dört gözle bekleyen İzmirliler, mağaza satışa başlar başlamaz markete akın etti.

“HEM FİYATLAR HEM ÜRÜNLER ÇOK GÜZEL”

Kemeraltı mağazasının ilk müşterilerinden Ayşe Karadan, “Kemeraltı mağazası ne zaman açılacak diye merakla bekliyordum, tesadüfen bugün açıldığını gördüm ve alışveriş yaptım. Hakikaten fiyatları da çok uygun, ürünler çok güzel. Çok yoğun bir ilgi var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a çok teşekkür ediyorum; tebrik ediyorum. Bu marketlerin çoğalmasını diliyorum. Bizi diğer büyük marketlerden kurtarsınlar. Ben o yerlere çok gitmemeye çalışıyorum. Daha çok belediyenin yerlerini tercih ediyorum. Yoğurtlara baktım çok güzel. İzmirli üreticinin ürettiği ürünler” diye konuştu.

“BAŞKA YERLERDEN ARTIK SATIN ALMIYORUZ”

Marketten alışveriş yapan emekli subay malul gazi Yavuz Taş, “Karabağlar’dan geliyorum. Burası bizim için çok güzel oldu. Başka yerlerden artık satın almıyoruz. Kıyma aldım. Başka yerde alsam çok daha pahalı. Burada fiyatlar uygun. Belediye başkanımız her konuda çok güzel hizmetler veriyor. Saygı ve sevgimiz onunla olsun, daima devam etsin” dedi.

“BUNDAN SONRA DEVAMLI BURADAYIM”

Mağazayı büyük bir keyifle karşılayan Mine Aytuna, “Çok beğendim. Zaten bekliyordum ne zaman açılacak diye. Ben Alsancak’ta oturuyorum. Kemeraltı’na ne zaman insem merak ediyordum. Çok beğendim. Fiyatlar çok iyi, ürünler çok taze. Güvenli gıdaya ulaşıma çok ihtiyacımız vardı. Burada İzmir balını görür görmez aldım. Ben çok memnunum herkese de tavsiye ederim. Güvenli bir yer olduğu için burayı tercih ediyorum. Bundan sonra devamlı buradayım” ifadelerini kullandı.

“BENCE ÇOK ÖNEMLİ, REKABET AÇISINDAN DA GÜZEL”

Ayşegül Kayan ise, “Açılsın diye bekliyorduk. Bunlar eski TANSAŞ’lardan geliyor. Biz o zamanlar da vardık. Bence çok önemli, rekabet açısından da güzel. Rekabetin olması diğer esnafları da belki tetikler. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteklemesi çok güzel. İnşallah devam eder ve daha çok şube açılır. Ürün kalitesinden, etlerinden, sucuklarından çok memnunuz” şeklinde konuştu.

SIRADAKİ ŞUBELER GÜMÜŞPALA VE ALİAĞA

İZMAR mağazaları kent genelinde 9 noktada hizmet veriyor. Vatandaşlar, pazar günleri dışında haftanın 6 günü saat 09.00 – 20.00 arasında İZMAR’ın Bayraklı’daki Özkanlar, Bornova’daki Çamdibi, Doğanlar ve Erzene, Karabağlar’daki Bozyaka, Karşıyaka’daki Girne, Konak’taki Kemeraltı, Menemen’deki Ulukent ve Gaziemir şubelerinden güvenli alışveriş yapabiliyor. İZMAR mağazalarının yeni şubelerinin ise yakın zamanda Bayraklı Gümüşpala ve Aliağa’da hizmete açılması planlanıyor.