İZMAR tüm kente yayılıyor: 22. şube açıldı

İİzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tanzim satış mağazası İZMAR, Bayraklı Osmangazi’de 22’inci şubesini açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZTARIM AŞ tarafından işletilen ve halkı uygun fiyatlı, güvenilir alışverişle buluşturan İZMAR’ın yeni mağazası, İbrahim Galip Caddesi ile 592 sokağın kesişiminde hizmete başladı. İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği mağazada yerli üreticiden temin edilen ürünler aracısız olarak yurttaşlarla buluşturuldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tamamen yerli üreticiden satın alarak 100. Yıl Bayındır Süt Fabrikası’nda işlediği süt ve süt ürünleri ile Ödemiş Et Entegre Tesisi’nde işlenen et ve et ürünleri İZMAR raflarında yer alıyor. Ayrıca Şaşal Su ve Halk Ekmek ürünlerinin de satışa sunulduğu İZMAR’da, gıdadan temizlik ürünlerine kadar bir evin ihtiyaç duyduğu temel tüketim ürünleri bulunuyor. Kooperatiflerden temin edilerek hazırlanan uygun fiyatlı ürünler de halkın beğenisine sunuluyor.

“SABAHIN ERKEN SAATİNDE KALKTIK GELDİK”

Erken saatlerde gelerek yeni mağazanın açılışını bekleyen Atalay ailesi, Osmangazi şubesindeki ilk alışverişi yaptı. Kenan Atalay, “İZMAR’ı beğeniyoruz. Fiyatlar piyasaya göre çok uygun. Sabahın erken saatinde kalktık geldik” dedi. Zennure Atalay ise, “Gayet güzel ürünler, kaliteli. Bu şube daha yakın oldu. Önceden de her zaman İZMAR’dan alışveriş yapıyorduk” ifadelerini kullandı.

“ÇOK MUTLU EDİYOR”

Gıda ürünlerinin yanı sıra güvenli temizlik ürünlerinin bulunmasının da çok önemli olduğunu belirten Mine Gürsoy Günay, “İZMAR harika. Bugün açılacağını öğrendik, uzun süredir bekliyorduk ve erkenden geldik. Halk için mükemmel bir iş. Maddi durumu iyi olmayan insanlar için daha da yaygınlaşmasını isteriz. Bornova’da çok kuyruk oluyordu, burası daha uygun oldu. Ürün çeşitleri ve kalitesi dikkatimi çekti. Hijyen alanında da çok fazla ürün var. Organik ürünleri almaya dikkat ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim, harika oldu. Diğer marketlere gitmek zorunda kalmamak beni çok mutlu ediyor. En önemlisi bence bu” şeklinde konuştu.

“BAŞKA YOĞURT YEMİYORUM”

Kadir İnci ise İZMAR mağazalarından alışveriş yaptığını, yeni şubenin açılmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirterek “Büyük ve güzel bir mağaza olmuş. Yoğurt, ev yoğurdu gibi şahane. İlk günden beri İZMAR yoğurt alıyorum; başka yoğurt yemiyorum. Sular çok güzel. Et zaten yok satıyor, erkenden kuyruğa giriyorlar. Fiyatlar uygun” diye konuştu.

KİLOSU 171 LİRADAN İLK KEZ SATIŞTA

Halka uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri ulaştırmak için çalışmalarına devam eden İZTARIM ekibi, sofraların temel ihtiyaçlarından bir tanesini daha uygun fiyatla İzmirliler ile buluşturdu. Akhisarlı zeytin üreticilerinden alınarak hazırlanan İZMAR kırma yeşil zeytin ilk kez satışa sunuldu. Piyasada kilosu 400 liraya kadar ulaşan zeytinin kilosu 171 lira 50 kuruştan raflarda yerini aldı. Kısa sürede İZMAR siyah zeytin de aynı fiyattan mağazalarda satışa sunulacak.

SIRADAKİ MAĞAZALAR GEDİZ VE ASARLIK

İZMAR, 22’nci Osmangazi mağazasının yanı sıra Bayraklı’daki Özkanlar ve Orgeneral Nafiz Gürman, Bornova’daki Çamdibi, Doğanlar ve Erzene, Buca ve Gediz (ESHOT), Çiğli, Karabağlar’daki Bozyaka, Karşıyaka’daki Girne ve Nergiz, Konak’taki Gültepe ve Kemeraltı, Menemen ve Ulukent, Gaziemir ve Aktepe, Aliağa, Tire ve Torbalı Ayrancılar mağazaları ile yurttaşlara hizmet sunuyor. Gezici mağaza ise İZMAR şubesinin bulunmadığı noktalarda İzmirlilere hizmet veriyor. Yeni mağazaların Buca Gediz ile Menemen Asarlık’ta yakın zamanda hizmete açılması planlanıyor. Mağazalar, pazar günleri dışında haftanın altı günü 10.00–19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.