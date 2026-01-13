İzmir 49 kuyu için başvuru yaptı: DSİ 8 kuyu onayı verdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, kentin su sorununa ilişkin yaptığı “DSİ yeni kuyular için izin vermiyor” açıklamasının ardından Devlet Su İşleri’nden (DSİ) beklenen resmi yazı geldi.

Bölge Müdürü Hüseyin Koray Bilgi imzalı yazıda Manisa Sarıkız ve Manisa Muradiye-Göksu havzalarında yer alan, ekonomik ömürlerini tamamlamış sondaj kuyularının yenilenmesine yönelik İZSU’nun taleplerinin uygun görüldüğü belirtildi.

Yazıda, Sarıkız bölgesinde 6 adet, Muradiye-Göksu bölgesinde ise 2 adet olmak üzere toplam 8 kuyuda yenileme yapılmasına izin verildiği ifade edildi. Ancak büyükşehir 4 Eylül 2025’te kent genelinde toplam 49 su kuyusu için başvuru yapmıştı.

10 GÜNDE GELMESİ GEREKEN YAZI 4 AYDA GELDİ

Büyükşehirden yapılam yazılı açıklamada, “Tahsis miktarı aşılmadan, rezerv hakkının kullanılarak suyun sisteme dahil edilebilmesi amacıyla, Sarıkız ve Göksu Bölgesi’nde toplam 8 kuyunun acil olarak yenilenebilmesi için, İZSU tarafından 04.09.2025 tarihli yazı ile DSİ’ye başvuru yapılarak resmi prosedür gereği yetki verilmesi ve Yeraltı Suyu Arama Belgelerinin düzenlenmesi talep edilmiştir. DSİ’nin konuyla ilgili olarak daha önceden gönderdiği resmi yazılarında verileceğini taahhüt etmiş olduğu ve normal şartlarda rutin olarak 7-10 gün arasında cevap verilen bahse konu Yeraltısuyu Arama Belgeleri aradan geçen 4 ayı aşkın süreye rağmen halen cevaplanmamıştı, konu kamuoyunun gündemine gelince bugün cevap İZSU’ya ulaştı. Bununla beraber; yine Göksu ve Sarıkız Bölgesinde yer alan ayrıca 41 adet eski kuyunun yenilenebilmesi amacıyla İZSU tarafından 26.11.2025 tarihli yazıya da geri dönüş yapılmamıştır” denildi.