Emekli bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih belli oldu!

AKP Grup Toplantısı'nda konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılma tarihini duyurdu. Erdoğan, "Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini bayram öncesi hesaplara yatıyoruz. Bu ayki emekli maaş ödemelerini öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

BAYRAM İKRAMİYELERİNE ZAM YAPILMAYACAK

2 Mart 2026 tarihinde ekonomi ağırlıklı 19 maddelik kanun teklifi, emekli bayram ikramiyesi ve bedelli askerlik düzenlemelerini kapsayacak şekilde Meclis Başkanlığı’na sunulmuştu. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis’te yaptığı açıklamada, söz konusu kanun teklifinde emekli bayram ikramiyesinin artırılmasına yönelik bir madde bulunmadığını belirtmişti.

Güler, konuya ilişkin olarak, "Bu teklifte yer almıyor. 17,7 milyon civarında emeklimiz var. SGK bütçesine 4'er bin lira için 150 milyar TL'lik kaynak ayırdık. Şu anda kanun teklifinde buna yönelik düzenleme yok. İlerleyen zamanda ne olur bilemiyoruz. Yer alabilir mi? Bütçe dengeleri açısından OVP kapsamında emekli aylığı artışlarında da kaynak üretmede zorlandık. Özel bir kaynak oluşturmak gerekiyor. Zorluklarımız da ortada. Şu anda bölgesel manada savaş riskinin meydana getirdiği petrol fiyatı artışları, doğalgaz fiyat artışları malum. Bizim OVP'ye uygun olarak bütçe disiplinine dikkat etmemiz gerekiyor. Durum bundan ibaret" ifadelerini kullanmıştı.

BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI

Emekli bayram ikramiyesi halihazırda 4 bin TL olarak uygulanıyor. Geçen yıl ramazan ve kurban bayramlarında toplam 8 bin TL ödeme yapılmıştı. 2026 yılında ise emekli bayram ikramiyelerine herhangi bir zam yapılmayacağı açıklandı.

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Bayram ikramiyelerini, SGK'den emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil yurttaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri alabilecek.