İzmir Ata’sını unutmadı

İzmir, ebediyete intikal edişinin 87'nci yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve özlemle anıyor. Kent genelinde gün boyu sürecek anma etkinliklerinin ilki, Cumhuriyet Meydanı’ndaki saygı duruşu ve çelenk töreniyle başladı. Törende İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, meydandaki Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Törene ayrıca İzmir milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, ordu ve emniyet mensupları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, oda ve meslek kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda İzmirli katıldı.

09.05’TE HAYAT DURDU

Saatler, Ata’nın hayata gözlerini yumduğu 09.05’i gösterdiğinde İzmir’de hayat iki dakika boyunca durdu. Cumhuriyet Meydanı’ndan yükselen sirenler, taşıtların kornalarıyla tüm kente yayıldı. İZDENİZ gemileri körfezde sirenleriyle eşlik etti. İzmirliler 7’den 70’e toplu taşıma araçlarında, caddelerde, meydanlarda, sokaklarda, iş yerlerinde, okullarda, şehrin dört bir yanında Ata’ya saygı duruşunda bulundu.

“YERİ DOLDURULAMADI; HİÇBİR ZAMAN DOLDURULAMAZ”

Törenin ardından günün anlamını değerlendiren Başkan Dr. Cemil Tugay, “Ülkemiz 87 yıldır bir hüzün yaşıyor. Kendi bağrından yetişmiş ve bugüne kadar yaşamış en büyük vatansever olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü kaybedişimizin üzerinden 87 yıl geçti. Yeri doldurulamadı; hiçbir zaman doldurulamaz. Onu kaybettiğimiz gün bizim için acı bir gün. Ama diğer taraftan da Atatürk’ün bize bıraktığı mirasa layık olmak, onun gereğinin yapmak için de her şeyin yeniden düşünülmesi gereken bir gün. Onun hayalindeki cumhuriyet, bugünden daha başka bir cumhuriyet miydi diye düşünüyorum. Bence daha çok çalışılması lazım. Hepimize düşen çok görev var. Işıklar içinde uyusun. Yaşadığımız süre boyunca onu her zaman sevdik, her zaman büyük minnet duyduk. Ölene kadar da böyle devam edecek” diye konuştu.

“ATATÜRK’ÜN HAYALİNDEKİ TÜRKİYE BU DEĞİL”

Başkan Tugay, “Her şeyden öte millet bilincini, vatandaş bilincini taşıdı ülkeye. Daha önceden millet diye bir şey yoktu. Vatandaş hakları yoktu. Öyle bir ortamda inanılmaz bir devrim yaptı. Biz hepimiz bir milletiz dedi. Herkese eşit haklar verdi. Hiç olmayan demokrasinin temellerini attı. Bugün artık bir öz eleştiri yapmamız lazım. Daha iyi olmalıydık. Kendi evlatlarını başka ülkelere kaptıran bir ülke konumundayız. Yoksulluk, işsizlik, pahalılık, barınma, sağlık problemleri, eğitim kalitesinin düşmesi gibi pek çok şey sayabiliriz. Atatürk’ün hayalindeki Türkiye bu değil. Bizim bu durumu çözmemiz lazım. Bunu mutlaka düzeltmemiz lazım. Hepimizin üzerine düşen görev bu. Çok büyük bir insan, dünyaya gelmiş en büyük lider, bir deha. Yüreği insanlara karşı sevgi dolu. Ona layık olmak için daha çok çalışmamız lazım” ifadelerini kullandı.