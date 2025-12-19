Şehzadeler Belediyesinin yeni başkanı Hakan Şimşek oldu

Manisa’nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın 14 Aralık’ta kolon kanseri tedavisi gördüğü sırada gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından Şehzadeler Belediye Meclisi, Manisa Kültür Sitesi Meclis Toplantı Salonu’nda olağanüstü toplandı.

AKP ve MHP’nin aday çıkarmadığı seçimde CHP, Hakan Şimşek’i aday gösterdi.

CHP'li Meclis Üyesi Yenal Yıldırım da aday olduğunu duyurarak seçime girdi.

Yapılan seçim sonunda Hakan Şimşek'in Şehzadeler Belediyesi'nin yeni başkanı seçildiği duyuruldu ancak sonuca itiraz edildi.

SEÇİM İKİNCİ TURA KALDI

Yapılan seçim sonuçlarına göre, Yenal Yıldırım ve Hakan Şimşek, seçilmek için geçerli oyu alamadı. 4 oy ise "mühürsüz tarafa yazıldığı" gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Bu sebeple seçimler, ikinci tura kaldı.

İKİNCİ TURDA DA ŞİMŞEK SEÇİLDİ

İkinci turda da Hakan Şimşek 31 oyun 23’ünü alarak Şehzadeler Belediyesinin yeni başkanı oldu. Yıldırım yine 7 oy aldı, 1 oy da geçersiz sayıldı.

ŞİMŞEK’TEN İLK AÇIKLAMA

Seçimin ardından kısa bir konuşma yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Gülşah Durbay’ın vefatının ardından zorlu bir görevi devraldıklarına değinerek onu seçim döneminde ve sonrasında verdiği sözlerin arkasında olduklarını ve sözlerini yerine getirmek için çalışacaklarını söyledi. Başkan Şimşek “Allah bir daha kimseyi böyle bir toplantı sonucu başkan yapmayı nasip etmesin. Hiçbir partide böyle olmasın. 3 kıymetli ismi aynı yıl içinde kaybettik. Ruhları şad olsun. Bir yanımız hep eksik kalacak. Bize verdiği üzüntü kelimelerle ifade edilemez. Konuşmayı yaparken bile zorlanıyorum. Bizler Gülşah Başkanımızı örnek alacağız. Bir yandan tedavi olan bir yandan neler yapabilirim diye düşünen biriydi. Başkanımızın verdiği her sözü yerine getirmeye çalışacağız. Sosyal belediyecilik dahil hizmetlerimiz devam edecek. Biz bu emanete sahip çıkacağız. Ağır bir sorumluluk. Kimseyi ötekileştirmeden yönetmeye devam edeceğiz. Bana güvenen genel başkanımız Özgür Özel’e meclis üyelerimize il ve ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyorum.’ ifadelerini kullandı.