İzmir Barosu Eski Başkanı Av. Özkan Yücel yaşamını yitirdi

İzmir Barosu 2018-2022 dönemi başkanı Av. Özkan Yücel yaşamını yitirdi.

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatımı kaybettiği bildirilen Yücel, dün İZBETON davasında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in avukatı olarak duruşmada yer almıştı.

Özkan Yücel'in cenazesi ile ilgili bilgilerin yakın zamanda duyurulacağı aktarıldı.

ÖZKAN YÜCEL KİMDİR?

İzmir hukuk dünyasında özellikle insan hakları savunuculuğu ve baro siyasetiyle öne çıkan 1965 doğumlu Özkan Yücel, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. İzmir Barosu bünyesinde Staj Eğitim Merkezi ve CMK Servisi gibi birimlerde uzun yıllar eğitmen olarak görev alan Yücel, 2010 – 2014 yılları arasında İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2018 – 2022 yılları arasında iki dönem İzmir Barosu Başkanı olarak görev yapan Özkan, bu dönemde insan hakları, hukuk devleti ve meslek örgütü hakları üzerine yürüttüğü savunuculuk faaliyetleriyle dikkat çekti. Çağdaş Hukukçular Derneği ve Türkiye Ceza Hukuku Derneği üyesiydi.