İzmir Büyükşehir Belediyesi’den Buca Metrosu açıklaması: Çalışmalar durmadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent tarihinin en büyük ulaşım yatırımlarından biri olan Buca Metrosu’na ilişkin son günlerde ortaya atılan “çalışmalar durdu” iddialarını yalanladı. Yapılan yazılı açıklamada, “İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm zorlu ekonomik koşullara ve kamu finansmanı alanında yaşanan daralmalara ve engellere rağmen, bu büyük yatırımı kararlılıkla sürdürmektedir. Proje sahasında öncelikle güvenlik konusundaki çalışmalar başta olmak üzere, “işin durduğu” yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Buca Metrosu projesinde bugün itibarıyla tünel açma makinelerimiz (TBM) ve istasyon inşaatlarına yönelik şantiyelerdeki çalışmalarımız sürdürülmektedir” denildi.

BAKANLIĞIN ONAYI BEKLENİYOR

Uluslararası finans kuruluşlarıyla yürütülen kredi ilişkilerinin belirli teknik ve mali kriterlere bağlı olarak ilerlediği belirtilen açıklamada, “Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile kullanılan kredi diliminin serbest bırakılmasına yönelik görüşmeler devam etmektedir. Ayrıca projenin devamını sağlayacak krediler için belediyemizce gerekli kredi anlaşmaları yapılmış olup Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca onaylanması beklenmektedir. Ancak krediler konusundaki taleplerimiz bu güne kadar karşılıksız kalmıştır. Ayrıca kamuoyu tarafından bilinmelidir ki; yerel yönetimlerin yürüttüğü büyük ölçekli yatırımların sürdürülebilirliği, yalnızca belediyelerin çabasıyla değil, merkezi idarenin de yapıcı tavrı ve iş birliği ile mümkündür. Mevcut durumda, belediyelere ilişkin mali düzenlemeler ve yükümlülükler çerçevesinde ortaya çıkan bazı idari süreçler, yalnızca İzmir’e özgü olmayıp, yerel yönetim yatırımlarının genelini etkileyen bir nitelik taşımaktadır” ifadeleri kullanıldı.

“BUCA METROSU’NU SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ TAMAMLAYACAĞIZ”

Finansal temasların sürdüğü belirtilen açıklamada, “İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm bu koşullara rağmen, İzmir halkına karşı sorumluluğunun bilinciyle hareket etmekte; projenin aksamaması için ulusal ve uluslararası tüm muhataplarla yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Özellikle altını çizmek isteriz ki; finansman sürecine ilişkin yürütülen temaslar, projenin daha sağlam ve sürdürülebilir bir zeminde ilerlemesini sağlamaya yöneliktir. Bu proje, tüm zorluklara rağmen tamamlanacak; İzmir’in geleceği, geçici finansal tartışmalara teslim edilmeyecektir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kentimizin hakkını ve geleceğini kararlılıkla savunmaya devam edecektir. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak her ne şart altında olursa olsun Buca Metrosu projesini tamamlayacağız ve söz verdiğimiz gibi İzmirlileri hak ettikleri konforlu, güvenli ve hızlı ulaşım olanaklarına kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.