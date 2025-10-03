İzmir Büyükşehir Belediyesi eğitime köprü oluyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, her yaştan öğrencinin eğitimde fırsat eşitliğine sahip olması için çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü, ailesi İzmir’de ikamet eden ihtiyaç sahibi ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileriyle hayırsever eğitim gönüllülerini buluşturmak amacıyla Eğitim Köprüsü projesini başlattı. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilerin eğitimine destek olmak için devlet üniversitelerinin yanı sıra vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuyan gençlere eğitim desteği sağlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, gönüllü kişi, kurum ve kuruluşlar ile öğrencileri buluşturarak bir eğitim köprüsü kuracak. Projeden yararlanmak isteyen öğrenciler detaylı bilgi ve başvuru için https://bizvariz.izmir.bel.tr/ internet sitesini ziyaret edebiliyor. Başvurular, 31 Ekim’e kadar yapılacak.

BAŞVURU KOŞULLARI

Eğitim Köprüsü projesinden yararlanmak isteyen ve ailesi İzmir’de yaşayan öğrencilerin 17-25 yaş aralığında olması, devlet üniversitesinde veya vakıf üniversitelerinin yüzde 100 burslu programlarında aktif olarak öğrenim görmesi, ön lisans, lisans veya yüksek lisans düzeyinde örgün öğrenimde bulunması, ara veya son sınıf öğrencilerinin not ortalamasının 4’lük sistemde 2.50 veya 100'lük sistemde 65 ve üzerinde olması gerekiyor. Açık öğretim/uzaktan eğitim öğrencileri, yurt dışında öğrenim gören lisans öğrencileri ve sabıka kaydı olanlar projeye başvuruda bulunamıyor.

Başvuru ebeveyn tarafından yapılıyor. Başvuru sırasında e-devlet üzerinden alınan öğrenci belgesi, transkript (Hazırlık veya 1. sınıf öğrencileri için zorunlu değil), öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge, adli sicil kaydı isteniyor.