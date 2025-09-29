İzmir Büyükşehir Belediyesi “Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu” hazırladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez büyükşehir düzeyinde uluslararası GRI (Global Reporting Initiative) standartlarında Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu hazırladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki performansını ve 2025 yılı hedeflerini ortaya koyan raporun tanıtımı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıyla yapıldı. Tanıtım toplantısına Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hakan Uzun, belediye iştiraklerinin yönetim kurulu başkanları ile genel müdürleri, bürokratlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu İzmir’in tüm kamusal hizmet alanlarında yenilikçi uygulamalara liderlik etmek, yüksek yaşam kalitesi ve kapsayıcı toplumsal refah sağlamak, iklim krizine dirençli ve kaynaklarını etkin kullanan bir kent yaratmak için önemli bir belge niteliği taşıyor.

TUGAY: ÇALIŞMALAR 2024 YILINDA BAŞLADI

Tanıtım toplantısının açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm kurumsal yapılarını içeren bu raporun çalışmalarının 2024 yılında başladığını kaydetti. Sürdürebilirlik konusunda çok ciddi çalışmalar yaptıklarının altını çizen Başkan Tugay, “İzmir’in ve dünyanın geleceğini düşünerek önemli adımlar atıyoruz. Doğal kaynaklarımız hızla tükeniyor, ekosistem bozuluyor, iklim krizi derinleşiyor. Susuzluktan ağaçlar kuruyor, denizlerimizde ne eskisi gibi balık var ne de eskisi kadar gıda, su bulabiliyoruz. Daha güzel bir gelecek için bu yolu yürüyoruz” dedi.

“İKLİM DOSTLU BESLENMELİYİZ”

Besin israfının dahi karbon emisyonuna etki ettiğini kaydeden Başkan Tugay, “Mümkün olduğunca yerel ürünleri tüketmemiz gerekiyor. Çünkü ürünler bize ulaşana kadar enerji ve yakıt harcamasına neden oluyor. Çok ağır karbon emisyonu yükleriyle geliyor. İklim dostu, yaşam dostu beslenmeyi tercih etmeliyiz” diye konuştu.

“TÜKETİME DİKKAT ETMELİYİZ”

Kendi evinde, bulunduğu ortamlarda enerji tüketimine dikkat ettiğinin altını çizen Tugay, “Bazı kararlar almak zorundayız. Yeni bir yaşam belirlemek, tarif etmek zorundayız. Şu an olduğumuz nokta geri dönüşümü olmayacak noktaya yakın bir nokta. Bir süre sonra karbon üretmeyi kessek de çevremizi koruyamayacağız. Olağanüstü cennet olan dünyanın bütün güzelliklerini kişisel keyiflerimiz için kendi ellerimizle kaybetmiş olacağız” dedi.

“HALKIN DESTEĞİNİ İSTİYORUZ”

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu’nu Türkiye'de yapan ilk belediye olduklarının altını çizen Başkan Tugay, göz boyamak için çalışma yapan çok sayıda şirket olduğuna da dikkat çekti. Sağlıklı bir çevre için şehir merkezini yayalaştırmak istediklerini belirten Başkan Dr. Cemil Tugay, “Önümüzdeki yıllar şehir merkezini başka bazı ülkelerde olduğu gibi trafikten arındırmak istiyoruz. Henüz kesin kararlar vermemiş olmakla beraber dünyadaki örnekler bizi aynı şeyleri yapmaya itiyor. Hafta sonları daha az araç kullanılır, bisiklet kullanımı artar, bazı noktalarda trafiği trafiği kısıtlamayı düşünüyoruz. Dünyanın bazı ülkelerinde şehir merkezine arabayla girme özgürlüğü yok. Bu konuda halkımızın desteğine ihtiyacımız var” dedi.

GÜDÜCÜ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BİR YAŞAM TARZI OLMALI

İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı Kurumsal Sürdürebilirlik Raporuna’na ilişkin, “Bu raporu kentimizin tüm paydaşları için yol gösterici bir rapor olarak görüyorum. Meslek örgütleri açısından da destek vereceğimizi büyük bir mutlulukla ifade ediyorum. Herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor. İhtiyaç değil zorunluluk olan bu hareketin bir paydaşı olarak bundan da mutluluk duyuyoruz. Ortak bir vizyonda hareket etmemiz gerekiyor. Aynı masada olduğumuz gibi aynı coğrafyadayız. Beraber hareket edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Sürdürülebilirlik bir yaşam tarzı. Bireylerin, şirketlerin, kamunun uygulayacağı yaşam tarzına dönüşmeli” şeklinde konuştu.

UYSAL: GELECEĞİN İZMİR'İNE DUYDUĞUMUZ BİR SORUMLULUKTUR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilirlik ve Kent Stratejileri Müdürü Emre Uysal, “Raporu hazırlarken geniş bir paydaş grubun katılımını aldık. Sürdürülebilirlik, hepimizin ortak çabası ile katma değere dönüşebilir. Sürdürülebilirlik, bugünün değil geleceğin İzmir'ine duyduğumuz bir sorumluluktur” şeklinde konuştu.

Süreç hakkında bilgi veren ve sürdürülebilirlik raporlarından bahseden CRI Genel Müdürü Cristina Gil White video mesajla tanıtıma katıldı, White, İzmir'in hazırladığı raporu kabul ettiklerini aktardı.

ORTAK GELECEK İÇİN BİRLİKTE HAREKET ETMEYE DAVET EDİYOR

Tanıtım etkinliği, sürdürülebilirlik ilkesine uygun olarak sıfır atık bir organizasyon olarak tasarlandı. Davetlilere geri dönüşüme uygun malzemelerin sunulduğu etkinlik; belediyeler, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası temsilcileri, uzmanlar, kamu kurumları ve sürece destek olan tüm paydaşları bir araya getirdi. İzmir’in sürdürülebilirlik yolculuğu, yalnızca İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin değil, tüm kurum ve kuruluşların ortak katkısıyla vurgulandı ve geleceğe yönelik hedefler kamuoyu ile paylaşıldı. Hazırlanan rapor, sadece İzmir için değil, Türkiye’deki tüm yerel yönetimler için örnek bir referans olma özelliği taşıyor ve tüm paydaşları, ortak gelecek için birlikte hareket etmeye davet ediyor.

ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK ANLAYIŞINI GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR

GRI sistemine eklenerek onayı alınmış rapor, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışını gözler önüne seriyor. Rapor, belediyenin sadece kurumsal performansını belgelemekle kalmıyor, aynı zamanda Avrupa Birliği'nin İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonuna dahil olan ve AB üyesi şehirler dışında “misyon etiketi” almaya hak kazanan ilk şehir olan İzmir’in misyon kent hedefine önemli katkı sağlıyor. Raporun makro hedefi ise, sürdürülebilirlik anlayışının İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal yapısından başlayarak günlük hayatta davranış değişikliğine ve kaynakların daha verimli kullanılmasına dönüşmesini sağlamak.

Sürdürülebilirlik ve Kent Stratejileri Şube Müdürlüğü tarafından yeşil yakalı yürütücü personel ağının ve sürdürülebilirlik akademisinin kurulması ile başlayan, İzmir Sürdürülebilirlik Ağı (İZSA) ve İzmir genelinde sürdürülebilirlik haritalaması gibi yoğun çalışmaların ürünü olarak ortaya konan bu rapor, bu anlamıyla sistematik bir yaklaşıma ve kent genelinde sürdürülebilirlik çalışmalarına verilen öneme işaret ediyor.