İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ana hizmet binası için imzalar atıldı

Uzun yıllar Konak Atatürk Meydanı’nda hizmet veren, 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde hasar görmesi nedeniyle boşaltılan ve 2022 yılında yıkılan İzmir Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasının yeniden yapılmasına yönelik süreçte önemli bir aşamaya gelindi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, açık ofisteki makamında yapı için hazırlanan ruhsat belgesini imzaladı. Kent için tarihi bir imza atan Başkan Dr. Tugay’a; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcıları Hakan Uzun ve İsmail Mutaf ile Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Selin Zağpus Yiğitoğlu ve Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Seha Özmen eşlik etti.

“MUTLUYUZ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmirlilere verdiği müjdeyi paylaşırken, belediye hizmet binasının yeniden yapılmasına ilişkin sürecin kendileri için tarihi bir anlam taşıdığını belirtti. Göreve geldikleri günden bu yana üzerinde titizlikle çalıştıkları konulardan birinin bu proje olduğunu vurgulayan Tugay, “Arkadaşlarımızla birlikte konuyu detaylı biçimde değerlendirdik ve belediye binamızı, tarihsel olarak var olduğu Konak’ta, eski hizmet binasının bulunduğu yerde yeniden yapmak üzere çalışmalara başladık. Bir taslak proje hazırladık ve bunu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na sunduk. Kurulun önerileri doğrultusunda proje son şeklini aldı. Bugün ise artık ruhsatını imzalama aşamasına geldik. Bu nedenle büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

“EN KISA SÜREDE YAPIMINA BAŞLAYACAĞIZ”

İzmir’in merkezinde, Kemeraltı’na çok yakın bir konumda, olması gereken yerde; İzmir’i temsilen İzmir halkına hizmet edecek çok güzel bir belediye binası inşa edileceğini aktaran Tugay, “En kısa sürede yapımına başlayacağız ve inşallah kısa sürede tamamlayacağız. Biz İzmir’e hizmet etmekten büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. İzmir’in her yönüyle en iyisini hak ettiğine inanıyoruz. Belediye hizmet binasının da kente yakışacağına hiç şüphemiz yok. Şimdiden hayırlı olsun. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu ruhsatı imzalamaktan da büyük bir onur duyuyorum” şeklinde konuştu.

ESKİ YERİNDE, MODERN DONANIMLA

Faaliyette olduğu dönemde kentin simge mekânları arasında yer alan yapının, yıkıldığı noktada yeniden inşa edilmesine karar verildi. Yeni bina; meydanın dokusuyla uyumlu, kamusal kullanıma açık bir anlayışla tasarlandı. Yerinde inşa edilecek proje için gerekli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu onayları alınarak yapı ruhsatı düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ana hizmet birimlerini yeniden Konak’ta bir araya getirecek yeni yapı, Saat Kulesi ve çevredeki anıtsal yapılarla uyumlu olacak şekilde konumlandırılırken, meydanın siluetini bozmayacak bir mimari anlayışın benimsenmesine özen gösterildi.

RESMİ SÜREÇLER TAMAMLANDI

Ana hizmet binasının yeniden yapımı için Tasarruf Genelgesi kapsamında 23 Mayıs 2025’te Bakanlık onayı alındı. Ardından İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na sunulan mimari avan proje 24 Ekim 2025’te onaylandı ve yapı ruhsatı düzenlendi. Bu süreçle birlikte, deprem sonrası boşaltılan belediye ana binasının yeniden yapımının önündeki tüm idari engeller kaldırılmış oldu.

YIKILAN BİNA İLE AYNI YÜKSEKLİKTE

23 bin metrekare inşaat alanına sahip projede, iki bodrum, zemin kat ve üzerinde altı kattan oluşacak. Yeni bina, yıkılan yapıyla aynı şekilde 30 metre yükseklikte inşa edilecek. Bodrum katlarda otopark, sığınak, teknik alanlar, arşiv ve depolar yer alacak. Zemin katta Hemşehri İletişim Merkezi (HİM), Kadın Danışma Merkezi, Kent Kafe, yemekhane, atölye ile çocuk bakım ve oyun alanı bulunacak. Birinci katta sanat galerisi, kent terası, Kent Lokantası ve daire başkanlıkları yer alırken; ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci katlarda da daire başkanlıkları hizmet verecek. Altıncı katta ise üst yönetimin açık ofisleri ile meclis salonu yer alacak.

İKLİM DOSTU PROJE

Proje, betonarme ve çelik taşıyıcı sistemle inşa edilecek. Zemin katta oluşturulan ve birinci katın batı cephesinde devam ettirilen kamusal mekânlar sayesinde yapının yalnızca bir idari merkez değil, aynı zamanda kentle bütünleşen bir sosyal alan olması amaçlanıyor. Yapının merkezinde yer alan avlu ve çatıya entegre edilen açılır sistemler ile doğal havalandırma desteklenerek enerji verimliliğine katkı sağlanması ve karbon salınımının azaltılması planlanıyor. Diğer yandan; yağmur suyu toplama ve gri su kullanım sistemleriyle de su kaynaklarının verimli kullanılması hedefleniyor. Cephede kullanılacak özel yansıtıcı camlar sayesinde iç mekânda ısı yükü minimize edilirken, doğal aydınlatma, akustik konfor ve hava sirkülasyonu artırılarak çevre dostu, sürdürülebilir bir belediye binası tasarlanıyor.