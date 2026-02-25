İzmir Büyükşehir'e ait 3 tarihi bina vakıflara geçti: Ceberut bir el koyma olabilir!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kullanımında olan Meslek Fabrikası, Egemenlik Binası ve Tepecik’teki eski Gasilhane’nin mülkiyetine ilişkin tartışmalar sürerken, Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı davada, mahkeme daha önce verilen yürütmeyi durdurma kararını kaldırılırken itirazlar da reddedildi. Böylece söz konusu üç taşınmazın mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne geçti.

Başkan Tugay, mahkeme sürecinin devam ettiğini belirterek, “Hukuki süreç bitmiş değil. Mahkeme devam ediyor. Daha önce alınmış yürütmeyi durdurma kararını dün kaldırdılar. Sürecin esasıyla ilgili verilmiş nihai bir karar yok” dedi.

Kararın ardından nasıl bir adım atılacağına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tugay, “Kanunun bize tanıdığı tüm hakları sonuna kadar kullanmaya çalışıyoruz. Ancak yarın bir gün ceberut bir tavırla gelip el koymaya kalkışabileceklerini düşünüyoruz. Böyle bir ihtimal var” diye konuştu.

"HİZMETTE CİDDİ AKSAMALAR OLACAK"

Söz konusu yapıların tamamen kamusal hizmet amacıyla kullanıldığını kaydeden Tugay, “Bu binalar boş değil, birilerine tahsis edilmiş yerler değil. Aktif olarak kamu hizmeti verilen yapılar. Meslek Fabrikası’nda bugüne kadar 350 bin kişiye mesleki eğitim verildi. Bu binaların elimizden alınması hizmetlerde ciddi aksamalara neden olur” ifadelerini kullandı.

Binaların geçmişine ilişkin belgeler bulunduğunu da dile getiren Tugay, “Bu yapıların bedellerinin ödendiğine ve belediyeye devredildiğine dair, Atatürk dönemine uzanan imzalı belgeler bulduk. Adil bir hukuk sürecinde bu yapıların belediyeye bırakılması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Sürecin “oldu bittiye” getirilmek istendiğini savunan Tugay, “Hukuki süreç devam ederken fiili bir el koyma girişimi olursa bunu doğru bulmayız. Bu, adil bir yaklaşım olmaz” diye konuştu.

"YUNAN BELEDİYESİ DEĞİLİZ"

AKP genel sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’ın açıklamalarına da değinen Tugay, “İnan’ın, vakıfların bu tasarrufunu haklı gördüğünü ifade etmesi bizi üzmüştür. ‘Vakıflar Yunanistan’ın vakıfları değil’ deniliyor. Belediye de Yunan belediyesi değil. İzmir Yunan kenti değil. Böyle bir yaklaşımı haksız ve yanlış buluyorum” ifadelerini kullandı.

Benzer uygulamaların başka taşınmazlar için de gündeme gelebileceği yönünde duyumlar aldıklarını söyleyen Tugay, “Şu an somut bir bilgi yok ancak başka yerlerde de benzer girişimler olabilir. Bu nedenle hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız” dedi.

Öte yandan büyükşehir ekipler 3 binaya da Türk bayrağı astı.