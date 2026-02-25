Sağda yeni ittifak arayışı: Kapı kapalı...

Ankara'da sağ siyasette yeni bir ittifak zemini oluşturulup oluşturulamayacağına ilişkin kulis trafiği hızlandı. Özellikle AKP-MHP hattında Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerin ardından yeniden tahkim edilmesi ve mümkünse genişletilmesi yönünde değerlendirmeler yapıldığı konuşuluyor. Yeniden Refah Partisi’nin yerel seçim performansı sonrası pazarlık gücünü artırdığı, bazı küçük muhafazakâr partilerle temasların sürdüğü belirtiliyor.

Yeniden Refah, DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin seçimlere ittifak halinde gireceğine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak kulislerde asıl dikkat çeken başlık, İYİ Parti. Parti kaynakları, İYİ Parti’nin şu aşamada herhangi bir ittifak görüşmesi yürütmediğini ve gündeminde yeni bir blok siyaseti bulunmadığını aktarıyor. Yalnızca milliyetçimuhafazakâr eksende oluşabilecek yeni birliktelik formülüne değil, ülkücümilliyetçi kökenli partilerle kurulacak ittifaka da mesafeli durulduğu ifade ediliyor.

‘BAĞIMSIZ HAT’ ARAYIŞI

İYİ Parti’de 2023 seçim sürecinde yaşanan ittifak gerilimlerinin ardından “bağımsız hat” arayışının güçlendiği kaydediliyor.Parti içinde yapılan değerlendirmelerde, geniş ittifak modellerinin kısa vadeli kazanımlar sağlasa da uzun vadede parti tabanında kimlik bulanıklığı yarattığı görüşünün öne çıktığı ifade ediliyor.

AKP ile MHP arasındaki ittifakın devamına yönelik güçlü siyasi irade korunurken sağ seçmende dağınık tablo yeni arayışları gündeme getiriyor. Ancak kulislerde konuşulan tabloya göre İYİ Parti, herhangi bir blokta yer almama eğiliminde. Ankara kulislerinde özetle şu değerlendirme yapılıyor: Sağda arayış var, temas var ancak İYİ Parti şimdilik hiçbir masaya oturmuyor