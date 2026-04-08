İzmir’de 23 Nisan coşkusu dört bir yanda

İzmirli çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yine doyasıya kutlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen kutlamalar, kentin farklı ilçelerine yayılarak çocuklara büyük keyif yaşatıyor. Çocuk atölyeleri, performans sanatları, konserler, spor deneyim alanları ve oyun alanlarıyla bayram sevinci yaşayacak çocuklar, 23 Nisan’da ise Kültürpark’ta bir araya gelecek. Kutlama programı, İzmirli çocuklara unutamayacakları bir gün yaşatacak.

BAYRAM SEVİNCİ İLÇELERE YAYILIYOR

Aliağa, Dikili ve Çiğli’de yapılan kutlama programı, 8 Nisan’da Bergama Cumhuriyet Meydanı’nda devam edecek. 9 Nisan’da Bayraklı Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi, 10 Nisan’da Kiraz Cumhuriyet Meydanı Şehit Birol Uysal Parkı, 13 Nisan’da Ödemiş eski Salı Pazarı Parkı, 14 Nisan’da Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi Parkı, 15 Nisan’da Kemalpaşa Adnan Menderes Demokrasi Meydanı, 16 Nisan’da Bornova Çamkule Mahallesi Dr. Behçet Uz Rekreasyon Alanı, 17 Nisan’da Torbalı Gazi Çamlığı Parkı, 18 Nisan’da Buca Vali Kutlu Aktaş Parkı, 20 Nisan’da Tire Fatih Sultan Mehmet Parkı, 21 Nisan’da Balçova Cumhuriyet Meydanı, 22 Nisan’da Kınık Cumhuriyet Meydanı’nda etkinlikler yapılacak. İlçelerdeki programlar saat 15.00’te başlayacak.

23 NİSAN’DA KÜLTÜRPARK’TA BULUŞULACAK

23 Nisan’da Kültürpark’ta yapılacak kutlamalar için ise saat 12.00’de buluşulacak. Gün boyu sürecek programda konserlerden atölyelere, sahne gösterilerinden oyun alanlarına kadar pek çok etkinlik olacak.

Ana sahne programı saat 13.00’te İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu’nun kortej yürüyüşüyle başlayacak. Ardından Bilim Tiyatrosu, kukla ve jonglör gösterileri, sihirbaz performansları ve çocuk korosu sahne alacak. Günün finalinde ise sevilen sanatçı Gökçe, saat 18.00’de vereceği konserle bayram coşkusunu zirveye taşıyacak.

Etkinlik alanında çocuklar için geniş kapsamlı oyun ve deneyim alanları kurulacak. Planetaryumdan şarjlı araba yarışlarına, karnaval oyunlarından dev jenga ve survivor parkurlarına kadar birçok aktivite çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağlayacak. Aileler için hazırlanan özel alanda ise mini bowling, VR gözlük deneyimi ve ebeveyn-çocuk oyunları yer alacak.

Şişme oyun parkurları da programın dikkat çeken bölümleri arasında olacak. Farklı boyutlarda kaydıraklar ve zıpzıp alanlarıyla çocuklar gün boyunca enerjilerini atabilecek.

Kültürpark’taki çadır alanında ise en az 24 farklı atölye düzenlenecek. Roket yapımından robot konvoyuna, sanat çalışmalarından çocuk yogasına kadar geniş bir yelpazede atölyeler çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlayacak. Ayrıca çeşitli belediye birimleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından farkındalık ve eğitim odaklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Açık alan etkinlikleri kapsamında geleneksel sokak oyunları, gezici kütüphane, spor deneyim alanı ve fotoğraf çekim noktaları da ziyaretçileri bekliyor olacak. Gün boyunca çorba, çay ve su ikramı yapılırken, ebeveynler için dinlenme alanları ve çocuk güvenliği için kayıp çadırı da hizmet verecek.