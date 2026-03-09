İzmir’de 8 Mart mesajı: “Eşit ve Özgür Yarınlar Kadınlarla Gelecek”

Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın emeği ve dayanışma konularının merkeze alındığı “Eşit ve Özgür Yarınlar Kadınlarla Gelecek” etkinliği İzmir Mimarlık Merkezi’nde gerçekleştirildi. Eğitim-İş İzmir 1 No’lu Şube’nin ev sahipliğini üstlendiği ve şube sekreteri Nesrin Kandemir’in sunumuyla ilerleyen program, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Eğitim-İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Şen’in açılış konuşmasıyla başladı.

SİVİL TOPLUMDAN GÜÇLÜ “DAYANIŞMA” VURGUSU

İzmir’in önde gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getiren etkinlikte, 8 Mart’ın tarihsel mücadelesine ışık tutuldu. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şube Başkanı Aslı Tamtürk, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İzmir Temsilcisi Tülin Osmanoğulları, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği (YKKED) İzmir Şube Başkanı Özgün Utku, Konak Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Gülşen Özkan ve İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Banu Ufacık yaptıkları konuşmalarda kadınların eşitlik arayışına ve emeğin görünürlüğüne dikkat çekti. Özellikle eğitimde fırsat eşitliğine vurgu yapan ÇYDD İzmir Şube Başkanı Aslı Tamtürk, sunumunda kız çocuklarının eğitimden uzaklaşmasının toplumsal refah ve eşit yurttaşlık önündeki en büyük engellerden biri olduğunu belirtti. Tamtürk, kamusal, nitelikli, laik ve bilimsel eğitimin öneminin altını çizdi.

KENT HAKKI VE YAŞAM MÜCADELESİ MASAYA YATIRILDI

Programda kentsel politikalar ve kadınların yaşam hakkı da kapsamlı şekilde ele alındı. TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Berna Küçük ve Yönetim Kurulu Üyesi Hande Berkmen, toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde “kent hakkı ve kent politikaları” üzerine ufuk açıcı bir sunum gerçekleştirdi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına söz alan Esra Akın, kadın cinayetleri davalarının kamuoyu tarafından takip edilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Akın, "Geleceği birlikte dayanışmayla kuracağız" diyerek, şiddeti önleyecek somut politikaların bir an önce hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

ETKİNLİK KÜLTÜR VE SANATLA ZENGİNLEŞTİ

Konuşmaların yanı sıra katılımcılara zengin bir kültür sanat programı sunuldu. Eğitim-İş İzmir 1 No’lu Şube Radyo Tiyatrosu Kulübü tarafından hazırlanan radyo oyunu sahnelendi. Sevim Kaya ve Çetin Karabudak’ın katkılarıyla, Eğitim-İş İzmir 1 No’lu Şube Fotoğrafçılık Kulübü’nün hazırladığı fotoğraf sergisi ziyaretçilerle buluştu. YKKED İzmir Şubesi'nin katkılarıyla, yönetmenliğini Ramazan Kılıç’ın üstlendiği; köy okuluna atanan genç bir kadın öğretmenin öğrencileri için servis şoförlüğü yapmasını konu alan kısa film gösterimi yapıldı ve izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Şef Nevin Apaydın yönetimindeki Bir Dünya Müzik Kadınlar Korosu acapella eserlerle sahne alırken, program Cevdet Şahin ve Mesut Yerlikaya’nın müzik dinletisiyle son buldu.