İzmir'de çocuk istismarına karşı Bana Dokunma projesi başladı

İzmir Yaşam Boyu Destek Akademisi “Bana dokunma” adlı projesine başlıyor. Çocuk istismarına karşı farkındalık yaratılmak amacıyla “Çocuk susmaz, susmamalı” teması ile hayata geçen sosyal sorumluluk projesinin tanıtımı yapıldı. İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, İYİ Parti İzmir Teşkilat İşleri Başkanı Bayram Önem, İzmir Yazarlar Kooperatif Başkanı Serkan Esen, uzman aile danışmanları ve gazetecilerin katıldığı tanıtım toplantısında çocukların bedensel haklarına saygı gösterilmesinin önemi ve çocukların kendilerini korumayı öğrenmelerine yönelik stratejiler paylaşıldı.

“ÇOCUKLAR SUSAR, AMA BEDENLERİ KONUŞUR”

Tanıtım toplantısının açılışında konuşan İzmir Yazarlar Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Esen, toplumun bilinçli bireylerin bu soruna karşı elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek, “Çocuk istismarı günümüzde tüm dünyada başlıca sorunlar arasında yer almaktadır. Ülkemizde de bununla ilgili olumsuz örnekler zaman zaman yaşanmakta olup bu konuda sadece yasalar ile mücadele etmek mümkün değildir. Toplumun bilinçli ve sorumlu bireylerinin de böyle önemli bir sorunda elini taşın altına koyup mücadele etmesi çok önemlidir. Biz de bu amaçla bir araya gelerek “Bana Dokunma” projesini hayata geçirdik. Çocuklar susar, ama bedenleri konuşur. Biz yetişkinlerin görevi, bu sessiz çığlığı duymak ve çocukları koruyan bir toplum inşa etmektir” dedi.

“HER ÇOCUK BİR GELECEKTİR”

Çocukların korunması ve sevgiyle büyümeleri herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirten, Esen, “Unutmayın ki, Cinsel istismarı önlemenin ilk adımı görmezden gelmemektir. Çocuklar için güvenli bir dünya, ancak bilgiyle, bilinçle ve birlikte mücadeleyle mümkün olacaktır. Unutmayalım ki, Çocukların sessiz çığlığını duyan bir toplum, onları korumanın ilk adımıdır. Her çocuk bir gelecektir. Onları korumak, sevgiyle büyütmek ve güvende hissetmelerini sağlamak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Seslerini duyuralım, gözlerini açalım ve bu acı gerçeği ortadan kaldırmak için birlikte mücadele edelim” ifadelerini kullandı.

“HER TÜRLÜ İSTİSMAR ÇOCUKLARIN VÜCUDUNDA İZ BIRAKIR”

“İstismara karşı en büyük kalkan iletişimdir” konulu konuşmasını gerçekleştiren Uzman Aile Danışmanı Ferhat Yılmaz, “Dünya genelinde her 4 kız çocuğundan 1’i Her 10 erkek çocuğundan 1’i istismara uğruyor. Her türlü istismar çocukların vücudunda iz bırakır. İstismar pek çok şekilde travmaya neden olabilir. Herkeste farklı seyreder” diye konuştu.

HER 4 KIZ ÇOCUĞUNDAN 1’İ İSTİSMARA UĞRUYOR

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) raporuna göre; her 4 kız çocuğundan 1’i, her 10 erkek çocuğundan 1’i 18 yaşına gelmeden cinsel istismara uğradığı ifade edilen toplantıda UNICEF’in araştırmasına göre; her yıl yaklaşık 120 milyon kız çocuğu, farklı biçimlerde cinsel şiddetle karşı karşıya kaldığı anlatıldı. Vakaların yüzde 90’ından fazlasında fail, çocuğun tanıdığı aile üyesi, öğretmen, komşu ya da bakıcı olduğu aktarıldı.

Türkiye’de de Adalet Bakanlığı’nın verirlerine göre; 2022’de cinsel istismar suçu kapsamında yaklaşık 23 bin dava açıldı. TÜİK’e göre; mahkûm olanların yüzde 46’sı 18 yaş altı çocuklara karşı suç işledi. Son 10 yılda, çocuk istismarı davaları yüzde 30 oranında artış gösterdi. En yüksek risk grubu 13-15 yaş arası kız çocukları; ancak 8-12 yaş grubundaki erkek çocuklar da mağdur oluyor. Uzmanlara göre, resmi rakamlar gerçeğin sadece yüzde 20-25’ini yansıtıyor; çünkü çoğu vaka bildirilmeden gizli kalıyor.

İZMİR YAŞAM BOYU DESTEK AKADEMİSİ’NDEN ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Projenin organizatörü İzmir Yaşam Boyu Destek Akademisi, çocukların korunmasına yönelik yapılması gerekenleri şu 4 temel başlık altında şöyle özetledi:

Eğitim

“Çocuklara iyi dokunuş-kötü dokunuş öğretilmeli. Çocukları istismardan korumanın ilk adımı, onları ve yetişkinleri bu konuda eğitmektir. Çocuklara, bedenlerinin kendilerine ait olduğunu, kimsenin onlara istemedikleri şekilde dokunamayacağını ve başlarına kötü bir şey geldiğinde güvendikleri bir yetişkine anlatmaları gerektiğini öğretmeliyiz. Yetişkinler olarak bizler de istismarın belirtilerini tanımalı ve şüphelendiğimiz durumlarda yetkili mercilere başvurmaktan çekinmemeliyiz.”

Yasal Süreçler

“İstismarcıların cezaları ağırlaştırılmalı, davalar hızlandırılmalı. Devletin, sivil toplum kuruluşlarının ve tüm kurumların çocukları koruma adına daha güçlü mekanizmalar oluşturması şarttır. Adli süreçlerin hızlandırılması, çocuk dostu ifade alma ortamlarının sağlanması ve faillerin caydırıcı cezalar alması büyük önem taşımaktadır.”

Destek Mekanizmaları

“Çocukları izleyebilecek ve sorunları tespit edecek merkezler kurulmalı, var olan kurumlar yaygınlaştırılmalıdır. İstismara uğrayan çocuklara ve ailelerine bu merkezlerde psikolojik, sosyal ve hukuki destekler sağlanmalıdır. Bu çocuklarımızın travmalarını atlatmaları ve sağlıklı bir yaşama dönmeleri için profesyonel yardım verilmelidir.”

Toplumsal Duyarlılık

“'Aile içi sır' denilerek örtbas edilmemeli, herkes şüpheli durumda ihbarda bulunmalı.”