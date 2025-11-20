İzmir’de çocukların sesi var

Dünya Çocuk Hakları Günü, İzmir Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla kentin çeşitli noktalarında düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Kültür-sanat etkinlikleri, atölyeler ve farkındalık çalışmalarının yer aldığı programın en dikkat çekici bölümü ise İzmir Çocuk Meclisi üyelerinin oluşturduğu Çocuk Hakları Rotası oldu. Çocukların kent yaşamında hak farkındalığını güçlendirmek amacıyla oluşturulan rotada metro, tramvay ve vapura binen çocuklar, ellerindeki “Her çocuk eşittir”, “Oyun oynamak hakkımız”, “Eğitim her çocuğun hakkı”, “Çocukları şiddet, ihmal ve istismardan koruyun” yazılı dövizlerle taleplerini ve haklarını dile getirdi.

“İZMİR’DE 1 MİLYON ÇOCUK YAŞIYOR”

Farkındalık çalışması hakkında bilgi veren Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Çalışmaları Şube Müdürlüğü Çocuk Hakları Birimi Sorumlusu Deniz Kesimler Çakal, “20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ile sebebiyle hafta boyunca çeşitli etkinliklerimiz devam ediyor. Bugün de Çocuk Meclisi üyeleriyle birlikte Çocuk Hakları Rotası etkinliği yaptık. Amacımız, toplumda çocuk haklarının görünürlüğünü sağlamak. Kentimizde yaklaşık 1 milyon çocuk yaşıyor. Bu, İzmir’de yaşayan her beş kişiden birinin çocuk olduğu anlamına geliyor. Toplumsal farkındalık, çocuk haklarının hayata geçirilmesi için oldukça önemli. Bu yüzden çocuklarla birlikte metro, tramvay ve vapurla Çocuk Hakları Rotası oluşturarak toplumda farkındalık yaratmayı amaçladık. Çocuklar haklarının farkında ve öz savunuculuk becerileri oldukça yüksek. Seslerini kendileri duyurmak istiyor. Bugün İzmir’deki yetişkinlere ‘Çocukların hakları var, İzmir’de biz de varız’ diye seslendiler” dedi.

“BİZİM DE HAKLARIMIZ VAR”

Çocuk Meclisi üyesi 13 yaşındaki Derin Taş, “Bizim de haklarımız var ve bu haklar hiçbir şekilde çiğnenmemeli, bu haklarımızı kullanmamız için bize fırsatlar sunulmalı. Çocuk haklarını bilmeli ve bu haklara sarılmalıyız. Biz, çocuklar olarak geleceğin emanetçisiyiz” diye konuştu.

Çocuk Meclisi üyesi 13 yaşındaki Atahan Konuklar ise “Toplu taşıma araçları yoğun kullanıldığı için haklarımızı gösterme alanı olarak en iyi yerin toplu taşıma araçları olduğunu düşündük. Birçok çocuk çalıştırılıyor. Haklarımızı ve düşüncelerimizi önemsemiyorlar. İzmir halkına kentimizde bir Çocuk Meclisi olduğunu ve bizlerin de şehrimizde söz sahibi olduğumuzu göstermek istedik” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARIN HAKLARINI KORUYALIM”

Çocukların çalışmalarını çok beğendiklerini belirten yolculardan Sevim Yılmaz “Bu çocuklar geleceğimiz. Maalesef birçok hakkı ellerinden alınıyor. Gelecekleri için güvence veremiyoruz. Onlara daha çok hak tanıyalım, onları daha çok sevelim, onları daha çok koruyalım” derken, Burçak Işıkgün ise “Çalışmayı çok beğendim. Bilinçli ve haklarının farkında olan çocuklar görmek güzel. Keşke çocukların düşüncelerine saygı duyulsa. Onların özgün fikirlerine önem verilse. Onlar barış içinde sağlıklı, huzurlu bir şekilde yaşayıp eğitim alabilseler” sözlerine yer verdi.

ÇOCUKLAR SAHNEDE

Çocuk Hakları Günü programı kapsamındaki ilk etkinlik, 18 Kasım'da Uzundere Çocuk Merkezi'nde gerçekleştirildi. Merkezde kayıtlı çocukların sahnelediği "Şeftali Sokağı Hayvanları" adlı eğitici oyun, 21 Kasım Cuma günü saat 16.00'da, Kültürpark Gençlik Tiyatrosu sahnesinde bir kez daha seyirciyle buluşacak. Oyun, ücretsiz olarak izlenebilecek.

ATÖLYELERDE HEM ÖĞRENECEK HEM EĞLENECEKLER

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, Bornova Âşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda yer alan Buz Sporları Salonu önündeki alan, çocuklara tahsis edilecek. Kurulacak stantlar ve atölyelerle çocuklar, sahip oldukları hakları öğrenecek, spor yapacak, VR teknolojisini deneyimleyecek ve bol bol eğlenecek.

VELİLER BİLİNÇLENECEK

Ayrıca, hafta boyunca Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çocuk Çalışmaları Şube Müdürlüğü bünyesinde, kentin farklı noktalarında faaliyet gösteren sekiz Çocuk Merkezi ve bir Çocuk ve Ebeveyn Merkezi’nde anne-babalar ile çocuk hakları konusunda bilinçlendirici sohbet buluşmaları yapılacak.

ÇOCUK MECLİSİ AÇILIŞ TOPLANTISI YAPILACAK

Etkinlikler, 22 Kasım Cumartesi günü İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda Çocuk Meclisi açılış toplantısı ile sona erecek. Çocuk Meclisi’nin 2025-2026 döneminin açılış toplantısında çocuklar, haklarını konuşacak.