İzmir’de Kent Lokantası’na saldırı

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in seçim vaatlerinden biri olan ve göreve geldikten sonra hayata geçirilen Kent Lokantası projesi çirkin bir saldırıya uğradı. Uygun fiyatları ile adından söz ettiren ve yoğun talep gören Kent Lokantası’na gece saatlerinden gelen kimliği belirsiz kişiler lokantaya zarar vererek kaçtı. Olayı hızlıca farkeden emniyet güçleri zanlıları anında kıskıvrak yakaladı. Camlar, kapılar, pencereler, sandalyeler, tavan döşemeleri ve daha birçok alana zarar veren şahıslar hakkında suç duyurusunda da bulunulduğu öğrenildi.

HALKIN SOFRASI HEDEF ALINDI

Olay nedeni ile duyduğu üzüntüyü ifade eden Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, “Bin bir emekle halkın yararı için hayata geçirdiğimiz projenin bu şekilde saldırıya uğraması bizleri hem üzdü hem de kızdırdı. Tamamen, bu ekonomik şartlarda vatandaşlarımıza nefes aldırsın diye başlattığımız hizmetin ancak bir halk düşmanı tarafından sekteye uğratılmak isteneceğine inanıyoruz. Bu saldırı, halkın sofrasını, dayanışmayı ve kamu vicdanını hedef almıştır. Unutulmasın ki Kent Lokantamız, yalnızca uygun fiyatlı yemek sunan bir yer değil; adaletli, eşitlikçi ve sosyal belediyeciliğin ortaya koyduğu bir hizmet anlayışının somut karşılığıdır. Bu projeye yönelen her saldırı, halkın hakkına, çalışan tüm emekçilerin alın terine yönelmiştir. Şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Hiç kimse halkın hakkına bu şekilde saldıramaz, kamu malına zarar veremez. Bu kasıtlı provokasyon asla cezasız kalamaz.” diye konuştu.

BİZİ HİZMETTEN ALIKOYAMAYACAKLAR

Sözlerine devam eden Başkan Çiçek, “Bu art niyetli davranışı şiddetle kınıyorum. Bilinmelidir ki hiçbir saldırı bizi halka hizmetten alıkoymayacak. Biz vatandaşlarımızın refahı ve Menderes’in gelişimi için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Hiç kimse bu hizmet yolculuğunu sekteye uğratamayacak. Saldırının gerçekleşmesi ile birlikte olaya hızlıca müdahale eden emniyet güçlerimize teşekkür ederim.” dedi.