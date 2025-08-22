İzmir’de ne gençler mutlu ne emekliler huzurlu

Bayetav tarafından yayımlanan İzmir Barometresi Yaz 2025 raporu, kentin toplumsal ruh haline ilişkin çarpıcı veriler ortaya koydu. Araştırmaya göre İzmirlilerin yalnızca yüzde 43.3’ü yaşamından memnun olduğunu belirtirken mutsuz olduğunu dile getirenlerin oranı yüzde 29.6’ya ulaştı. Kalan kesim ise kararsız ya da “ne mutlu ne mutsuz” cevabını verdi. Katılımcıların yüzde 48.4’ü kendisini yüksek düzeyde stresli hissettiğini söylerken öfke oranı yüzde 40.8 olarak ölçüldü. Mutluluk ve umut duyguları ise oldukça düşük seviyelerde kaldı. Her dört İzmirliden biri kendisini yüksek düzeyde mutlu hissettiğini ifade etti.

GEÇİM SIKINTISI GÜNDEMDE

Rapor kentteki hanelerin yarıya yakını geçinemediğini belirtirken sadece yüzde 12’si birikim yapabildiğini söyledi. Kiracıların yarısından fazlası geçinemediğini dile getirirken, ev sahiplerinde bu oran yüzde 36’ya düşüyor. Yüksek kira fiyatları ve gıda harcamalarındaki artış, kent halkının en büyük kaygısı olmaya devam ediyor.

EMEKLİLER GELECEKTEN UMUTSUZ

Uzun yıllardır “emekli şehri” olarak bilinen İzmir’de, artık emeklilik bir dinlenme dönemi değil, hayatta kalma mücadelesi anlamına geliyor. Araştırmaya katılan emekliler, geçmişte daha güvenli ve saygın olan bu dönemin bugün yalnızlık, yoksulluk ve umutsuzlukla anıldığını ifade etti. Katılımcıların yüzde 73’ü, emekliliğin geçmişte çok daha iyi bir dönem olduğunu düşündüğünü söyledi. İzmirli emeklilerin yüzde 72.2’si “emeklilikte hayal kuramadığını” söyledi. Yalnızca yüzde 27.8’lik bir kesim geleceğe dair hayal kurabildiğini belirtti. Emekliler, maaşlarının torunlarına hediye almaya, sosyal etkinliklere katılmaya ya da sağlıklı gıdaya erişmeye yetmediğini dile getirdi. Katılımcıların yüzde 68.4’ü yeterince sosyalleşemediğini belirtirken yüzde 61.1’i sağlık hizmetlerine erişimde zorluk yaşadığını ifade etti.

“TOPLUMSAL HUZURSUZLUK ARTIYOR”

Sosyolog Gökhan İlhan, toplumsal huzursuzluğun giderek yaygınlaştığını belirterek bunun ekonomik ve sosyal yaşamda kaybolan değerlerden kaynaklandığını söyledi. İlhan, “Çekirdek aileye dönüşüm, bireyleri yalnızlığa ve aile bağlarına yabancılaşmaya itiyor. Nitelikli işgücünün kaybı ve işsizliğin yol açtığı derin yoksulluk, bireyden aileye, aileden topluma kadar kalkınmanın önünde ciddi bir engel oluşturuyor” diye konuştu. Türkiye Emekliler Derneği verilerine dikkat çeken İlhan, İzmir’de yaklaşık 1 milyon 200 bin emeklinin yaşadığını, bu rakamın kentin nüfusunun dörtte birine denk geldiğini belirtti. İlhan, gelir dağılımında eşitliğin sağlanması gerektiğini vurgulayarak “Toplumsal sevgiyi çoğaltmak, üretime dayalı tarım politikalarıyla ekonomiyi güçlendirmek ve adalet terazisini her daim eşit tutmak, toplumsal huzurun yeniden inşası için en önemli adımlardır” dedi.