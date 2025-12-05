Aile kavgası kanlı bitti: Uzman çavuş bacanağını öldürüp intihar etti!

Olay, dün akşam saatlerinde Kaletepe Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bir inşaatın önünde meydana geldi.

Tekirdağ'da uzman çavuş olarak görev yapan ve izin için Kırıkkale'de bulunan Mesut Yurt ile bacanağı Hakan Altunkaş arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Mesut Yurt, üzerinde bulunan tabancayı çekip Altunkaş'a ateş etti, ardından da aynı silahla kendini vurdu.

KATLEDİP İNTİHAR ETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Mesut Yurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Hakan Altunkaş da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Altunkaş ve Yurt'un cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından bugün Kırıkkale'de toprağa verilecek.