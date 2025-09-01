İzmir’de toplu ulaşıma zam, İZBAN’da 90 dakika kalktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentteki toplu ulaşımı ilgilendiren kararları bugünden itibaren uygulanmaya başladı. 1 Eylül tarihi ile birlikte tam biniş ücreti 25 TL’den 30 TL’ye çıktı. Ayrıca İZBAN'da 90 dakika aktarma ve Halk Taşıt uygulamaları kaldırıldı.

İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİNE ZAM

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda toplu ulaşım araçlarına biniş tarifelerinde düzenleme 1 Eylül 202 (bugün) itibaren geçerli olmaya başladı. Yeni tarifeye göre kent merkezinde uygulanan A Tarifesi kapsamında; tam biniş ücreti 25 TL’den 30 TL’ye, öğrenci ücreti 10 TL’den 15 TL’ye çıkarıldı. Öğretmen binişi 17,72 TL’den 20 TL’ye, 60 yaş üstü biniş ücreti ise 20 TL’den 25 TL’ye yükseltildi. Aylık öğrenci abonman kontör ücreti de 4,80 TL’den 6,34 TL’ye çıktı. 90 dakika uygulaması ise değişmedi. Buna göre ilk binişten sonraki 90 dakika içinde yapılan aktarmalar ücretsiz olacak.

İZBAN'DA 90 DAKİKA KALKTI

TCDD ile belediyenin yüzde 50 ortak olduğu İZBAN'da 90 dakika aktarma ve Halk Taşıt uygulamaları bugün itibarıyla geçerli olmayacak.

Öte yandan, Halk Taşıt uygulaması da İZBAN dışındaki ulaşım sistemlerinde devam ediyor. Karara göre her gün 05.00-07.00 ve 19.00–20.00 saatleri arasında, biniş ücretinin yüzde 50 indirimli olarak uygulanması sürecek. Bu saatlerde yeni tarife üzerinden tam biniş 15 TL, öğrenci 7,5 TL, öğretmen 10 TL, 60 yaş üstü 12,5 TL.