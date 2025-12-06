Osmaniye'de facia! Yolcu otobüsü, otoyolda TIR'a çarptı; 7 ölü, çok sayıda yaralı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.12.2025 10:16:00
DHA İHA
Osmanıye'nin Bahçe ilçesinde yolcu otobüsünün aynı yönde seyreden TIR'a çarptığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Adana- Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi Ayran Tüneli yakınlarında meydana geldi. Sürücü ismi öğrenilemeyen 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsü, aynı güzergahta 06 CSZ 652 plakalı TIR'a çarptı.

Image

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Osmaniye Valiliği’nin açıklamasına göre ölüm sayısı 7’ye yükseldi. Hayatını kaybeden yolcuların kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

Image

Kazada yaralananlar ambulanslarla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Otoyolun Gaziantep yönü kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #osmaniye #yolcu otobüsü

