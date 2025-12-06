Osmaniye'de facia! Yolcu otobüsü, otoyolda TIR'a çarptı; 7 ölü, çok sayıda yaralı

Kaza, saat 05.00 sıralarında Adana- Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi Ayran Tüneli yakınlarında meydana geldi. Sürücü ismi öğrenilemeyen 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsü, aynı güzergahta 06 CSZ 652 plakalı TIR'a çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Osmaniye Valiliği’nin açıklamasına göre ölüm sayısı 7’ye yükseldi. Hayatını kaybeden yolcuların kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

Kazada yaralananlar ambulanslarla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Otoyolun Gaziantep yönü kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.