İzmir’de yaklaşık 23 bin işçi greve çıkıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu şubelerin yetkilileri arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç uzlaşma sağlanamadı. Sendika, Yaklaşık 23 bin işçinin 28 Mayıs gece yarısından sonra greve çıkacağını duyurdu. Büyükşehirin hizmet binası önünde bir araya gelen işçiler, halay çekti ve çeşitli sloganlar attı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, TİS süreci ile ilgili “Sendikalarımızın talepleri hakları değildir demiyorum. Grev yapma hakkı da onlara aittir. Bu hakkı kullanıp kullanmama noktasında onlar karar verecektir. Ben somut olarak söyleyeyim; geçen ağustos ayında ara zam olarak yüzde 7’lik zam yaptık. Ve bu zammı yaparken dedik ki bunu önümüzdeki TİS sürecinde yapacağımız zammın bir parçası olarak görün dedik. O yüzde 7’yi de dahil ederek bu artışı yaptığımızı söyledik. Bugün de yüzde 30’a varan artış önerdik. Kümülatifte baktığınızda yüzde 38’lik artışı vermiş olduk. Bugün İZELMAN şirketinde en düşük giydirilmiş net ücret 59 bin TL’nin üzerinde… 76 bin TL küsurata kadar çıkıyor. Sendika bu rakamları kabul ederse 59 bin TL ile 76 bin TL arasında çalışanlarımız maaş alacak” dedi.

YÜZDE 65 ZAM İSTEDİLER

Asgari ücretin 22 bin 500 TL olduğunu hatırlatan Tugay, “Sendika bizim teklifimizi kabul ederse İZELMAN ve İZENERJİ çalışanlarına vereceğimiz ilave 6 milyar TL olacak. Bize en son ilettikleri teklifte yüzde 65 istiyorlar. Yüzde 65’lik artış 13 milyar TL’ye karşılık geliyor. Biz 6 milyar TL verelim diyoruz. Bunu da şartları zorlayarak bulabileceğiz. Ama bir 7 milyar daha bulamayacağız. Böyle bir kaynağımız yok. Ödeyemeyeceğimiz bir ücreti veririz deyip altına imza atmamız mümkün değil. Arkadaşlarımızın kendi alacakları ücretleri, diğer çalışanlar ve Türkiye ortalaması açısından doğru değerlendirme yapmalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu./ İZMİR