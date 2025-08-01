İzmir'de yanan köylere su deposu desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarının açtığı yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Aliağa, Foça, Ödemiş, Seferihisar, Menderes başta olmak üzere çok sayıda ev, hayvan damı ve tarım alanlarının zarar gördüğü bölgelerde hasar tespit çalışmalarını hızla tamamlayan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, tarımsal üretimin devam edebilmesi ve yangın alanların yeniden yeşermesi için su deposu dağıtımına başladı. Su deposu yanan 16 üreticiye su deposu verildi.

“YANAN SU DEPOLARINI YERLERİNE KOYMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Su deposu desteğinin Ödemiş’ten başlayarak yangında deposu yanan tüm üreticilere verileceğini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür, “İklim krizinin en yıkıcı yönlerinden birisi de orman yangınları. Maalesef, geçtiğimiz günlerde ilimiz orman yangınlarından çok fazla zarar gördü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla orman yangınlarının ardından hemen hasar tespit çalışmalarına başladık. Tespitler sonucunda birçok çiftçimizin, üreticimizin su depolarının zarar gördüğünü fark ettik. Başkanımızın talimatıyla Ödemiş’te su deposu zarar gören tüm üreticilerimiz su depolarını yerine koyuyoruz. Ödemiş’ten sonra İzmir genelinde yangından zarar gören tüm üreticilerimize ulaşacağız” dedi.

“ÇİFTÇİLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Su depolarının tarımın vazgeçilmezi olduğunu kaydeden Üngür, “Su olmazsa hayat olmaz. Bu noktada su depoları çiftçilerimiz için büyük bir öneme sahip. Su depolarını hem tarımsal sulamada hem de yeri geldiğinde kendi ihtiyaçları için kullanabiliyorlar. İzmir’de yangından etkilenen tüm mahallelerde hasar tespit çalışmaları yaptık. İhtiyaçları belirledik. Yem desteği sağladık. Maddi ve manevi desteğimiz sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“SU DEPOLARIYLA ÇİFTÇİLERİMİZ FİDANLARA SU VERİYOR”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğine teşekkür eden Ödemiş Karadoğan Mahalle Muhtarı Levent Köymen, “Cemil Başkanımızdan Allah razı olsun. İhtiyacı olan üreticilere su depolarını yolladı. Kendisi yangından sonra köyümüze üç kez geldi, sorunlarımızla ilgilendi. Su depoları üreticilerimiz için çok önemli çünkü fidanları suluyorlar. Bu destekler böyle devam ederse ayağa kalkarız” şeklinde konuştu.

“CEMİL BAŞKANIMIZ HEP YANIMIZDA OLUYOR”

Demircili Mahalle Muhtarı Ülkü Coşkun, “Köyümüzde üç evimiz yandı. Su depolarımız zarar gördü. Su depoları üreticilerimiz için çok önemli. Su tedariki zor olduğundan su tanklarıyla bitkilerini suluyor, hayvanlarına su veriyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarımız için çok faydalı bir hizmeti yerine getirdi. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, ilk andan beri hem devletimiz, hem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız bize ziyaretlerde bulundu, ihtiyaçlarımızı karşıladı. Cemil Başkanımız hep yanımızda oluyor. Hem yangın söndürmede hem de yaraları sarmada birlik ve beraberlik içinde çok güzel bir dayanışma örneği sergilendi” ifadelerini kullandı.

“TARIM DA SU OLMADAN OLMUYOR”

Ödemişli çiftçi Mutlu Kara, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Keşke bu afet yaşanmasaydı, biz bunları görmeseydik. Su depoları tarım ve hayvancılıkta bizim için çok önemli. Yangında benim su tankerim yandı. Onun suyu kurtardı belki de evimizi. Her şeyde kullanılıyor bu su depoları. Temel geçimimiz tarım. Tarım da su olmadan olmuyor” şeklinde konuştu.

“BÜYÜKŞEHİR OLMASA BORÇ HARÇ ALACAKTIK”

Üretici Sağdık Sağkal ise, “Allah’ım tekrarını göstermesin. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve muhtarlarımızın desteği ile ayaktayız. Yanan fidanlarımız var. Onları sulamak için su deposuna ihtiyacımız vardı. Tekrar yanan yerleri yeşertmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Arabanın arkasına koyduğumuz kovalarla ürünlerimize su götürüp sulamaya başlamıştık. Yanan yerler yeşermeye başladı. Büyükşehir olmasa biz harç, borç, taksitle su tankeri alacaktık. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.