İzmir’den 1 Eylül’de güçlü mesaj: Doğayla, kentle ve birbirimizle barış

İzmir Kent Konseyi öncülüğünde, paydaş kurumların iş birliğiyle düzenlenen “Doğa ile Barış” etkinlikleri, 31 Ağustos–4 Eylül tarihleri arasında sergilerden bisiklet sürüşüne, resim, seramik ve mozaikten tiyatro ve edebiyata, fotoğraftan dans, şiir ve müziğe uzanan çok sayıda etkinliği İzmirlilerle buluşturacak. İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç, “Barışı yalnızca savaşın olmadığı bir dünya olarak değil; insanın insanla, kentle ve doğayla kurduğu adil ve uyumlu ilişkinin bütünü olarak görüyoruz” dedi.

Beş gün boyunca gerçekleştirilecek sergiler, söyleşiler, bisiklet etkinlikleri, resim, seramik, mozaik, fotoğraf, heykel, yaratıcı yazarlık, şiir ve geleneksel sanat atölyelerinin yanı sıra tiyatro, dans ve müzik etkinlikleriyle barışın farklı ifade biçimleri İzmir’de buluşacak. Programla barış kavramının yalnızca savaş ve çatışmalar üzerinden değil; doğayla kurulan ilişkiden kent yaşamına, toplumsal birliktelikten sanata ve kültüre uzanan geniş bir perspektifle ele alınması hedefleniyor.

TOPAÇ: BARIŞ, İNSANLIĞIN ORTAK GELECEĞİNİN TEMEL ŞARTIDIR

İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç, Dünya Barış Günü’nün savaşların ve çatışmaların olmadığı bir dünya özleminin ötesinde, birlikte yaşama kültürünü yeniden düşünmek açısından da önemli olduğunu söyledi. Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesinin bugün de insanlığa yol gösterdiğini belirten Topaç, şöyle konuştu: “Dünyanın farklı coğrafyalarında savaşların, çatışmaların ve büyük insani dramların yaşandığı bir dönemde barışa her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Atatürk’ün ‘Yurtta barış, dünyada barış’ sözü, yaklaşık bir asır sonra hâlâ insanlığın önündeki en güçlü evrensel çağrılardan biridir. Barışı yalnızca savaşın olmadığı bir dünya olarak değil; insanın insanla, kentle ve doğayla kurduğu adil ve uyumlu ilişkinin bütünü olarak görüyoruz.”

“DOĞAYLA BARIŞMADAN KALICI BİR BARIŞTAN SÖZ EDEMEYİZ”

İklim krizinin insanlığın doğayla kurduğu ilişkiyi yeniden düşünmeyi zorunlu hale getirdiğine dikkat çeken Topaç, sözlerini şöyle sürdürdü: “İklim krizi, kuraklık, orman yangınları, su kaynaklarının azalması ve biyolojik çeşitlilik kaybı, doğayla ilişkimizin sürdürülebilir olmadığını her geçen gün daha güçlü biçimde gösteriyor. İnsanlığın artık yalnızca birbiriyle değil, doğayla da barışması gerekiyor. Doğayla barışmadan kalıcı bir barıştan söz edemeyiz.”

Kentlerin barış kültürünün gelişmesinde önemli bir role sahip olduğunu belirten Topaç, farklılıkların bir arada yaşayabildiği, herkesin söz ve karar hakkına sahip olduğu kentlerin aynı zamanda barışın gündelik yaşamda karşılık bulduğu yerler olduğunu ifade etti.

BARIŞ SANATIN DİLİYLE ANLATILACAK

“Doğa ile Barış” programı, 31 Ağustos Pazartesi günü Türkan Saylan Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek sergi açılışıyla başlayacak. Aynı gün Kültürpark’ta “Barışa Pedallıyoruz: Doğayla Uyum İçinde” bisiklet etkinliği düzenlenecek; günün ikinci sergisi ise İzmir Ticaret Odası Sanat Galerisi’nde açılacak.

1 Eylül Dünya Barış Günü’nde resim, seramik ve mozaik atölyeleri gerçekleştirilecek. 2 Eylül’de ise “Barışa Dair: Doğayla, Kentle ve Birbirimizle Yaşamak” söyleşisinin yanı sıra doğaçlama tiyatro, yaratıcı yazarlık, şiir, fotoğraf, heykel ve resim baskı teknikleri etkinlikleri; dans gösterisi ile şiir ve müzik dinletisi İzmirlilerle buluşacak.

Etkinlikler 3 Eylül’de resim atölyesiyle devam edecek; 4 Eylül’de yaratıcı tasarım ve punch, kâtı‘ sanatı ve ahşap yakma atölyelerinin ardından “Bir Ressamın Bisiklet Yolculuğu: Sanatla Barışa Bakmak” söyleşisiyle tamamlanacak.

Topaç, tüm İzmirlileri etkinliklere davet ederek, “Barışın yalnızca dile getirilen bir temenni değil, birlikte kurulan bir yaşam kültürü olduğuna inanıyoruz. Doğayla, kentle ve birbirimizle barış içinde bir gelecek için tüm İzmirlileri ‘Doğa ile Barış’ etkinliklerinde buluşmaya çağırıyoruz” dedi.

DOĞA İLE BARIŞ ETKİNLİK PROGRAMI

Doğayla, Kentle ve Birbirimizle Barış İçinde

31 Ağustos Pazartesi | Açılış ve Karşılaşma

15.00 — “Doğa ile Barış” Sergi Açılışı

Küratör: Muzaffer Bektaş

Yer: Türkan Saylan Kültür Merkezi Sergi Salonu

Katılımcı Sanatçılar:

Ayla Erdoğ Çetin, Ayşe Akal, Baksen Çeliker, Berfin Özeroğlu, Bilge Keser, Deniz Şanlı, Duygu Seçen, Fatoş Dayıoğlu, Funda Eker, Gökçen Ergür, Gültekin Serbest, Halil Sezgin, Hatice Aydoğan, Hatice Kılıçaslan, Hayriye Sır, Hülya Gündüz, Mehtap Karakurt, Mona Muzo, Mustafa Özkalp, Müzeyyen Gökmen, Nilay Çevik, Özgür Şanlı, Özlem Kalmaz, Saadet Yücel, Şiranur Sezgin, Turhan Ka, Ülker Bilir

17.00–18.30 — Bisiklet Atölyesi ve Bisiklet Sürüşü

Barışa Pedallıyoruz: Doğayla Uyum İçinde

Etkinlik Yürütücüsü: Erdal Onur

Yer: Kültürpark Ahşap Sahne Önü

19.00 — “Doğa ile Barış” Sergi Açılışı

Küratör: Muzaffer Bektaş

Yer: İzmir Ticaret Odası Sanat Galerisi

1 Eylül Salı | Doğanın Renkleri

13.00–15.00 — Resim Atölyesi

Suyun Hafızası: Suluboyayla Doğa ve Barış

Atölye Yürütücüsü: Muzaffer Bektaş

15.00–16.00 — Seramik Atölyesi

Toprağa Barışın İzini Bırak

Atölye Yürütücüsü: Işın Düzyol

16.00–17.00 — Mozaik Atölyesi

Barışın Parçalarını Birleştirmek

Atölye Yürütücüsü: Işın Düzyol

Yer: Türkan Saylan Kültür Merkezi

2 Eylül Çarşamba | Doğanın Dili, Barışın Sesi

13.00–14.00 — Söyleşi

Barışa Dair: Doğayla, Kentle ve Birbirimizle Yaşamak

Konuşmacılar: Bilsen Başaran, Fatma Aras

Moderatör: Özgür Zeybek

14.00–15.00 — Doğaçlama Tiyatro Atölyesi

Barış İçin Bir Sahne

Atölye Yürütücüsü: Özgür Zeybek

15.00–16.00 — Yaratıcı Yazarlık ve Edebiyat Atölyesi

Barışa Açılan Cümleler

Atölye Yürütücüsü: Evren Özdamarlar

16.00–17.00 — Şiir Atölyesi

Bir Dizeyle Barış

Atölye Yürütücüsü: Tuğçe Yerdelen

Yer: Türkan Saylan Kültür Merkezi

17.00–19.00 — Açık Hava Sanat Buluşması | Doğayla Birlikte

Fotoğraf Atölyesi — Barışa Bakan Kadraj

Atölye Yürütücüsü: Ali Işık

Heykel Atölyesi ve Performansı — Doğanın İzleri: Barışa Biçim Vermek

Bülent Barın

Resim Baskı Teknikleri Atölyesi ve Performansı — Doğanın Baskısı: Yeryüzünün İzleri

Ergin Barın

Dans Gösterisi — Yaşamın Ritmi

Karşıyaka Kültür Sanat Derneği Dans Topluluğu

Şiir ve Müzik Dinletisi — Barışın Sesi

Fatma Aras, Mualla Yılmaz, Selma Sağlamtaş, Kadir Karpuz, Tuğçe Yerdelen

Yer: Prof. Dr. Adnan Oğuz Akyarlı Parkı

3 Eylül Perşembe | Kentte Doğa, Birlikte Yaşam

13.00–17.00 — Resim Atölyesi

Doğanın Renkleri, Barışın İzleri

Atölye Yürütücüsü: Baksen Baksenus

Yer: Türkan Saylan Kültür Merkezi

4 Eylül Cuma | Gelenekten Geleceğe Barışın İzleri

13.00–14.00 — Yaratıcı Tasarım ve Punch Atölyesi

İlmek İlmek Barış

Atölye Yürütücüsü: Kıvılcım Tunç

14.00–15.00 — Kâtı‘ Sanatı Atölyesi

Kâğıttan Barış Bahçesi

Atölye Yürütücüsü: Suzan Çopur

15.00–16.00 — Ahşap Yakma Atölyesi

Ahşaba Kazınan Barış

Atölye Yürütücüsü: Suzan Çopur

16.00–17.00 — Söyleşi

Bir Ressamın Bisiklet Yolculuğu: Sanatla Barışa Bakmak

Konuşmacı: Deniz Şanlı

Moderatör: Özgür Şanlı

Yer: Türkan Saylan Kültür Merkezi