İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden 'veri sızıntısı' açıklaması

İzmir Ekonomi Üniversitesi, öğrenci ve mezunlara ait bazı kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde dijital ortamda yayımlanmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Üniversite, söz konusu veri sızıntısının tespit edilmesinin ardından idari, hukuki ve teknik tüm süreçlerin eş zamanlı olarak başlatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada; "Üniversitemize, 4 Ocak 2026 tarihinde ulaşan bildirimler doğrultusunda, öğrencilerimize ve mezunlarımıza ait vesikalık fotoğraflar ve öğrenci numaralarının hukuka aykırı yollarla ele geçirilerek dijital bir ortamda yayımlandığı tespit edilmiştir. Bu tespitin ardından, üniversitemiz bünyesinde oluşturulan komisyon aracılığıyla konuya ilişkin idari, hukuki ve teknik inceleme süreçleri ivedilikle başlatılmıştır. Ayrıca, siber güvenlik alanında uzman bir kuruluş ile iş birliği yapılarak üniversitemizin bilişim altyapısı kapsamlı şekilde incelenmiştir. Veri sızıntısının, 2024 yılı sonunda devre dışı bıraktığımız eski Öğrenci Bilgi Sistemi ile ilişkili olduğu; hukuka aykırı şekilde yayımlanan bilgilerin, düşük çözünürlüklü vesikalık fotoğraflar ve öğrenci numaraları ile sınırlı kaldığı değerlendirilmektedir. Halihazırda aktif olarak kullanılan Öğrenci Bilgi Sistemi’nde herhangi bir veri sızıntısı, güvenlik açığı veya yetkisiz erişim kesinlikle bulunmamaktadır. Eş zamanlı olarak ilgili devlet kurumları ve yetkili mercilerle eşgüdüm içinde hareket edilerek savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş; İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılan başvuru ile ilgili web sitesine erişimin engellenmesi talep edilmiştir” denildi.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Elde ettikleri tüm bilgi ve bulguları İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileriyle paylaşıldığının altı çizilen açıklamada, “İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; 7 Ocak 2026 tarihinde Sakarya ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiş ve 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Adli süreç, ilgili makamlarca titizlikle sürdürülmektedir. Üniversitemiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere yürürlükteki tüm mevzuat çerçevesinde; öğrencilerinin, mezunlarının ve tüm mensuplarının kişisel verilerinin korunmasını en üst düzeyde öncelik olarak görmekte ve bu doğrultuda gerekli tüm tedbirleri kararlılıkla almaya devam etmektedir. Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın insan onurunu zedeleyen biçimde objeleştirilmesi, üniversitemizin temel değerlerine yönelik bir saldırıdır. Üniversitemiz, kadınları hedef alan, itibarsızlaştıran veya nesneleştiren hiçbir yaklaşımı kabul etmemekte; bu tür tutumlara karşı sıfır tolerans ilkesini kararlılıkla uygulamaktadır. İzmir Ekonomi Üniversitesi; çeyrek asırlık geçmişi, 12 bin öğrencisi ve 30 bin mezunu ile ülkemizin en çok tercih edilen üniversitelerinden biridir. Üniversitemize yönelik bu siber saldırı, geleceğe olan güvenimizi sarsmamış; aksine sorumluluğumuzu daha da artırmıştır. Bu süreçte öğrencilerimizin, mezunlarımızın, akademik ve idari personelimizin gösterdikleri dayanışma ve sağladıkları desteğe müteşekkiriz. Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın haklarının sonuna kadar takipçisi ve koruyucusu olmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.