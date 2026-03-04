İzmir Emekliler Platformu: Zamlar cebimize girmeden eridi

2026 yılının ilk iki ayında yaşanan enflasyon artışlarına tepki gösteren İzmir Emekliler Platformu, emekli maaşlarına yapılan zamların yetersiz kaldığını belirterek basın açıklaması yaptı. İzmir SSK önünde bir araya gelen emekliler, "Cebimizden aldınız, paramızı çaldınız", "AKP şaşırdı, sabrımızı taşırdı", "Boş tencere kaynamaz emekli bunu unutmaz" sloganları attı. Platform adına konuşan platform sözcüsü Kenan Işık, maaş artışlarının yüksek enflasyon karşısında eridiğini söyledi. Işık, 2026 yılı başında emeklilere verilen yüzde 12 ve yüzde 18 oranındaki maaş artışlarının daha ilk iki ayda yaşanan enflasyonla geri alındığını belirterek, “Ocak 2026’da açıklanan yüzde 12 ve yüzde 18’lik sözde maaş zamlarının, Ocak ve Şubat enflasyonlarıyla yaklaşık yüzde sekizi cebimizden çalınmıştır” dedi.

“VERİLEN ARTIŞLAR FİİLEN GERİ ALINMIŞTIR”

Resmi enflasyon verilerinin dahi maaş artışlarının yetersiz kaldığını gösterdiğini ifade eden Işık, “Yapılan artışlar emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmek bir yana, mevcut yoksulluğu daha da derinleştirmiştir” diye konuştu.

Özellikle gıda, kira, enerji ve sağlık harcamalarındaki artışlara dikkat çeken Işık, “Maaş artışları henüz uygulanmaya başlanmışken Ocak ve Şubat aylarında gerçekleşen zamlar, emeklilerin alım gücünü hızla düşürmüş; verilen artışlar fiilen geri alınmıştır. Emeklinin maaşına yapılan zam, pazara, markete ve faturaya yapılan zamlar karşısında yok olmuştur” ifadelerini kullandı.

“GERÇEK ENFLASYON ÇARŞIDA, PAZARDA”

Enflasyon verilerine de değinen Işık, “Resmi verileri yanlış-yanlı açıklayan TÜİK tarafından duyurulan enflasyon oranları bile, emekli maaşlarındaki artışın gerçek hayat karşısında yetersiz kaldığını açıkça ortaya koymaktadır. Gerçek enflasyonun çarşıda, pazarda ve mutfakta çok daha yüksek olduğu emeklilerin günlük yaşam deneyimiyle sabittir” dedi.

Bugün milyonlarca emeklinin temel gıda ürünlerini almakta zorlandığını, kira ve faturalarını ödemekte güçlük çektiğini, sağlık harcamalarını karşılayamaz hale geldiğini belirten Işık, “Bu tablo emeklilerin kaderi değildir” diye konuştu.

“MAAŞLAR ENFLASYONA KARŞI KORUNMALI”

Emeklilerin yıllarca çalışarak ülkeye değer kattığını vurgulayan Işık, maaş artışlarının enflasyon karşısında korunmamasının gelirlerin sistemli biçimde erimesine yol açtığını söyledi. Taleplerini sıralayan Işık, “Emekli maaşlarına derhal ek zam yapılmalıdır. Maaş artışları gerçek enflasyon oranlarına göre belirlenmelidir. En düşük emekli maaşı, yoksulluk sınırı dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir. 2008 yılında çıkartılan aylık bağlama oranı iptal edilip 2000 öncesi kriterlere dönülmelidir. Maaşlar yıl içinde gerçekleşen enflasyona karşı otomatik olarak korunmalı, artışlarda milli gelir baz alınmalıdır” dedi.

“İKRAMİYE SADAKA HALİNE GELDİ”

Bayram ikramiyelerine de değinen Işık, “İkramiye adı altında verilen sadakayı bu haliyle kabul etmiyoruz. İkramiye insan onuruna yakışan olmalıdır, aşağılayan değil. Emekliler sadaka değil, yıllarca ödedikleri primlerin karşılığını istemektedir. İnsanca yaşamak her emeklinin en doğal hakkıdır. Bu hakkımızı elde etmek için mücadelemizi ve örgütlenmemizi büyüterek sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.