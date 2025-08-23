İzmir Fuarı  “Fuar Şehrin Kalbinde” sloganıyla 94. kez kapılarını açıyor

Dünyanın en köklü uluslararası genel ticaret fuarlarından ve Türkiye’nin ilk fuarı İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 94’üncü kez kapılarını açıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen fuar, 29 Ağustos – 9 Eylül 2025 tarihleri arasında Kültürpark’ta ziyaretçileri ağırlayacak.

İEF’in tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu yıl “Fuar Şehrin Kalbinde” sloganıyla düzenlenecek olan fuara CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılacağını duyurdu. Bosna Hersek’in onur konuğu ülke olduğu İEF, ticaretin yanı sıra kültür, sanat, spor ve eğlenceyi de bir araya getirecek.

Onur konuğu olarak bugüne kadar birçok farklı ülkeyi ağırlayan İzmir Enternasyonal Fuarı’nın bu yılki onur konuğu ülkesi Bosna Hersek olacak. Bosna Hersek’ten Tuzla, Stari Grad ve Centar belediyeleri, ticaret odaları, farklı kurum ve kuruluşlar fuarda yer alacak. Bosna Hersek kültürünü yansıtan stantlarda gastronomiden el sanatlarına, kent tanıtımından kültürel ürünlere kadar geniş bir yelpaze İzmirlilerle buluşacak. Fransa, Fildişi Sahilleri, Hindistan, Ukrayna ve Kamboçya fuara katılan ülkeler arasında yer alıyor. İtalya Konsolosluğu aracılığıyla Tamburi del Vesuvio müzik grubu da İEF’e katılarak farklı günlerde performans sergileyecek. B40 üyesi şehirlerden üst düzey yöneticiler ve yabancı heyetler de ziyaretçiler arasında yer alıyor.

“BARIŞ KÖPRÜSÜ ROLÜ BİLE GÖRDÜ”

İzmir’in fuarcılık hikayesine değinen Başkan Tugay "17 Şubat 1923’te İzmir iktisat kongresinde alınan karar ve orada atılan tohumlarla başladı. Yerli malı sergisinde üretilen halılardan, mobilyaya kadar üretim sergilendi. Bu şekilde İzmir’de aslında fuarcılığın ilk adımı atılmıştır. Sonrasında Mustafa Kemal Atatürk ‘İzmir’de fuar kurun, sergiler açın’ diye talimat vermişti. Böyle başladı İEF’in yolculuğu. 1922’de İzmir’in kuruluşundan sonra büyük bir yangınla İzmir harabeye dönmüştü. Kültürpark bu harabe alanlardan biriydi. Sonraki 15 yıl içerisinde yoğu bir çalışma ile bir yeşil alana kültürel alana dönüştü. 1936 yılında kapılarını açtı. Kültürpark İzmirlerin yangınlarda açılan yaralarını sarmıştır. Herkesi bir araya getiren mekan olmuştur. Üzerinde hiç ağaç olmayan bu arazi geleceğe dair umutları yeşertmiştir. Küllerinden doğan Kültürpark sanatın, kültürün merkezi haline geldi. Behzat Uz’un burası sadece yeşil alan değil gençlerin kültüre dönüşümünü sağlayan alanlarıyla bakış açısıyla bu alan şehrin kalbinde filizlendi. Tüm İzmirliler Kültürpark fuar der: Hayatımıza da bu şekilde girmiştir. 2. Dünya savaşı yıllarında bile dünya kaos içerisindeyken fuar ve Kültürpark ayakta kalmıştı. 1943 yılında fuarı 1 milyondan fazla insan ziyaret etmiştir. O fuarda Almanya ve İngiltere savaşırken stantlarıyla bir aradaydı. İzmir fuarı o yıllarda barış köprüsü rolü bile gördü" ifadelerini kullandı.

GÖL GAZİNOSU GER DÖNÜYOR

Tugay, 1939 yılında dönemin en güzel yapılarından biri olarak inşa edilmiş olan müze binasını yeniden hayata geçireceğiz, atıl durumdaydı, onu restore ederek sanat müzesi olarak açıyoruz. 2 sergi bir arada sergilenecek, daha sonraki aylarda da değişen koleksiyonların sergilenmesine ev sahipliği yapacak. Resim heykel müzesini de bir kütüphaneye dönüştürüyoruz. Bir modern kütüphane olarak hizmet verecek. Göl gazinosunu restore ettik. Göl dediğimiz o havuz da hazır olacak. Göl Gazinosu restoran kafeterya olarak hizmet verirken kapalı alanda da mutfak müzesi sizlerin ziyaretine sunulacak. Ada Gazinosunu bu seneye yetiştiremedik ancak önümüzdeki yıl şehre hizmet edecek sosyal tesis olarak tamamlayacağız. Atatürk sergisi ve onunla beraber dünyada ünlü Türk sanatçı Refik Anadol sergisi de fuar boyunca sergilenecek. Fuar bittikten sonra bir süre daha devam edecekler. Bir kortej ile başlayacak fuarımız. Daha önce sadece açılış yapardık. Dünyadaki pek çok festivalin geçti törenleri vardır. Önümüzdeki yıllarda görsel şova dönüşeceğini düşünüyorum. İzmir’in sosyal kültürel açısından Türkiye’nin öncüsü olduğunu biliyoruz. Pek çok şehir İzmir’den ilham almıştır. İzmir’in sönükleşmiş olan heyecanını bu geçit töreni ile Uluslararası boyuta taşıyacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

ANTİK YAPILAR GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Fuara ilişkin soruları yanıtlayan Tugay, "Hepimiz burayı gözümüz gibi koruyarak kullanalım, Buraya Yeşildere’yi ekleyeceğiz, şu anda rekreasyon alanı olarak düzenlemek üzere eski yapılardan temizliyoruz. Ballıkuyu’yu Kadifekale’yi dönüştüreceğiz, orada antik yapılarımız var. İzmir Roma gibi bir yer, oraların ziyarete uygun hale getirilmesi gerekiyor. Basmane, Kemeraltı bölgesiyle tarihi zenginliğin içinde yaşıyoruz. Dünyanın en güzel yemeklerini yiyoruz ama eksiliğini dışarı gidince anlıyoruz. Tüm güzel yönlerimizi doyasıya yaşamak ve tanıtmak için çalışacağız. İzmir’e sahip çıkmak istemeyenler kaçıp saklanmaya devam etsinler. İzmir’e sahip çıkacak insanlar var, onlardan belediye güvenmelerini ve İzmir’e güzel şeyler yapmak için bizimle işbirliği yapmalarını bekliyorum" dedi.

“GENEL BAŞKANIMIZIN PROGRAMI DÜZENLENDİ”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i fuarın açılışı için davet ettiğini kaydeden Başkan Tugay, “Büyük ihtimalle olacak. Kendisini davet ettim. Siyasi açıdan gündem bazen sıkıntılı hale gelebiliyor. Öyle bir durum yaşamazsak geleceğini biliyorum. Yani programını geleceğine dair düzenledi. Başka değerli konuklarımız da var uluslararası düzeyde. Bakanlıktan beklediklerimiz var. Kesinleşmediği için henüz söylemiyoruz ama güzel bir katılım bekliyoruz” şeklinde konuştu.