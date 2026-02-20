İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nden Alican Uludağ tepkisi: 'Haber cezalandırılamaz!'

Gazeteci Alican Uludağ’ın Ankara’daki evinde gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanması, basın dünyasında tepkiyle karşılanmaya devam ediyor. İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Yönetim Kurulu, yayımladığı yazılı açıklama ile meslektaşlarının tutuklanmasının demokratik hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını belirtti.

"GAZETECİLİK FAALİYETİ SUÇ DEĞİLDİR"

Açıklamada, gazetecilerin kamu adına denetim görevi yürüttüğü ve kamu gücünü kullananları sorgulamasının demokratik toplumların vazgeçilmez bir unsuru olduğu hatırlatıldı. İGC yönetimi, "Bir kez daha hatırlatıyoruz ki; gazetecilik faaliyeti suç değildir. Basın mensuplarının görüşleri ve haberleri nedeniyle özgürlüklerinin kısıtlanması, ifade ve basın özgürlüğüne ağır bir müdahaledir" ifadelerini kullandı.

HALKIN HABER ALMA HAKKI İHLAL EDİLİYOR

Gazetecilerin yargı yoluyla susturulmaya çalışılmasının doğrudan toplumu etkilediğine dikkat çeken İGC, şu değerlendirmede bulundu:

"Gazetecilerin yargı baskısıyla susturulmaya çalışılması, halkın haber alma hakkını da doğrudan ihlal etmektedir. Demokratik hukuk devletinde gazeteciler gözaltı ve tutuklama tehdidi altında çalıştırılamaz. Haber, cezalandırılması gereken değil, korunması gereken bir faaliyettir."

"ULUDAĞ’IN YANINDAYIZ"

Tutuklama kararını kabul etmediklerini belirten İzmir Gazeteciler Cemiyeti, meslektaşları Alican Uludağ ile dayanışma içinde olduklarını vurgulayarak açıklamayı, "Meslektaşımız Alican Uludağ’ın tutuklanmasını kabul etmiyor, Uludağ’ın yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz" sözleriyle noktaladı.